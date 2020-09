Budapesti programok őszi hétvégékre

A következő pár hónapban szenteld felejthetetlen élményeknek a hétvégi szabadidőd! Tipikus őszi programokon vehetsz részt, és meglátogathatsz szabadtéri kiállításokat, amelyek csak most, limitált időre nyílnak meg a nagyközönség előtt. Mutatunk néhány megfontolandó lehetőséget, de ne feledd, a koronavírus miatt előfordulhatnak változások. Mielőtt elindulnál, kattints a múzeumok, kiállítóterek honlapjára/Facebook-oldalára információért!

Múzeumi kalandozások

Minden évben nagy várakozás előzi meg a World Press Photo utazó kiállítását, melyre idén 73996 pályázatot küldtek be. Jó hír, hogy a kiválasztott 151 pályázó közé idén is bekerült egy magyar fotós, Esther Horvath, aki környezet kategóriában első díjat nyert. Ha kíváncsi vagy a világ színfalak mögötti történéseire, nézd meg az időszaki kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban, szeptember 24. és október 25. között! A kísérőtárlat is érdekelhet: ebben az évben a Next Image mobilfotó pályázat hazai nyertesei kerülnek reflektorfénybe.

Október 18-ig van lehetőséged megnézni a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének részét képező német alkotásokat, amelyeket az internacionális gótika, a reneszánsz és a manierizmus időszakán átívelő évszázadok alkotásaiból válogattak össze. A Michelangelo-teremben kiállított 54 mű között a nürnbergi születésű, magyarországi gyökerekkel rendelkező grafikusművész, Albrecht Dürer réz- és fametszetei is megjelennek.

Az újbudai Bikás Parkban kap helyet idén az évente megrendezésre kerülő ARC közérzeti kiállítás. A kreativitás szabadságát hirdető esemény 19 éve a vizuális véleménynyilvánítás egyik fő platformja, és az évek alatt az ország leglátogatottabb köztéri kiállításává nőtte ki magát. Ebben az évben egy kérdés (Hova tovább?) köré épül a tematika, és a tárlat anyaga természetesen nem megy el szó nélkül a világjárvány és a globális bizonytalanság mellett sem. Megtekinthető: október 2. és november 1. között.

Van, aki szerint sokkoló az emberi test kiállításának gondolata, de aki már látta, azt mondja, lenyűgözte a Bodies 2.0. Ha te is azok közé tartozol, akik kíváncsiak testünk eddig nem látott rejtelmeire, a Bálna Budapest tudományos, oktató szándékú tárlatának meglátogatását is írd fel az őszi bakancslistádra. Az Amerikából hazánkba érkezett utazókiállítás szeptember elején nyitotta meg újra kapuit, és egészen január 3-ig várja az érdeklődőket.

Családi programok

Közép- és Kelet-Európa első interaktív tudományos játszótere informális, élményalapú módon csinál kedvet a természettudományokhoz, és minden korosztályt megcéloz. Előadásai, kísérletbemutatói szakmailag hitelesek, és a legkisebbektől az iskolás korúakon át a fiatal szülőkig mindenkihez szólnak. Természetesen az ötvenen túliakra is gondolnak, hiszen a felfedezés öröme nem ismer korhatárt. Aktuális: a 8-14 év közötti gyerekeket idén ősszel a Kémcső Klub is várja!

Jártatok már a budapestiek egyik kedvenc interaktív családi játszóházában? A 3-12 év közötti gyerekekre szabott minivilág szerepcserés szituációkkal és izgalmas kalandokkal állítja feje tetejére a világot néhány órára, hétvégenként, illetve szeptember 16-tól szerda és vasárnap között minden nap. A lurkók bolti eladó, postás, virágárus, vagy akár egy világsztár bőrébe bújhatnak, és a szelektív hulladékgyűjtés mellett sok más, érdekes ismeretet játszva sajátíthatnak el.

Európaszerte egyedülálló a budapesti VR Vidámpark, ahol fel sem merül a kérdés, hogy az egyre magasabbra kúszó ingerküszöbünket sikerül-e lenyűgözni. A háromszintes létesítmény komplex élménycsomagot kínál, elkalandozhattok például Anubis vagy a dinoszauruszok világába. Ha a családi csomagot választjátok, másfél órányi izgalomra számíthattok hullámvasutazással, és egy hihetetlennek tűnő időutazásnak is részesei lehettek.

Randiötletek

Ha eddig csak a filmekben találkoztatok a minigolffal, ne várjatok tovább, próbáljátok ki! Hol máshol, mint Budapest legexkluzívabb minigolf centrumában, ami nem mindennapi élményt ígér és kialakításával minden képzeletet felülmúl. A termek mágikus világokat idéznek, a labda és a golfütő foszforeszkál, és a pályák UV festésűek, káprázatos faldekorációval. Üssétek el szó szerint az időt a varázslatos erdőben, a horror szobában vagy az űrben! (Ne felejtsetek el időpontot foglalni!)

Esős, szeles őszi napokon a moziszékek kényelme és a friss popcorn illata ellenállhatatlan kombináció. Szeptember 10-től egymás kezét szorongatva retteghettek a Russel Crowe főszereplésével készült thriller, a Téboly megnézése közben, vagy a Miután összecsaptunk c. romantikus könyvadaptációt izgulhatjátok végig együtt. Gal Gadot legújabb filmje, a Halál a Níluson szintén ősszel, konkrétan október 22-én debütál a hazai mozikban.

Természetjáró séta a Mátyás-hegyen

A Beyond Budapest tematikus sétái nagyon közel állnak a szívünkhöz, mivel még a hosszú ideje a fővárosban élőket is sikerül meglepniük informatív programjaikkal. Legújabb szervezett sétájuk a Mátyás-hegyre hív, és jóval többet ajánl, mint szimplán bepillantást egy erdő mindennapjaiba. Friss levegő, csodás kilátás, és egy minden szempontból feltöltődést jelentő séta az őszi ruhába öltöző természetben. El tudsz képzelni ennél jobb programot?

A jól működő kapcsolatok titka, hogy mindketten áldozatot hozunk a másikért: ha nem mindkettőtök rajong az oldtimerekért, akkor is esélyt kell adnotok ennek a programnak! Az október 9-11. között megrendezésre kerülő eseményre a Magyar Vasúttörténeti Parkban kerül sor, és a szervezők meglepetéssel készülnek: USA Oldtimer Autókiállítással bővül az amúgy is színes repertoár.

Művészeti-, kulturális- és filmfesztiválok

Idén ősszel sem maradunk Budapest Art Week nélkül! Az ország egyetlen, galériákat, múzeumokat és kiállítótereket összefogó képzőművészeti eseménysorozata 10 napon át kilencvennél is több kiállítással és kapcsolódó programmal (workshopok, beszélgetések, filmvetítések) hívogat, hogy látogatóit megismertesse a hazai modern és kortárs képzőművészettel, valamint annak több figyelmet érdemlő művelőivel. Időpont: október 16-25.

Szeptember 22-26. között Budapestre költözik a világirodalom, hála a PesText Fesztivál mögött álló Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő Egyesületnek. A lelkes szervezői csapat intellektuális lazítást ígér a résztvevőknek, remek beszélgetésekkel, mentális kalandokkal, izgalmas összművészeti programokkal, na meg kőkemény irodalommal fűszerezve. A részletes programért figyeld Facebook-oldalukat!

A koronavírus számos programot kihúzott ez évi naptárunkból, de szerencsére a Design Hét Budapest nem tartozik közéjük. Október 1-11-ig kerül megrendezésre, nem kis változtatással: 2020-ban, alkalmazkodva az aktuális helyzethez, saját fejlesztésű online projektekkel és új programstruktúrával jelentkezik. Idén is megnyitják kapuikat a kreatív stúdiók, többségük azonban rendhagyó, virtuális túrákat ajánl a szokásos, személyes látogatás helyett.

Újcirkuszi- és színházi bemutatókkal, könnyű- és komolyzenei koncertekkel várja a zenei és kulturális élményekre szomjazókat október 9. és október 25. között az immár 29. alkalommal megvalósuló CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. Rengeteg program közül választhatnak az érdeklődök; ha kíváncsi vagy a részletekre, minden elérhető információt megtalálsz a rendezvény weboldalán!

Érdekelnek a legújabb német, osztrák és svájci filmek? A Goethe Institut – osztrák kulturális fórum idén is szervez vetítéseket, kihasználva, hogy a filmgyártás határokat soha, és nyelvi korlátokat sem minden esetben szab. A budapesti Művész mozi mellett Debrecenben, Szegeden és Pécsett mutatják be az idei év legfrissebb termését. A fesztivál október 1-8. között zajlik.

A mindig pezsgő és színes Bartók Béla út nemsokára újra koncertektől, családi programoktól, valamint gasztro és művészeti rendezvényektől lesz hangos. Ahogyan az elmúlt években már megszokhattuk, a Gellért tértől nagyjából a Feneketlen-tóig tartó területet felölelő Bartók Béla Boulevard számos üzlete és intézménye ezúttal is galéria- és műteremlátogatásokat szervez, emellett különböző kreatív workshopokat, sportprogramokat és koncerteket is tető (vagy éppen a szabad ég) alá hoznak majd.

Virtuális kiállítások

Időjárástól független, tökéletes programot ajánlunk! A Határtalan Skanzen tematikus év megnyitásaként új, virtuális kiállításlátogatásra van lehetőséged. Otthonod kényelmét élvezve járhatod be az online múzeum terét, képről-képre haladva, a neked szimpatikus tempóban. Mindeközben interaktív módon ismerheted meg a magyar kultúra határokon átívelő sokszínűségét. Érdemes már most megismerkedni az oldallal, mert hamarosan új tartalmak bukkanhannak fel.

Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig

A Magyar Nemzeti Galéria virtuális kiállítótérben látja vendégül a művészet iránt nyitott közönséget. Kiemelt célja, hogy a nemzeti közgyűjtemény digitalizáltan is közvagyon legyen, ezáltal minél többen megismerhessék műtárgyainkat azok közül is, akiknek eddig nem volt lehetősége ellátogatni a Magyar Nemzeti Galériába. Ne lepődj meg, ha a virtuális bejárás (kattints ide) meghozza a kedved egy személyes látogatáshoz!

Magyarországi művészet 1600 és 1800 között

A Szépművészeti Múzeum meghívására barangold be a virtuális kiállítótermeket, és ismerkedj meg a magyarországi barokk izgalmas alkotásaival! A kiállított művekhez természetesen leírás is tartozik, sőt, az “oktatás” feliratra kattintva további érdekességeket tudhatsz meg az alkotókról, mi több, hozzájuk kapcsolódó feladatokat is megoldhatsz.