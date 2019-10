50+ zseniális budapesti program 2019 novemberére

Budapest novemberben is számtalan különleges lehetőséget kínál számunkra: a koncertektől, a kiállításokon és várásorokon át a moziestekig. Ezek közül szemezgettünk nektek. Érdemes végigböngészni a kínálatot, vannak köztük ingyenes programok is!

Autentikus környezetben járhatjuk végig a Bálnában megrendezett Csillagok Háborúja kiállítást, mely a nemzeti ünnepen is nyitva tart. Itt találkozhatunk a filmekből jól ismert karakterekkel, a virtual reality teremben űrcsatákat élhetünk át, az izgalmakat pedig egy űrbárban lesz lehetőségünk kipihenni.

Immár hatodik rendezik meg a skandináv filmművészet egyhetes hazai ünnepét. Rengeteg izgalmas program lesz, a fesztiválon huszonegy játékfilmet és három dokumentumfilmet is megnézhettek, néhányat bőven a hivatalos premier előtt.

A The Ritz-Carlton, Budapest Délutáni Teája naponta déltől 5-ig várja vendégeit az elegáns, mégis könnyed hangulatú Kupola Lounge-ban olyan ínycsiklandó édes süteményekkel, mint a híres Royal Csokoládé Torta és olyan ízletes sós falatkákkal, mint a füstölt lazacos croissant. A finom falatok mellé gondosan válogatott szálas teákat (vagy zamatos kávét) kínálnak az ízek és textúrák tökéletes harmóniájáért.

„A vegánság hivatalos világnapján, november elsején a Szimpla kertben méltó módon ünnepeljük meg a kerek évfordulót finom növényi kajákkal, közös vegán főzéssel, kiállítókkal és sok programmal, egész délután, este és éjjel beszélgetések, workshopok, jam session, koncert és buli. Az esemény környezettudatos és ingyenes”

„Új étlapunk mellé, ezúttal egy egész hétvégés Halloween Brunchcsal készülünk nektek! Igazi őszi hangulatba burkolózva kóstolhatjátok meg speciális halloweeni ajánlatunkat, kedvenc Pumpkin Spice Lattétokkal kísérve.”

„A mozgalmas nyári szezon után gőzerővel készülünk dupla A38-as nagykoncertünkre. Két este két eltérő műsort játszunk majd: november 1-én szeánsz, november 2-án hangos koncerttel örvendeztetünk meg Benneteket!”

Az Iron Maiden énekesének one-man show-ja. A műsor két részből áll: az elsőben Bruce humoros, olykor szatirikus hangvételben mesél hajmeresztő kalandokban sem szűkölködő életútjáról. Az este második részében Bruce a közönség – általában vicces, kíváncsiskodó, őszintén érdeklődő vagy egészen agyament – kérdéseire válaszol.

November 2-án felcserélődnek a szerepek hiszen, Ott Annát, a sorozat szerkesztőjét kérdezi Valuska László a 30-ik születésnapja alkalmából, irodalomról, Hadikról, olvasásáról.

„Vérfagyasztó futam a kőbányai pincerendszerben! Ne hagyd, hogy bárki szívja a véredet – a Halloween Runon sem! A vérszomjas vámpírok már edzenek, hogy utolérjenek… A föld alá ráadásul nem ér le a napfény, hogy elpusztítsa őket, így egyre inkább erőre kapnak. Te is formában vagy? Még van időd felkészülni, de a napjaid lehet, hogy már meg vannak számlálva… Csak rajtad múlik, hogy megmenekülsz-e!”

„Gyere el Te is Budapest legmenőbb design vásárára, és fedezd fel a hazai tervezők és designerek által készített legegyedibb és legkülönlegesebb táskáit, ruháit, ékszereit, divat kiegészítőit, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs termékeit, kézműves gasztro készítményeit, természetes alapanyagokból készült kozmetikumait… igazi minőségi kincsek!”

„Két lányával él William Parrish, a dúsgazdag, New York-i üzletember. A hatvanötödik születésnapja alkalmából a nagyobbik lánya hatalmas partit szervez. Ám előtte Parrish rosszul lesz, megérinti a halál szele. Hamarosan megnyerő modorú, jó képű fiatalember állít be a házába. Joe Black a Halál megtestesülése. Magával akarja vinni az áldozatát, ám meglátja a férfi gyönyörű lányát, Susant. Ezt látva és kihasználva, Parrish alkut köt a Joe Blackkel: haladékot kap, míg az megízleli az emberi létet… ”

Szabó Balázs dalszerző-énekes, multiinstrumentalista zenész, bábszínész és mesemondó tíz éve valósította meg egyik nagy álmát, saját Bandát alapított. A jubileum évében egy másik nagy álma is megvalósul, Magyarország legnagyobb színházában, az Erkelben ünnepelnek november 4-én, mégpedig egy versmegzenésítésekre épülő, a hagyományos zenekari hangzástól eltérő, vonósokkal kiegészülő, Csöndkabát című akusztikus, irodalmi estjeik hangulatát nagy színházi környezetbe helyező koncerten.

A művészet templomai ismeretterjesztő sorozat következő epizódja betekintést nyújt az impresszionizmus géniuszának világába, Ross King Dühödt ámulat – Claude Monet és a Vízililiomok című bestsellere nyomán. Az író – aki szakértőként is megszólal a filmben – ebben a könyvében levelek és visszaemlékezések alapján ábrázolja a legendás festő portréját, és meséli el legemlékezetesebb művészi vállalkozásának történetét.

„Kedvenc Stand up-osaink Aranyosi Péter, Bach Szilvia, Bács Miklós, Gaál Dániel, Fülöp Viktor és Köleséri Sándor is csatasorba állnak Hajdú Steve vezetésével, hogy november 6-án, a tél előtt „egy perccel” fergeteges dumashow-val turbózzák fel mindenki harcikedvét és mutassanak középső ujjat Tél kapitánynak! Az örömtánchoz pedig a Malacka és a Tahó adja a talpalávalót.”

Mitől lehet boldog az élet? Hogyan lesz az adatból információ, az infóból tudás és a tudásból “okosság”? Biztos, hogy összedől a világ, ha a kitűzött céljaink nem – vagy máshogy – valósulnak meg? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ a budapesti TEDx Dunapart résztvevői.

Budapest két meghatározó, külföldön is egyre többet koncertező zenekara egy este lép fel az Akváriumban. A Platon Karataev az Atoms című, második albumáról, a Middlemist Red pedig a készülő harmadik nagylemezéről hoz új számokat.

2019. november 7. és 10. közzött ismét vár a főváros legizgalmasabb Márton napi programja Budapesten, a Danubius Hotel Gellértben! Előszóként butiksörfesztivállal indul a nulladik nap, ahol válogatott sörökkel alapozhattok a borfesztiválra. Pénteken és szombaton korlátlanul kóstolhatjátok a borokat, pálinkákat a Winelovers válogatásában. Az after partyn pénteken a Lóci játszik, szombaton a The Biebers koncertjein bulizhattok, ahol a gasztro kiállítók és a DiVino mellett éjfélig a zene lesz a főszereplő.

Izgalmas, új helyszínekkel, a hazai és nemzetközi szakma elismert képviselőivel, Budapest Fashion & Tech Summit 2019 konferenciával és divattal kapcsolatos side eventekkel készülnek a Budapest Central European Fashion Week szervezői a 2020-as tavaszi-nyári kollekciókat felvonultató divathétre.

Idén 30 éves az Autizmus Alapítvány és ebből az alkalomból ismét megrendezésre kerül a The Sound Of Silence jótékonysági koncert. A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén is a hazai underground kiemelkedő zenészei adnak koncertet, melynek teljes bevételét az Autizmus Alapítvány működésének támogatására fordítják. A koncertek mellett a TRIP Hajón kiállítás és infomatív foglalkozás is vár benneteket.

„Fedezzétek fel velünk ezt a különleges szigetet, ahol varázslatos vizuálok és a pszichedelikus elektronikus élőzenei szcéna zenekarai, live act-jei várnak rátok!”

Soha nem kapcsolsz tovább, pedig legalább százszor láttál már minden részt? Még mindig tudsz nevetni a több, mint 20 éves poénokon? Vagy csak szeretsz játszani, és munka után jól esik egy kis kikapcsolódás? Ha a válasz bármelyik kérdésre igen, akkor várunk november 8-án, pénteken a Jóbarátok harmadik évadából készült kvízesténken.

Két különböző zenei világ, más-más előadói múlt és érdeklődési horizontok. Mégis markánsan kirajzolódnak a közös pontok: dalszöveg és költészet rokonsága, a blues-os, grunge-os gyökerek, az önfejű és makacs alkotói attitűd. Jónás Vera és Závada Péter közös workshopja hátat fordít a hagyományos zenés versfelolvasásnak: kísérletezik, kockáztat, próbára tesz műfajt, előadót és hallgatót egyaránt.

2019 november elején Budapestre érkezik a világon, kategóriájában első helyen emlegetett régészeti rekonstrukciós kiállítás, a Tutanhamon – Rejtélye és Kincsei.

„Kirakodóvásár, kutúrzsibi, használtcikk piac… mindegy hogy hívod, a lényeg, hogy olyan hely, ahol lehet turkálni régi cuccok között. Ha a padlást már kimaxoltad, gyere és nézd meg mi rejtőzik a másokéban. Érezd a kutatás izgatott illatát, mert most az utcára is kivezetjük, így teljes értékű bolhapiacot kapsz a kertben és a Kazinczyban is!”

Közel 10 év aktív jelenlét után az Óriás 2018 őszén 200 nap csendre vonult, 2019-ben eddig mindösszesen a Fishing on Orfűn vállalt fellépést, az év egyetlen klubkoncertjét pedig az A38 Hajó színpadán tartják november 9-én.

„Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál? Nekünk is van, mi sem tudtuk eddig, mi legyen velük, aztán egy hirtelen gondolattól vezérelve kitaláltuk a ruhavásár ötletét. Az ötlet egészen egyszerű: Ti hozzátok a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, mi adjuk a helyszínt és a közösséget.”

Több mint öt évvel legutolsó budapesti fellépése után november 10-én a Barba Negra Music Clubban koncertezik Tommy Emmanuel. Az ausztráliai születésű zenészt minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosának tartják, aki szóló fellépésein egyszemélyes zenekarként nyűgözi le a közönséget.

„ki mondja, hogy a november csupa szürke, és nem lehet virágos és zöld? meglátjátok, hogy a kiskertpiacon micsoda színek, illatok, ízek lesznek 10-én, vasárnap! növény csere-bere és örökbefogadás, ibolya bemutató és rajongók találkozója, szaktanácsok beltéri szobanövénykehez és az őszi/téli balkonhoz. illatok, ízek a kertből az otthon melegéhez. természetes és növényes dekor a beltéri természetközeli élményhez, öltözékkiegészítők, natúr szépségápolási termékek a novemberi virágos jókedvhez:)”

A technológia és egyéb társadalmi vívmányaink ma már mérhetetlen szabadidőt biztosíthat(na), s mégsem tanulunk meg élni ezzel a páratlan lehetőséggel. Mintha semmivé foszlott volna a megígért időnk, s kifolyt volna saját kezünkből. De hova lett? És mit tehetünk, hogy mégis újra a miénk legyen? Ennek néz utána a Hogyan tovább? előadássorozat soron következő epizódjában.

„New York kábszeres utcagyerekei közül került ki az amerikai irodalom egyedi hangú, hírhedt költője, Jim Carroll. Regényét kritikusai Salinger klasszikusához, a Zabhegyezőhöz hasonlítják. Iskolai balhék, fegyveres rablások az utcai bandákkal, sikertelen elvonókúrák tizenévesen. Másokat drogossá tett a tehetség és siker. Őt éppen ez mentette meg.”

„Képeimen a nárcisztikus emberek által okozott lelki sérülések kegyetlen lenyomatait mutatom be. Célom, hogy egyre többen felismerjék, ha nárcisztikus személyiségek áldozataivá váltak, és fontos, hogy tudják: nincsenek egyedül, mindig van kiút. A fotókon egytől-egyig fiatal, tehetséges színészek jelenítik meg maró őszinteséggel, hogy milyen is egy nárcisztikus ember árnyékában élni.”

November 13-15 között megint jön a BUSH, vagyis a Budapest Showcase Hub, a tél legforróbb klubfesztiválja, ahol a régió friss zenészei Budapest népszerű klubjaiban mutatkoznak be. Litván lo-fi punk, budapesti szexi szörfrock román kozmikus indie gitárcsapások között bolyongani és elkapni a közeljövő meghatározó bandáit olyan lesz, mint három napon át élőben szörfözgetni a Spotify heti kaland zenéi között.

„Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat? Eljött a feltámadás ideje: elhozzuk Neked az éjszakát, amikor meglódul a múlt, amikor felpendül a ritmusNo, amikor elalélsz a dallamgyönyörtől. Pop, csillám és szabadság. Egy új fülbemarkoló románc a régi szerelem emlékére.”

Ebben a művészeti ismertetterjesztő filmben Vincent Van Gogh munkássága egy egészen új nézőpontból kerül megközelítésre: a holland festőzseni műveinek legnagyobb magángyűjteményével rendelkező személy, Helene Kröller-Müller (1869–1939) szemszögéből, aki a festő közel háromszáz alkotását vásárolta fel a 20. század elején.

A sármos olasz tenor 2019-ben ismét hazánkba látogat legújabb, ‘Sì’ névre keresztelt albumának turnéja keretében! Az énekes szeptember végén robbantott a videómegosztó portálokon fiával készült duettjével, ami két hét alatt közel 14 millió kattintást generált a YouTube-on. Minden bizonnyal ez a dal is elhangzik majd az Aréna színpadán 2019 november 16-án.

„Megtapogatnál egy intimkelyhet? Nem tudod, hogy luffa tököt vagy kefét válassz a mosogatáshoz? Ezer kérdésed van, de nem tudtad eddig senkinek feltenni? Ezért találtuk ki a Zöldülők Vásárát! A rendezvényen szeretnénk összekötni a környezetbarát termékek gyártóit a “zöldülőkkel”, vagyis Veled, aki szeretnél kisebb környezeti terheléssel járó háztartást vezetni. Gyere el, kérdezz, tájékozódj, ismerd meg a termékeket és Zöldülj!”

Már 50 év telt el azóta, hogy a fiatal Klaus Meine, Rudolf Schenker és Matthias Jabs a háború utáni bénultságból éppen csak magához térő Hannover utcáit rótták hangszereikkel és erősítőikkel.

Ebben az 50 évben Németország, de még inkább a kontinentális Európa legsikeresebb rockbandájává váltak, élő bizonyítékként arra, hogy nem csupán a VW, a Mercedes vagy a BMW versenyképes nemzetközi szinten, hanem a német klasszikus rockzene is.

Ambíciózus fiatal vagy és karrierépítésben gondolkodsz? Kacérkodsz a gondolattal, hogy vállalkozó leszel? Vállalkozó vagy, de szeretnél újabb és újabb hasznos élményt szerezni? Akkor a Fiatal Vállalkozók Hete Karrier&Üzleti Show budaoesti állomásán a helyed nov 20-21-én a Budapest Bálnában!

Lehetetlen feladatra vállalkoznánk, ha a European Mantra zenéjét egyetlen stílusba próbálnánk besorolni – zenéjében keverednek a pop, a blues, a jazz, a metál és a funky jegyei. Az eredmény mégsem a műfajok közötti csapongás: a nagyon különböző stílusokat ugyanis nem összeolvasztani akarják, inkább egy összetett, szélsőséges érzelmi világot mutatnak be a zene segítségével.

International Blues Challenge győztes, USA Blues Music Award jelölt Little G Weevil és világszínvonalú zenekara egy igazi rhythm & blues revue-t varázsol az A38 szinpadára. A három évvel ezelőtt hatalmas sikerrel megrendezett Memphis Music Celebration második részében ezúttal a fantasztikus jamaicai-angol származású Dionne Bennett énekesnő is erősíti a csapatot.

„Amikor csak annyit látsz egy koncert nézői arcán, hogy önfeledten mosolyognak az áhitattól, tudod, hogy jó helyen jársz. A Boom Boom ha színpadra áll, garantált a csodafaktor, hiszen 5 isten áldotta zseni csap a húrokba, és varázslás történik.”

Ez nem a szívből jövő retro, hanem a NECC, ahol mérnöki pontossággal válogatnak a téma szakértői a kilencvenes évek és a kétezres évek zenei szemeteséből, hogy együtt táncolhassunk a penge élén: ász vagy gyász, ciki vagy nem ciki, gáz vagy nem gáz, tűzforró vagy őstré?

A Krasznahorkai László könyve alapján készült film főhősei mindenfajta hasznos termelésből kikapcsolt mezőgazdasági géptelepen élnek. Számukra már megszűnt minden érték, amihez képest életük értelmét meghatározhatnák; minden feloldódott az időben, az évszakok periodikus változásában, lassan már ők maguk is az enyészet részeivé válnak. A mindent megsemmisítő elhagyatottság érzését csak egyetlenegy vágy töri meg, az egyre erősebben jelentkező menekülés vágya. Rendezete: Tarr Béla

A Marie Claire magazin 2019-ben 11. alkalommal rendezi meg a Marie Claire Fashion Days-t, a hazai divatélet és a magyar tervezők egyik legfontosabb seregszemléjét, ahol neves dizájnerek, feltörekvő tehetségek és világmárkák tolmácsolásában ismerhetjük meg a jövő évi tavaszi-nyári és az aktuális trendeket.

„A tavalyi szenzációs, teltházas party után nem volt kérdés, hogy Joris Voorn-nak muszáj még jönnie hozzánk! A holland elektronikus zenei félisten, az ibizai Elrow és ANTS bulik headlinere ráadásul egy album bemutató bulival fogja megkoronázni a Cinema Hall 9. szülinapját!”

Immár 8. alkalommal kerül megrendezésre a modern társasjátékok iránt érdeklődök országos fesztiválja. Az év legnagyobb társasjátékos rendezvényére hagyományosan a Lurdy házban kerül sor, azonban a tavalyi évhez képest több teremmel, és még több játékkal várják az érdeklődőket.

Csernus doki sokszor úgy érzi, mi vagyunk önmagunk legnagyobb ellensége. A rosszindulat, az irigység, a kivagyiság, siránkozás jellemez minket. Tudod a hétfő reggelt mosolyogva indítani?

Hiszel abban amit csinálsz? Elfogadod azt, hogy emberből vagy? Egy életed van!

A Borganika egy estére átváltozik hamisítatlan görög tavernává -Kristóf Joseph Steiner és Nimrod Dagan Görögországba helyezték át székhelyüket, a görög ételek pedig a sztereotípiák ellenére is lenyűgöző vegán kínálatot sorakoztatnak fel. Nem csoda, hisz a gazdag napfényben a zöldségek és gyümölcsök olyan ízeket érlelnek, amelyeket önmagukban is élmény a kóstolni: paradicsom, padlizsán, füge, gránátalma, citrusok vagy olajbogyó és akkor nem is említettük a görög konyha zöldfűszereit. Így a srácok egészen Methanaig, a kis görög félszigetig repítenek minket a következő Borganika vegán vacsorán.

A 2019-es évben a közélet mellett a pszichológia világában is központi témává nőtte ki magát a klímaváltozás kérdésköre. Belegondolni is nehéz, hogy mennyi minden befolyásolja folyamatosan változó környezetünket. A pszichológusok elsősorban a klímaszorongás kérdéskörével foglalkoznak, azonban a különböző pszichológiai irányzatok más aspektusokra is rávilágítanak.

Minden, ami vulkán egy helyen. Geológia, a világ vulkanikus borai és ízei. Családosoknak és borbarátoknak egyaránt, a bronzvasárnapi hétvégén a Margit szigeten.

A Pál Utcai Fiúk október 9-én megjelent, „Igazán ez minden” című nagylemezének budapesti lemezbemutatójára november 30-án kerül sor az Akvárium Klubban.

„Tarts velünk november 30.-án a Pólus Moziban, találkozz jelmezesekkel és éld át újra a Harry Potter élményt! Az esemény végén nézzük meg közösen, ingyen a Harry Potter és az Azkabani Fogoly filmet! Te láttad már a nagyvásznon? Böngéssz a varázsvilág témájú termékek között, az árusainknál biztosan megtalálod a következő relikviát a gyűjteményedbe! Beszélgess meglepetés szinkronszínész és egyéb vendégeinkkel egyenesen a Roxfortból!”

És ha ennyi nem lett volna elég, itt találsz még budapesti programokat az őszre: