Indul az ország legnagyobb falfestmény-tervező pályázata.

A CTP az ARC közreműködésével most Magyarország eddigi legnagyobb falfestmény-tervező pályázatán keresi azt az alkotást, amely a zsűri szemében a legjobb választás arra, hogy több mint 4.500 négyzetméter felületen megvalósuljon az M1-es autópálya és az 1-es főút közvetlen közelében, egy biatorbágyi logisztikai épület homlokzatain.



Részlet a pályázati kiírásból:

„Festesz? Graffitizel? Tele vagy kreatív vizuális ötletekkel? Imádod a látványt? Szeretsz nyomot hagyni? Mindent megadnál azért, hogy minél többen lássák a munkádat? Azért alkotsz, hogy inspirációt ossz meg, elgondolkoztass vagy gyönyörködtess? Vagy egyszerűen csak szeretsz új ötleteket kitalálni?”

Magyarország eddigi legnagyobb falfestmény-tervező pályázatán azt az alkotást keresik, amely a zsűri szemében a legjobb választás, hogy több mint 4.500 négyzetméter falfelületen megvalósuljon!

A pályázat mögött Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb, ipari ingatlanfejlesztő és -üzemeltető cége, a CTP áll, mely Magyarországon is elindítja Art Wall projektjét az ARC segítségével. A projekt lényege, hogy az adott ország egy kiemelt, jól látható lokációjában található ipari ingatlanjuk hatalmas falára egy pályázat keretében keresik azt a műalkotást, amelyet aztán meg is valósítanak a homlokzatokon. A CTP elkötelezett a kreativitás, a vizualitás és a párbeszéd iránt: teret ad a kreatív alkotóknak arra, hogy egy-egy nagy felületű falukon látványosan kifejezhessék önmagukat, most épp Magyarországon.

A CTP Art Wall by ARC – Fess 1 nagyot! pályázaton kiválasztott alkotás Biatorbágyon, az M1-es autópálya közvetlen közelében, az autósok számára tökéletesen látható épület homlokzatain fog megvalósulni. A felület nagysága meghaladja a 4.500 négyzetmétert, és elhelyezkedésének köszönhetően az M1-es autópályáról és az 1-es számú főútról a maga teljességében mutatkozhat meg a nyertes műalkotás.

A pályázónak nincs más dolga, mint regisztrálni vagy belépni az arcmagazin.hu oldalon keresztül a pályázói felületre, majd ott feltölteni a pályamunkáját 2020. január 14-től 2020. március 9. 12:00-ig.

Sőt, ezen a pályázaton nemcsak a megvalósuló falkép tervezője kap díjat, hanem a zsűri által kiválasztott 13 mű alkotói és egy közönségdíjas is! A nyertes, megvalósításra választott pályázó művének díjazása 1.000.000 Ft, a díjazás összértéke pedig bruttó 4.100.000 Ft.

A több mint 4.500 négyzetméteres falfestményt a nyertes mű alapján egy erre a feladatra szakosodott cég készíti majd el a 2020. tavasz – 2020. nyár időszakban.

Mi a CTP?

A CTP Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb, teljes körű szolgáltatást nyújtó, csúcstechnológiai üzleti parkokat, kereskedelmi és ipari ingatlanokat fejlesztő és üzemeltető cége. A CTP a CTPark hálózat tulajdonosa, amely Közép-Kelet-Európa legkiterjedtebb integrált, prémium üzleti park rendszere, több, mint 5,5 millió négyzetméternyi A kategóriás ingatlannal, több mint 90 stratégiai lokációban, 7 országban.

A CTP az ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében elkötelezett a természetes környezet védelme iránt. Így a cégcsoport már belefogott nagy területű faültetésekbe, erdőrekultivációkba, napkollektorok telepítését tervezik épületeik tetőszintjére, illetve a fenntartható építés nevében az egész portfóliójukat átfogó BREEAM tanúsítási folyamat által az összes ingatlanjukra folyamatban van a szigorú BREEAM energiahatékonysági tanúsítvány megszerzése is.

A pályázattal kapcsolatos minden információ megtalálható az ARC weboldalán.