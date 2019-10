Titokban forog a Twin Peaks 4. évada?

David Lynch kultikus sorozata, a Twin Peaks 3 észbontó évadon van túl: az első kettőt 1990-91-ben vetítették, aztán érkezett egy előzményfilm, majd 2017-ben folytatódott a misztikus történet. Az utóbbi napokban több gyanús jelre figyeltek fel a rajongók, amelyek arra utalhatnak, hogy forgatják a széria 4. évadát. Szemfényvesztés, vagy tényleg készül valami? Mutatjuk a nyomokat!

A rendező, David Lynch Twitter-üzenetben osztotta meg követőivel, hogy imádja forgatásoknak otthont adó King Countyt és az ott élő embereket. Elsőre úgy tűnhet, mintha csak visszaidézné a korábbi közös munkát, de a rajongók szerint többről lehet szó…

Dear Twitter Friends, I love the people in King County. I love the locations in King County. We had a perfect place to shoot Twin Peaks and perfect people to work with. Both Dow Constantine and Kate Becker are great! All-in-all it made shooting Twin Peaks there a dream.

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) September 18, 2019