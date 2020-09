Borfesztivál, Ars Sacra, Piacok Napja,… – Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten

A járványhelyzet miatt több esemény elmarad a hétvégén, de így is találtunk nektek egy tucatnyi különleges programot, többnyire szabadtérit, ahol feltöltődhettek Budapesten.

Programok szeptember 10-re (csütörötök)

A Budapest Borfesztivál idén egy különleges kiadással készül! Ebben az évben a Budapest Borfesztivál korlátozott méretben, de magas színvonalú eseményen fogadja elkötelezett rajongóit szeptember 10-13. között a Budavári Palota Hunyadi udvarában. Budapest egyik legimpozánsabb környezetében prémium borokkal és pezsgőkkel, valamint csúcsgasztronómiával, kényelmes pihenőszigetekkel és lounge hangulattal várják a borkedvelőket egy felejthetetlen nyár végi élményre.

„8. alkalommal is lesz Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, 2020-ban szeptember 10. és 16. között nézhetitek meg a legújabb hazai és nemzetközi rövidfilmeket. 🎬”

„2020-ban a Múzeum+ esteket kicsit újragondoltuk, felfrissítettük. A Múzeum+ havi rendszerességgel megrendezésre kerülő csütörtöki estjei a Szépművészeti Múzeum mellett idén visszatérnek a Magyar Nemzeti Galériába is. Minden est egy téma, egy menő festőművész köré rendeződik. A szeptemberi Múzeum+ főszereplője Raffaello, a helyszíne a gyönyörűen felújított Szépművészeti Múzeum lesz.”

„Semmiképp sem szerettük volna, ha kedvencetek nélkül maradtok a nyáron, ezért az Paddy and the Rats három egymást követő napon, szeptember 9-én, 10-én és 11-én exkluzív, kislétszámú klubkoncertet ad nektek a szabad ég alatt, a kisszínpadunkon! Gyere el és bulizz egy karnyújtásnyira kedvenceidtől – biztosak vagyunk benne, hogy a felfokozott hangulat és a családias környezet olyan élményt ad mindnyájunknak, amit még évek múlva is emlegetni fogunk!”

A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra, és a rock’n’roll forradalom szeretete. Így fér össze a kalotaszegi hajnali Petőfi és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rendkívül energikus produkció mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban, és humorban gazdag estét. Számos ponton utal a rock’n’roll forradalom, az amerikai zenei kultúra és a zenekar elképzelésének kapcsolatára.

Programok szeptember 11-re (péntek)

„Húsok, sajtok, pástétomok, vegán termékek, gasztro különlegességek, cukorkák🍭, édességek, ízesített mézek, design és kézműves ékszerek és kiegészítők, natúr kozmetikumok, ajándéktárgyak, élőzene…és még sok minden más🍔🌭”

„A Három Szerb Kávéház követekező vetítésén Jim Jarmusch rendezői világába kortyolhatunk bele és ismerkedhetünk meg az egyedülálló hangulattal, amit a Kávé és cigaretta című filmje rejt. Látogass el kertmozinkba szeptember 11-én és ismerd meg korunk egyik legizgalmasabb, tizenegy történetszilánkból álló filmjét.”

„Köszönjük mindazoknak, akik az első Beerbox Sörnapokon ott voltak és velünk múlatták együtt az időt jobbnál jobb sörök társaságában! Akik pedig a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek úgy, hogy inkább nem tudnak eljönni azoknak is most jó hírrel szolgálunk. Ugyanis szeptember 11-12 között megszervezzük második, nyárzáró eseményünket!”

„Ha péntek, akkor 1xfent.. Ha bor, akkor rozé..Ha Budapest, akkor Citadella..Ha Ti, akkor Mi, együtt… Pénteken a borok királynője lesz főszerepben és persze TI! 🍷A zenéről és a hideg rozé/vörös/fehér borokról gondoskodunk, ti pedig sok-sok jókedvet hozzatok magatokkal!🤚🏼”

Kíváncsi vagy, hogy hat rád Beethoven könnyedebbik arca egy babzsákba süppedve, megspékelve a lazaságot egy pohár fröccsel?

Programok szeptember 12-re (szombat)

A főváros különböző pontjain, szeptember 12. és 20. között kerül megrendezésre immár 14. alkalommal az Ars Sacra Fesztivál, amely ingyenes művészeti programokkal járja körül a zsidó-keresztény kultúra gazdagságát.

„Látogatóink visszarepülhetnek az időben, látványos legiós bemutatóknak és gladiátor összecsapásoknak lehetnem szem- és fültanúi, felfedezőútra indulhatnak az ókori Óbudán, Hercules-erőpróbán mérhetik össze ügyességüket, illetve számos kézműves foglalkozáson, interaktív tárlatvezetésen és egyéb izgalmas programon vehetnek részt őszi Római Fesztiválunkon!”

„Szeptember 12-én reggel 11.00 órai kezdéssel várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat – gyermekeket, felnőtteket, fiatalokat és időseket együtt vagy külön egy ízelítő jellegű művészeti kavalkádra, ahol mindenki találhat kedvére valót! Lesz itt zene és tánc, színház és képzőművészet, gyermek és családi programok, meditáció, jóga, kézművesség, játék, feltöltődés és jókedv!”

„Szeretnénk még tágabbra nyitni a kapuinkat és útjára indítani a kerülettel karöltve a Pancs-Bakáts Market eseményünket, egy szombati programsorozatot, ahol a termelőkön túl számos egyéb kezdeményezéssel találkozhattok majd. A Bakáts tér autómentes mivolta és az átépítése lehetőséget biztosít egy állandó közösségi tér kialakítására, ahol együtt lehetünk a héten már több alkalommal is.”

„A Blue sPot zenekar “Százféle változatban – Hommage à Cseh Tamás” című lemezének bemutató koncertje a Virág Benedek Házban, szeptember 12-én szombaton, 19 órától. Az esemény a Budapest Kertmozi rendezvénysorozat része: a koncert után, 21 órától az Apacsok (2010) című filmet vetítik.”

1980 szilveszterén lépett először nyilvánosság elé a Kontroll Csoport Wahorn András pomázi házának pajtájában, az URH zenekar újévi koncertje előtt, Kiss László, az URH, és a majdani Európa Kiadó basszusgitárosának vendégszereplésével. Az azóta eltelt 40 év főbb állomásait a Nap-Nap Fesztivál 1991-es első szabad koncertjét követő negyedszázadnyi szünet után az Ági50 turné határon inneni és túli koncertjei, valamint a rendszerváltás 20. évfordulóján a New York-i Extremely Hungary magyar évadján a volt keleti blokk-beli underground zenekarokkal közös “Rebel Walz” fellépése fémjelzik. Míg a New York-i jutalomjátékra a teljes zenekar részvételével került sor, 2019-ben a Walesa alapította Szolidaritási Központ kitüntetésének átvételekor már Újvári János szaxofonos és Lehoczki Károly dobos sajnos nem lehettek a zenekar tagjai közt. A Kontroll Csoport színrelépésének 40. évfordulóját az ő emléküknek dedikálják a zenésztársak.

Programok szeptember 13-ra (vasárnap)

A Hello Piac és a Nem Adom Fel Alapítvány ismét megszervezi a város legnépszerűbb közösségi vásárainak ünnepét: a Piacok Napját. Egy napot, mikor több piacról egyszerre, együtt, egy helyen kínálják az árusok a portékáikat. Szeptember 13-án, 2020-ban már másodjára az Erzsébet tér egy hatalmas piaccá változik.

Az Irie Maffia Soundsystemet 2012 óta nem hallhatta a nagyközönség együtt játszani, most viszont egy hatalmas reunion keretében újra összeállnak a Duna-partján, a Pontoonon, vasárnap este!

Bohumil Hrabal regénye alapján a filmet írta és rendezte az Oscar-díjas Jiří Menzel, a Szigorúan ellenőrzött vonatok és a Sörgyári capriccio alkotója, rá emlékezünk.