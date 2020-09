Szeptember 10-én kezdődik a Friss Hús rövidfilmfesztivál, amelyre már kaphatók a jegyek a Toldi mozi weboldalán.

A fesztiválon Oscar-jelölt, illetve Cannes-t, a Sundance-t, Velencét, Torontót és számos más, fontos fesztivált megjárt filmekkel teli nemzetközi válogatás, valamint a tehetséges magyar rendezők legfrissebb, legizgalmasabb munkái várják a filmes újdonságok, a friss, kísérletező műfajok kedvelőit.

A fesztiválon az eredetileg márciusra meghirdetett válogatást vetítik majd, a line-up és a blokkok nem változtak. A legtöbb szakmai programot is megtartják, de a különleges helyzetre való tekintettel a külföldi szakemberek részvételével zajló eseményeket online streaming formájában rendezik meg.

Magyar versenyprogram

A magyar programba összesen 28 filmet válogattak be, köztük 12 női rendező alkotását. Két rendező kétszeresen is szerepel az idei fesztiválon: Rudolf Olivér és Török Marcell is 2-2 filmmel lesz jelen a Friss Húson, ahol többek között a többszörösen díjnyertes Dombrovszky Linda, illetve a korábbi Friss Hús-díjazott Szilágyi Fanni új filmje is bemutatkozik. Bartha Máté Szél viszi című diplomafilmje már látható volt a Verzió fesztiválon, itt a diák-és elsőfilmes versenyprogramban debütált, és lett a kategória legjobbja.

Az Akik maradtak sztárja, Szőke Abigél két kisfilmben is látható lesz (Vakáció, Reggelim a vacsorád). Gryllus Dorka, Nagy Zsolt, Keresztes Tamás, Jordán Adél és Trill Zsolt is megjelenik a nagy vásznon, rövidfilmes szerepben. A Friss Húson korábban a Legjobb Színész díjával kitüntetett Vilmányi Benett a Szabadok c. filmmel tér vissza.

A zene több filmben is fontos szerephez jut. A Mónika nem akar a földön járni c. filmben egy harmincas transznemű nő musicalbetétektől sem mentes álomszerű kálváriáját látjuk, míg a Mióta velem jár a nyolcvanas évek underground Budapestjén játszódik, és Tasnádi Bence alakítja benne a fiatal rockzenész apukát.

Nemzetközi line-up

Szülő-gyerek kapcsolatok, egzisztencialista, szürreális víziók, valamint női sorsok: ezek lesznek az idei fesztivál fő témái. Hogyan viszonyulnak egymáshoz a generációk a világ legkülönbözőbb tájain: Iránban, Csehországban, egy kis tunéziai faluban, Bulgáriában és Litvániában? Hogyan lehet felkészülni a világvégére, a történelmi fordulópontokra vagy éppen a halálra? Milyen kihívásokkal kell megküzdenie egy nőnek a világ különböző pontjain?

A filmek témája sokrétű, közös azonban bennük a friss látásmód, izgalmas témafelvetés, kiforrott rendezői koncepció és magas színvonalú művészi megvalósítás.

A line-up 17 filmje között 6 animáció is lesz, köztük két idén Oscar-díjra jelölt bábanimáció is.

Szakmai programok

A magyar és nemzetközi filmekből összeállított vetítéseken kívül szakmai programokkal is készülnek a filmfesztivál szervezői. Az elmúlt két év rövidfilmes termésének legjava mellett bemutatkoznak a jövő projektjei is.

A szakmai nap egyik legjobban várt programja, a Hogyan tovább, magyar film? című kerekasztal-beszélgetés, amelynek során egy asztalhoz ültetik az új filmes érdekképviseletek vezetőit és Káel Csabát, a filmügyi kormánybiztost, hogy megbeszéljék, merre a halad a magyar film ügye ezekben a zivataros időkben.

Lesz panelbeszélgetés a televíziós koprodukciós sorozatok gyártásáról, és a filmes szakmán belüli pályamódosítással kapcsolatos kérdéseket is körbejárják majd a meghívott szakértők. 2020-ban is visszatér a pitchfórum, a filmes job market, amelyen fiatal filmesek prezentálhatják filmterveiket a szakma képviselői előtt, de filmzenei workshopra és a visegrádi országok filmfinanszírozását tárgyaló beszélgetésre is sor kerül. A zsűri tagja, a számos nemzetközi fesztiválon sikerrel szereplő fesztiválstratéga, Wouter Jansen pedig a sikeres fesztiváloztatás titkait fedi fel az érdeklődőknek.

A teljes programlista elérhető ITT.