60+ kihagyhatatlan program Budapesten – 2020 szeptember

Ugyan 2020 ősze más mint a korábbiak: Budapest azért szeptemberben is zseniális programokat kínál. Koncerteket, kiállításokat, borfesztiválokat, irodalmi esteket, gasztro- és sportprogramokat egyaránt találhattok összállításunkban. Nektek már csak el kell menni rájuk.

Magyarország egyik legnépszerűbb szépírója nyitja az őszi szezont a Petőfi Irodalmi Múzeum és az A38 Hajó közös zenei-irodalmi sorozatában: szeptember elsején Grecsó Krisztián érkezik a fedélzetre. Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

„Az eddigi hagyományokat követve igyekszünk, hogy rendezvényünk izgalmas ötvözete legyen a minőségi sör, street food és egyéb kísérő program kínálatnak Ez nem csak egy jó program, ez egy életérzés, amit csak a Belvárosi Sörfesztiválon élhetsz át! Gyere el és légy részese te is az érzésnek! Szeptember 1-6. között idén is 6 napon át vár a Belvárosi Sörfesztivál!”

„Több emeletnyi utazás. Több emeletnyi kiállítás. Utazz velünk a Hotel RUM falain belül számtalan országon át, biztonságosan. A Kecskeméti és a Királyi Pál utca sarkán található legendás ház utazni hív mindenkit augusztus 27. és szeptember 26. között.”

Téged is érdekelnek az ázsiai kultúrák? Nyitott vagy új ízek és ételek felfedezésére? Szereted a street food hangulatot? Itt a helyed!

„A Normafa Síház szabadtéri stratégiai csapatjátékra hív most csütörtökön! Várjuk a csapatokat a második Normafa Síház Számháborúra.”

Harcsa Veronika & friends először a 360 Bar színpadán, Jam on the Roof programsorozatunk keretén belül! Harcsa Veronika a hazai improvizatív és jazz élet jól ismert zenészeivel ad egy teljesen rögtönzött koncertet tetőnkön szeptember 02-án! A mostani kibővített ritmusszekció tagjai (dob, basszus, billentyűk) a hip-hop mesterei is, tehát a kísérletezés nagy valószínűség szerint szilárd és izgalmas beateken fog állni.

Népdalokra erősít a Zuboly zenekar muzsikás barátokkal: Gózon Éva és tanítványai, Lázár Zsiga és Péter Tamás hegedülnek majd. A jól ismert agrár hiphop számok így frissülnek – Zuboly frissss!

„Nyárzáró eseményünk az eddigieknél is nagyobb lesz, mert itt lesz velünk az Opera Gin Budapest, a Boutiq’Bar, a Mitiszol?, a Kofer. Hungary, és még várhatóan azok a szuper arcok, akik eddig is jártak a popup eseményeinkre!”

A VAN filmzenekar 2014-ben alakult a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan egyik szuper „hozadékaként”, majd a 2018-as Rossz versek világának is elengedhetetlen részét képezték. Időközben az is kiderült, hogy a filmekhez írt dalok önmagukban is megállják a helyüket: a zenekar a tavalyi évben is számos sikeres koncertet adott és két videóklippel is előálltak.

„Örömmel jelentjük be, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel kiállításunkat év végéig meghosszabbítjuk, hogy senki se maradjon le a bennünk rejlő univerzum csodáiról!”

„Ne sirassuk a nyár végét, inkább koccintsunk egyet (sokat) rá kedvenc kis Työtyőnkön és élvezzük együtt Henri Gonzo muzsikáját!”

2020. szeptember 4-10. között 4+1 szekcióban összesen 22 filmet vetít a Koreai Kulturális Központ (주헝가리 한국문화원) a budapesti Corvin Moziban. A fesztivál a legújabb koreai filmeket vonultatja fel a kosztümös alkotásoktól a thrilleren át a dokumentumokig.

„Harminc éven át szeptember első hétvégéjén Pezsgő- és Borfesztivállal ünnepeltünk itt, a XXII. kerületben. Idén a helyzet sajnos másképp alakult, és bár a szokott formában nem lehet a fesztivált megrendezni, mégsem kell lemondanunk a közösségi élményről, fesztiválhangulatról: egy különleges eseménnyel készül az önkormányzat és a szervezők szeptember 5-6-ára.”

A Sun & Soda bemutatja: John Digweed. A Sun & Soda a belváros szívébe varázsolja a trópusi hangulatú partyk világát.

„Hiányoztok, na! :D Ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, tartunk egy szabadtéri popup-jutyubdiszkót a gellért tér fölött, a keresztnél. A hangulat a szokásos, a fiúk és a lányok összejönnek, remélhetőleg hanyagok és jól öltözöttek lesznek, a többi rajtunk múlik!”

A Családi Mozgásfesztivál a Magyar Szabadidősport Szövetség legnépszerűbb ingyenes szabadtéri rendezvénye, ahol 100+ sportágat próbálhatsz ki, képzett oktatók segítségével. Idén szeptember 6-án tartjuk Budapesten, a Ludovika Campus Orczy-parkban.

„Kertmozi sorozatunk folytatódik! Ötödikként időutazásba kezdünk és nem Michael J. Fox repít minket vissza az időbe, hanem egy Spielberg filmmel pillanthatunk bele a Dinoszauruszok veszélyes világába! Eredeti nyelven, magyar felirattal az ELLÁTÓházban!”

„Idén is SZABAD A SPORT! Próbálj ki közel 40 sportágat teljesen INGYEN szeptember 7-11 között a BEAC-on és még számos helyszínen! Az ELTE Sport7 a legjobb lehetőség, hogy megismerkedj a BEAC sportolási lehetőségeivel. A nyílt hét folyamán minden edzésünk bárki számára kipróbálható. Gyere és ismerd meg fiatal edzőinket, sportösztöndíjas hallgatóinkat és mozogj együtt barátaiddal! NEM CSAK ELTE-SEKNEK!”

09.08-tól keddenként újra Random Trip az A38 fedélzetén! A nyitóbulin, Sena, az Irie Maffia dívája, valamint Andy Hefler amerikai énekessel találkozhattok a frontban‼️

„Semmiképp sem szerettük volna, ha kedvencetek nélkül maradtok a nyáron, ezért a Middlemist Red szeptember 8-án exkluzív, kislétszámú klubkoncertet ad nektek a szabad ég alatt, a kisszínpadunkon! A hazai pszichedelikus szcéna egyik állócsillaga 2014-es Supersonic Overdrive és 2016-os Ripple Soul című lemez után nemrégiben bejelentette, hogy harmadik albumán dolgozik.”

A Volver La Vida énekes párosa, Bojta Zsuzsanna és a mexikói Manuel B. Camino érzelmekkel telített drámai előadása különleges zenei átiratokkal, a csodálatos Mexikóba varázsolja a közönséget. A színpadi látványt Bér Rudolf Rudino Barcsay-díjas festőművész munkái helyezik a képzőművészek világának időtől független álom-szerű valóságába.

Jackie Brown (Pam Grier), a kalandos előéletű légikisasszony élete utolsó, de legnagyobb dobására készül. Bűnözők és idegbajos rendőrök sűrűjében tart a célja felé, miközben volt barátja, Ordell (Samuel L. Jackson), a kíméletlen gengszter is ugyanarra a nagy fogásra készül. Jackie váratlan szövetségesre akad Max Cherry (Robert Forster) fejvadász személyében, akinek a segítségével megpróbál túljárni a többiek eszén.

Színházi előadások, zenés játékok, filmek, koncertek, beszélgetések, irodalmi est, kabaré, fotós történelmi előadás várja a Spinoza Zsidó Fesztiválon a nézőket szeptember 9. és 24. között.

„2020-ban a Múzeum+ esteket kicsit újragondoltuk, felfrissítettük. A Múzeum+ havi rendszerességgel megrendezésre kerülő csütörtöki estjei a Szépművészeti Múzeum mellett idén visszatérnek a Magyar Nemzeti Galériába is. Minden est egy téma, egy menő festőművész köré rendeződik. A szeptemberi Múzeum+ főszereplője Raffaello, a helyszíne a gyönyörűen felújított Szépművészeti Múzeum lesz.”

A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra, és a rock’n’roll forradalom szeretete. Így fér össze a kalotaszegi hajnali Petőfi és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rendkívül energikus produkció mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban, és humorban gazdag estét. Számos ponton utal a rock’n’roll forradalom, az amerikai zenei kultúra és a zenekar elképzelésének kapcsolatára.

A Budapest Borfesztivál idén egy különleges kiadással készül! Ebben az évben a Budapest Borfesztivál korlátozott méretben, de magas színvonalú eseményen fogadja elkötelezett rajongóit szeptember 10-13. között a Budavári Palota Hunyadi udvarában. Budapest egyik legimpozánsabb környezetében prémium borokkal és pezsgőkkel, valamint csúcsgasztronómiával, kényelmes pihenőszigetekkel és lounge hangulattal várják a borkedvelőket egy felejthetetlen nyár végi élményre.

8. alkalommal is lesz Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, 2020-ban szeptember 10. és 16. között nézhetitek meg a legújabb hazai és nemzetközi rövidfilmeket. A filmfesztiválról ITT írtunk bővebben.

„Látható lesz több tucat kaktusz nemzetség színes testű vagy a megszokottól eltérő testformájú egyede, melyek oltott növényként nőnek a gyűjteményeinkben, mindezek mellett természetesen további látványos érdekességeket kínálunk az ország minden részéről érkező kaktuszgyűjtők különleges növény anyagának bemutatásával.”

Kíváncsi vagy, hogy hat rád Beethoven könnyedebbik arca egy babzsákba süppedve, megspékelve a lazaságot egy pohár fröccsel? Jegyeket, éjjeli bagoly üzemmódot és maszkokat előkészíteni, itt az évadnyitó #midnightmusic!

A zenekar koncerten most először játssza el teljes egészében harmadik nagylemezét, de persze az előző albumok kedvencei is terítéken lesznek majd.

A főváros különböző pontjain, szeptember 12. és 20. között kerül megrendezésre immár 14. alkalommal az Ars Sacra Fesztivál, amely ingyenes művészeti programokkal járja körül a zsidó-keresztény kultúra gazdagságát.

„Látogatóink visszarepülhetnek az időben, látványos legiós bemutatóknak és gladiátor összecsapásoknak lehetnem szem- és fültanúi, felfedezőútra indulhatnak az ókori Óbudán, Hercules-erőpróbán mérhetik össze ügyességüket, illetve számos kézműves foglalkozáson, interaktív tárlatvezetésen és egyéb izgalmas programon vehetnek részt őszi Római Fesztiválunkon!”

„… mert a virágok ősszel is nyílnak:) kiskertpiac – ŐSZKERT a kiskertpiac rendhagyó eseménye BUDÁN a napsütéses Sirály sétányon! növény – gasztronómia – natúr szépségápolás és természetes dizájn bemutató és vásár”

„Idén is DUPLÁZUNK! ✌️ Szeptember 13-án (vasárnap) a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét lesz PIACOK NAPJA, ahol az Erzsébet tér egy hatalmas közösségi piaccá változik, Budapest legnépszerűbb közösségi vásáraival! 💕 Egy különleges nap, mikor több piacról egyszerre, együtt, egy helyen kínálják az árusok a portékáikat hatalmas választékban.”

„Sajnos a világjárvány miatt elmarad idén a minden évben megrendezésre kerülő Ünnepi Könyvhét. Mi nem szeretnénk egyetlen évet sem Könyvhét nélkül eltölteni, ezért megrendezzük az I. Online Könyvhetet. Megpróbáljuk online feleleveníteni a hangulatot, ezért kiadói akciókkal, dedikált könyvekkel, online könyvbemutatókkal várunk Mindenkit!”

„Kihasználjuk az alkalmakat amíg állnak a turistahajók és nincs forgalom a vízen, beevezünk a belvárosba a Római-partról. Valószínűleg nem sokáig lesz rá lehetőségünk, hogy ilyen nyugodt vízen csorogjunk a Parlament környékén, érdemes kihasználni az alkalmakat.”

A bor ugyanúgy kultúránk része, mint képzőművészetünk – keresve sem találhatnánk jobb párost náluk. A mindig nagy sikerrel zajló esti programsorozat ezúttal is garantálja az egyedülálló hangulatot, a város fölé nyúló páratlan panorámát, a mennyei borokat, a csodálatos műalkotásokat, kellemes élőzenét és hiánypótló művészettörténeti érdekességeket! Az est programja ezúttal a 19. századi művészet című kiállításunkhoz kapcsolódik.

A 30Y frontemberének önálló estje.

„Különleges szezonnyitó vacsoraestünkre invitáljuk Önöket, melyben megmutatjuk, hogy minőségi japán alapanyagok felhasználásával milyen menüsort álmodik meg egy,- a csúcsgasztronómiában jártas magyar chef. A fine dining körökben méltán elismert Tischer Petra Chef minden érzékszervüket elkápráztató hétfogásos japán menüsorral készül.”

Ripoff Raskolnikov minden bizonnyal azon kortárs alkotók egyike, akik miatt a kelet-európai blues nemcsak egy hagyományos zenei műfaj, hanem a művészi önkifejezés mindannyiunkat megsebezni vagy éppen felemelni képes, eleven formája is. Ripoff dalszövegei sokszor a költészet közeléből szólalnak meg, muzsikája a nagy példaképek, John Lee Hooker, Tom Waits vagy Blind Willie McTell spirituális erejéből táplálkozik. A tiszteletbeli magyar bluesman ismételhetetlen művészetét és jelenlétét azonban kommentálni nem, csak megélni érdemes.

A Turbo zenekar 2015. szeptemberében a MÜPA-s koncertjét követően elköszönt a közönségétől és az aktív zenéléstől. Az akkor 10 éves, számtalan hazai és külföldi színpadot megjárt formáció pályafutása során négy kiváló lemeznek adott életet, melyekkel a temérdek szakmai elismerés mellett két Fonogram-díjat is besepertek. Az azóta nagyságrendileg évi 1,6 koncertet adó zenekar tavaly ősszel új, magyar nyelvű nagylemezzel jelentkezett. A banda a ‘Csillagból emberré’ album egyik közönségkedvenc dalával az A Dal 2020 dalversenyen a legjobb négyben zárt.

„Nap végén szeretnéd átmozgatni magad és oldani a felgyülemlett feszültséget az egésznapos ücsörgés vagy éppen rohanás után? Mostantól nem csak hétvégén, hanem hétköznap is gyakorlunk, méghozzá a város szívében egy vadonat új teremben egy igazi urbán dzsungel közepén.”

Az “együtt PLACC” az az ünnep, ahol egy napra a figyelem középpontjába kerül a Frankel Leó utca, karöltve az EB OVO egyesülettel, valamint utcazenészekkel, utcatáncosokkal, és a PLACC vásárok hazai tervezőivel, alkotóival, művészeivel.

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) által szervezett Budapest100 az egész várost megmozgató, rendhagyó kulturális-építészeti fesztivál.

A Törley legjobb pezsgői és Budapest legjobb reggelijei pezsdítik fel a hangulatot az I. Buborék Brunch egész napos brunch fesztiválon szeptember közepén.

Egyedülálló hangversenyek Budapest szívében, a Szent István Bazilika sípos nagy orgonája kizárólag ezeken a koncerteken hallható! Hétfőnként 5 órakor Albinoni, Caccini, Bach, Mozart, Schubert, Gounod, Bizet, Rachmaninoff, Cesar Franck és Liszt Ferenc orgonaművei és leghíresebb templomi áriái szólalnak meg a Bazilika orgonaművészeinek előadásában, énekes vagy csellista közreműködővel.

Pozsár Máté zongorista-zeneszerzőt, a magyar kreatív zenei színtér megkerülhetetlen alakját a közönség elsősorban Grencsó István, Mezei Szilárd, Baló István, vagy Ajtai Péter zenekarainak tagjaként ismeri. Tavalyelőtt alakult, izgalmas hangszerösszeállítású, dob nélküli sextetjébe közeli barátait invitálta, akikkel az Opusban immár harmadik alkalommal szólaltatja meg lassan építkező, áttetsző, kötöttségekben és improvizációban egyaránt gazdag kamarazenei elképzeléseit.

Kilencedik alkalommal rendezi meg a Közép-Európa Táncszínház a Nemzetközi Monotánc Fesztivált, melynek ismét a Bethlen Téri Színház ad otthont. A biennáléra a hazai alkotó-előadók mellé – mint például Feledi János, Gergye Krisztián, Ujvári Milán, Raubinek Lili vagy Stern Lili –külföldi művészek is meghívást kaptak. Így egy-egy szólóval érkezik a szlovák Eva Urbanova, a lengyel Hygin Delimat, SooJung Kim és JuBin Kim Koreából, de képviselteti magát a Nagyvárad Táncegyüttes négy tagja is.

Szeptemberben jelenik meg a Margó-díjas és Térey-ösztöndíjas író, fotóriporter, Szöllősi Mátyás két kisregényét tartalmazó Illegál című kötet, ami kapcsán az Irodalmi Szalonban írásról, zenéről, színházról, Szöllősi írói és képi világának rétegeiről, a zenei építkezésről és a művészetek közti kapcsolatról fogunk beszélgetni.

A 90-es években amikor megszólalt az 5 tagú palatkai zenekar élőben a táncházakban, az alapvetően meghatározta, az akkori fiatal zenészek és táncházasok ízlésvilágát. Egyszerűen elementális erők szabadultak fel, mindezt szívhez szóló dallamokkal és lendületes ritmusokkal. A Kodobák, Mácsingók, nevét örökre megjegyeztük. Szeretnénk, ha újra megszólalnának 5 tagú felállásban. Kodoba Márton fia és unokája, Mácsingó Sándor két fia és Radák Mihály fia még mindig muzsikál, méghozzá megmásíthatatlanul palatkai stílusban.

Új időpontban, ezúttal ősszel vár mindenkit Magyarország legnagyobb szezonkezdő autós kiállítása és show-ja, az AMTS, azaz AutoMobil és Tuning Show a Hungexpón!

– 3 napon keresztül minden, ami lakás

– Gyereksarok, jöhet az egész család

– Klubrendezvények a lakáspiac helyzetéről, előadások, beszélgetések

„Utazz el velünk egy rövid időre Japánba, Belgiumba, aztán vedd be a kanyart, és gyere haza. Ezen a workshopon három igazán különleges gint plusz egy ráadás alkoholmentes gint ismerhetsz meg, rövid történetekkel fűszerezve.”

Bár a török nyaralás elmaradt, de nem kell lemondanod Törökország ízeiről, amiket most átélhetsz egy hagyományos reggeli során. Török kávé, tea, menemen, sudzsuk és még számos finomság vár rád!

„Semmiképp sem szerettük volna, ha a jól megérdemelt szomorkodás és egy kis táncolás nélkül maradtok a nyáron, ezért a Szabó Benedek és a Galaxisok szeptember 26-án egy exkluzív klubkoncerten feszegeti a generációs problémákat a szabad ég alatt, a kisszínpadunkon!”

„Nagy izgalommal és sok-sok szeretettel készülünk a harmadik lemezünk bemutató koncertjére, mellyel visszatérünk a Dürer Kertbe! Valami egészen újjal készülünk nektek, mind látványban, mind dalokban, de meghívott vendégelőadóink is lesznek, úgyhogy mindenképp véssétek be a dátumot a naptáratokba!”

„A séta során a Nyolcadik kerület zsidó kincseit kutatjuk. Mendemondák, és a múlt pletykái lebegik körül utunkat, ahogyan a sokszínű romantikus Nyolcker mélyére hatolunk.”

A Normafa tetején, a Normafa Síház udvarán kellemes zenék mellett válogatott művészek, kézművesek egyedi munkáit, illetve értékes műtárgyakat csodálhat meg vasárnaponként az erre nyitott, igényes közönség. A kirakodóvásáron részt vesznek designer-ek, kézművesek és iparművészek egyaránt.

Azt mondani, hogy Ambrose Akinmusire a generációja egyik legizgalmasabb trombitása, alulértékelés. Akinmusire nemcsak kiemelkedő hangszeres, hanem a zenéről koncepcionálisan gondolkodó, kísérletező muzsikus. Első budapesti koncertjére igazi supergrouppal érkezik.

A Rájátszás játék verssel és zenével, körülbelül tíz ember közös magánügye. Az utóbbi évek legizgalmasabb irodalmi és zenei produkciója, amelyben a létrehozás és az előadás nem arról szól, hogyan lesz valaki személyesen nagy sztár, hanem arról: hogyan lesz egy dal nagyon jó.

A párizsi pályaudvar forgatagában megáll az élet, mikor a tizenéves Mathieu leül a peron mellé kitett zongorához. Káprázatos játékát meghallja a konzervatórium igazgatója is, de a rossz hírű környékről származó Mathieu hallani sem akar róla, hogy a zeneakadémiára járjon: szomszédja és mentora, az idős Jacques halála óta a zene csak titkos menedékként létezik számára. Egy nap letartóztatják bolti lopás miatt, ám az ismét felbukkanó igazgató révén váratlan esélyt kap: ha a konzervatóriumi képzést választja, elkerülheti a börtönt. Az ország legjobb és legkönyörtelenebb zongoratanára lesz a mestere, de a két ellentétes világ közt őrlődve Mathieu válaszút elé kerül…

„Az ember csak játszik és játszik” – fogalmazta meg Lakatos György ars poeticáját egy 2019-es interjúban, és aki akárcsak egy rövid bepillantást is nyert a fagottművész szerteágazó művészi és oktatói tevékenységébe, rögtön megértheti, mire is utal ez a furfangos understatement. Lakatos György ezúttal sem tesz mást a BMC Koncerttermében, mint játszik és játszik – teszi ezt olyan művészbarátai, „osztálytársai” társaságában, mint Rost Andrea, Kokas Katalin, Kelemen Barnabás, Dés László, Lukács Miklós, Snétberger Ferenc, Gőz László és az Anima Musicae Kamarazenekar tagjai. E rendhagyó zeneóra apropója pedig nem más, mint Lakatos György 60. születésnapja, amihez mi egyebet kívánhatnánk neki: Bis 120!

A Lanou love folk; egy zenei találkozás a folk, a pop és a világzene határán. Népzenei gyökerekkel rendelkező, dalközpontú felfedezőút, melyben nagy helyet kap az improvizáció is.

