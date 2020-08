Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten (augusztus 6-9.)

Pezseg a főváros: budapesti koncertek, vásárok, séták, gasztro- és moziélmények közül válogattunk nektek több mint egy tucatnyit. Jöjjenek hát a legtutibb hétvégi programok!

Csütörtöki programok (augusztus 6.)

„Nem csak azért különleges számunkra ez a koncert, mert Stahl Barbi nagyon jó barátunk, akinek karrierjét az első naptól követjük, hanem mert először zendülnek fel saját dalai akusztikus verzióban!❤️ Barbi 8 éve bukkant fel a zenei világban, ma már a soul és az r&b itthoni királynőjeként emlegetik, emellett nemzetközi szinten is méltatták már lemezeit, Berlinben, Londonban és New Yorkban is találkozhatunk a nevével, emellett olyan neves magazinokban volt dalpremiere, mint a High Snobiety vagy a Paper Magazin. Elsőként hallhatjuk most fülbemászó dallamait akusztikus verzióban, gitárral pedig a legszebb férfihang tulajdonosa, Havai Gábor fogja kísérni. Mi már nagyon várjuk!🔥 ”

„Henri Gonzo a Fran Palermo frontembere fent a csúcson! Alig pár hónapja jelent meg zenekarának a harmadik nagylemeze, részben ennek is köszönhetően Henri bekerült a Forbes idei 30 alatti 30 sikeres fiatal listájára, mint egyedüli zeneszerző. Az év elején pedig a Highlights of Hungary díjra is jelölték legutóbbi filmzenéi miatt. A multiinstrumentalista karibi-magyar zenész csütörtökön a Normafa Síház színpadán hallható, ahol felcsendülnek legújabb szerzeményei és átdolgozott személyes kedvencei, gitár és lábdob kisérettel.”

„Mielőtt ismét a mátrai levélsusogásé lenne a főszerep, a Dürer Kert kerthelyiségében melegítünk a Fekete Zaj 2020-ra, kedvezményes merch- és bérletvásárlási lehetőséggel és persze egy igazán zajos lineuppal!”

„…mert az Operából sosem elég! Folytatjuk a Popup Bar sorozatot Amfiteátrumunkban augusztus 6-án! Az Opera Gin Budapestnek köszönhetően ezúttal is magyar gin lesz a főszereplő, de emellett megkóstolhatjátok “a ház gin-ét”, a Isle of Harris Distillers csodálatosan tengeri aromájú italát. A ginválasztékot a Kofer. izgalmas garnírungjaival fogjuk feldobni (amit haza is vihettek magatokkal)! Ha a gin-tonic helyett más buborékra vágysz, akkor arra is lesz megoldás ;)”

„Várjuk Önöket sok szeretettel a Muzikum Bisztró belső teraszának, a Muzikum Garden következő, augusztus 6-i vacsoraestjére, amelynek vendége újfent Little G Weevil lesz! Ezen a nyári estén G-t újra élőben hallhatjuk zenélni és a közönséget elrepíti a déli államok blues-zenei világába.”

2018-ban a BAAB zenekar megalakulásával egy új alter szupergroup jelent meg a magyar zenei színtéren. Fontos mérföldkő a zenekar életében egy első nagylemez; az elmúlt két évben sok ember járult hozzá az ide vezető úthoz, ahogy Jappán fogalmazott: „a BAAB egy igazi pop-cosa nostra”.

Megjelent a Talk2night első nagylemeze is, az ‘Ez Együtt Valami’! Ennek apropóján ők is lemezbemutató koncertet tartanak, ahol meghallgathatjátok, hogyan szólalnak meg a dalok élőben.

A Mongooz And The Magnet, a pécsi norvég-magyar-ír trió, miután előbújt a dalírással töltött elvonulásából, újjászületve, de még mindig a blues köröket róva, ropogós, Black Keys hatású riffekkel tér vissza a Duna-partra és nem futamodik meg más stílusok bevonásától sem: poposabb, rockosabb hangzásokba is belenyúlnak, és igazából bármibe ami segíti őket a számukra legtökéletesebb hangzás elérésében.

„Pezsegjen a vérünk egész héten! Legyen aMajomhoz az a hely, ahol minden nap egy alkalom, hogy előkerüljenek buborékos kedvenceink. Hiszen egy kis csillogásra szükség van a hét bármely napján.🙈”

A 2020-as Random Trip ‘BP Naplemente Minitour’ augusztusban különleges helyszínekkel vár mindenkit. Akár a Margit-szigeten, egy háztetőn a belváros szívében, vagy a pesti Duna-parton. Ahogy az elmúlt években, most is más és más felállásban lép színpadra az ország egyik legizgalmasabb zenei projektje, hogy a közönséggel együtt átadja magát a nyári alkonynak, a megismételhetetlen zenei pillanatoknak és ‘flow-élménynek’.

Pénteki programok (augusztus 7.)

Ki volt valójában Anonymus, Bánk bán ölte-e meg Gertrudis királynét, valós személy volt-e Dobó Katica, Dobó István hős leánya? Megtudjuk, mi az igazság azokkal a hiedelmekkel és tévhitekkel kapcsolatban, amik az óváros épületeihez, szobraihoz és egykori lakóihoz kapcsolódtak az évszázadok alatt…

„Chillezz a grill mellett! Indítsd a hétvégét Émile kertjében grillezett rákfarokkal és jégbe hűtött fröccsel! Augusztus 7-én pénteken, 19:00 órától várunk Buda leghangulatosabb kerthelyiségében lounge zenével, grill különlegességekkel és hideg italokkal. Az este során a grillre kerülő finomságokért Frideczky András, az Émile executive chefje felel, de készülünk új, könnyed fogásokkal és desszertekkel is, melyekből kedvedre válogathatsz. Mivel nincs jó grill party zene nélkül, ezért elhívtuk Bereczki Leventét, hogy játsszon nekünk, aki lounge, nu jazz és bossa nova dallamokkal emeli a grill party hangulatát.”

„Ha nyár, akkor fröccs…Ha Budapest, akkor Citadella…Ha Ti, akkor Mi, együtt…

Gyere fel a város tetejére pénteken, nézzük együtt a szép kis városunkat, majd a naplementét és koccintsunk sokat!🙌🏻

A pultban lesz mindenki szemének-szájának-ingerének megfelelő bor behűtve, a többi pedig adott!💦”

„Kedves Vendégeink, Ezúton szeretnénk Titeket meginvitálni augusztus 7-.én (pénteken) egy kellemes nyári pezsgőzésre & borozásra, annak örömére, hogy a Doblo ismét megnyitja kapuit! 🥂 Az elmúlt időszak számunkra is nehéz volt, de most újult erővel és a régi hangulattal várunk vissza! Gyertek, töltsük meg élettel, pezsgéssel a Doblót! ✨ Az est fellépője: Swing brothers (Kaszap Sándor & Kovács Károly) – zongora, ének & cselló 🎼 ”

„2010 hideg telén összeültünk egy pesti kocsmában, kézbe vettük a gitárt, a bőgőt és a hegedűt, és Cseh Tamás dalait énekeltük. Megszólalt a Budapest, a Krakkói vonat, a Mücsarnok, a Hatvanas évek, és tucatnyi más felejthetetlen dal. Sokan összegyűltünk, a tizenévestől a nyugdíjas korúig mindenféle emberek ültek a székeken, a földön vagy álltak a fal mellett. Körülnéztünk, és azt láttuk, hogy a szemekből eltűnt a korkülönbség, és furcsa szeretem-színe lett mindenkinek. Jó volt elmerülni ebben a másik valóságban, és reggel, kabátban ébredve az ágyon még ott csengett a fülünkben, hogy ‘talán volt egy-két este…”

Szombati programok (augusztus 8.)

„Bő két hete tartottuk az első zenés falatozásunkat, ami szuperül sikerült, így úgy döntöttük rendszeressé tesszük a BRUCH & BEATS sorozatot, hála Nektek! ❤️ A most soron következő hedonista találkozón ezúttal Olaszországba kalauzolunk el Titeket, ahonnan iderepítjük Nektek az igazi Dolce Vita életérzést és persze az olasz ízeket egyaránt. 🇮🇹 Miközben a finomabbnál-finomabb fogásokat fogyasztjátok, zenei aláfestésként Italo Disco dallamokra bólogathattok egy jó pohár Prosecco vagy Aperol Spritz kíséretében. 🥂

Kell ennél több? 🙃”

„Tanulni és tanítani a friss emberkéket a felnőttek feladata, még szerencse, hogy olyan sziperszuper, kreatív, barátságos, nyitott, kulturált muzsikák is segítenek ebben mint a Hahó Együttes! Sok-sok koncerttel a hátunk mögött, gyakorló apukaként bőven van tapasztalatunk a kis csibeszekről, nyugodtan ránk bízhatják őket! Cuki dalok nem csak cuki gyerkőcöknek! Simogass kutyát, puszilj bogarat, ölelj fát, szedj szemetet, mindent lehet. A zene mindenek felett! A koncerten a Hahók bemutatják új, Tucat című dalukat!”

„A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett. Egy olyan közösségi színtér létrehozása a célunk, ahol résztvevőként lehetőséged nyílik egyszerre találkozni azokkal a vintage és fenntartható divattal foglalkozó vállalkozókkal, árusokkal, alkotókkal, akiket külön-külön már ismerhetsz és elérhetsz, de így együtt még nem volt lehetőséged találkozni Velük.”

Nappali, család- és kutyabarát, zenés rendezvényként indult útjára tavaly nyáron a budapesti bázisú, de országszerte ismert BeMassive csapat által életre hívott program, amely hazánk egyik legszebb térségében, a Dunakanyar több pontján biztosít kikapcsolódást.

„Újbuda legújabb gyerekbarát TERMELŐI,- ŐSTERMELŐI & KÉZMŰVES ZERO WASTE börzéje a Fehérvári út 43- szám alatt! A börzét az Anyukám Varrta baba-mama designer shop udvarán lelheted majd fel! Várjuk szeretettel az érdeklődőket, a magyar termékek szerelmeseit, a környzettudatos életmódot követőket, és a gyerekes családokat egyaránt a boltban (a piac a bolt kertjében lesz!). Jó hír: ingyenes arcfestéssel várjuk a gyermekeket!”

Vasárnapi programok (augusztus 9.)

„Frissen és fiatalosan várunk benneteket augusztus 9-ei jótékonysági vásárunkon a Kőleves Kertben! 🌿 Kifogástalan állapotú, válogatott, márkás női-, férfi- és gyerekruhákkal, kiegészítőkkel, táskákkal, cipőkkel és isteni meglepetés sütivel készülünk! 👗👕👒 Gyertek el vasárnap, egyetek, igyatok és szerezzétek be ruhatáratok új kedvenc darabjait! ✨ ”

„Képregényterasz a Westend Tetőkertjében (1. emelet). 2020. auguszutus 9-én, vasárnap, 11:00 és 18:00 között. Könnyű, nyári kikapcsolódás a belvárosban sok-sok képregénnyel. A belépés ingyenes!”

A Magyar Kerékpárosklub Bel-Budai Területi Szervezete helyi túrát szervez azoknak, akik szeretnek/szeretnének bringázni, csak eddig Budapesten nem mertek biciklire ülni.

Az út során az önkéntesek megmutatják, hogy hogyan lehet biztonságosan biciklizni, akár gyerekekkel is, valamint hasznos információval látnak el a kerékpárokról, a biztonságos kerékpáros közlekedésről, közösségi bringák használatáról.

21 éves korában Tim Lake rájön, hogy képes az időutazásra…

Egy újabb gyászos szilveszteri buli után Tim apja közli a fiával, hogy a család férfitagjai mindig is képesek voltak utazni az időben. Tim nem írhatja át a történelmet, de változtathat azon, ami a saját életében történt és történni fog. Így hát úgy dönt, jobbá teszi a világot – azzal, hogy szerez egy barátnőt. Sajnos kiderül, hogy ez nem is olyan könnyű, mint hinnénk. Ahogy aztán Tim élete halad a nem megszokott medrében, ráébred, hogy sajátos képessége nem mentheti meg őt azoktól a bánatoktól, amelyekben minden családnak része van: az időutazásnak vannak határai, és veszélyes is lehet.

További – nem csak – hétvégi programokat itt találhatsz augusztusra: