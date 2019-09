Mindjárt itt van a szeptember egyik legjobban várt eseménye! A Budapest Borfesztivál a Budavári Palotában kerül megrendezésre, ahol jó borok, jó pillanatok és jó társaság vár minden látogatót 2019. szeptember 5. és 8. között.

49-es stand

A 40 éve bortermeléssel foglalkozó Frittmann család hisz abban, hogy a bortermelő dolga elkészíteni a legfinomabb bort a szüret ajándékából. Ez a fajta minőségorientáció a borászat soltvadkerti birtokán is jól látszik: az elegáns borház borkóstoló rendezvényeknek ad otthont, melyek során a látogatók nagyszerű borokkal ismerkedhetnek meg, felfedezhetik a végtelen alföldet és betekintést nyerhetnek a borkészítés rejtelmeibe. Azon sem kell aggódnunk, hogyan jutunk haza a gasztrotúra után, hiszen a borházban 4 franciaágyas szoba, illetve egy négyfős családi szoba is helyet kapott.

Ami a Frittmann Borászat kínálatát illeti, nagy hangsúlyt kapnak a kunsági borvidékre jellemző szőlőfajták (mint például a cserszegi fűszeres és az Irsai Olivér), de néhány nemzetközi kedvenc is megtalálható az assortmentben, amilyen a rajnai rizling is. A borászat legújabb büszkeségei a FriSecco gyöngyöző borok, az Ezerjó száraz pezsgő és kétféle pálinka. Bármelyik Frittmann termékre teszed le a voksod a Budapest Borfesztiválon, nem fogsz csalódni!

6230 Soltvadkert, Eötvös u. 5.

30-as stand

Gere Tamás & Zsolt Pincészete egy tradicionális családi vállalkozás Magyarország legdélebbi és egyik legismertebb borvidékéről, Villány szívéből. Az immáron második generáció által vezetett gazdaság a változás útjára lépett. Az arculati változás után a jól elkülöníthető és értelmezhető termékpaletta is megújult. A pincészet a helyi vendéglátást erősítve idén nyáron megnyitotta Villányi Bisztró konyháját is. Viktória és Zsolt már jól kiforrott stílusával, magabiztos jövőképével és határozott elképzelésével vezeti a céget és készíti a borokat. A hitvallásuk nem változott: valódi formájában megőrizni mindazt, amit a természettől kapunk, és megmutatni mindazt, amit a villányi terroár adni képes.

7773 Villány, Erkel Ferenc u. 2/a.

7-es stand

A Gróf Degenfeld család több mint százötven éves hagyomány alapján 1994-ben élesztette újjá hegyaljai szőlőbirtokát. A családnak 35 hektáron vannak szőlői, Mád és Tarcal községekben. A Gróf Degenfeld családot a borok készítése során a természet szeretete, a hagyományok tisztelete és a modern technológia ötvözése vezérli. A szőlőbirtokon száraz és édes borokat készítenek, a borvidékre jellemző három szőlőfajtából: ezek a furmint, a hárslevelű és a sárga muskotály. A késői szüretnek hála szürcsölhetjük egész évben az édes tokaji szamorodni és aszúborokat. A családi ültetvények 2009 óta ellenőrzött bioművelésben részesülnek, sőt idén már biocímkével ellátott palackokat emelhetünk le a polcokról.

3915 Tarcal, Terézia kert 9.

139-es stand

Az IMO – TIME FOR WINE, azaz az Ital Magyarország Kft. a hazai italkereskedelmi szektor meghatározó szereplője, fő tevékenységi köre a hazai borok, pálinkák és szörpök termelése és forgalmazása, illetve külföldi borok és röviditalok forgalmazása.

A cég szívügye a magyar bor és a magyar borvidékek; képviselt borászataikon keresztül részt vesz az ország legjelentősebb borvidékeinek, így Tokaj, Eger, Villány, Szekszárd, Balaton és az Alföld borainak forgalmazásában. Képviselt borászataikkal stratégiai és kereskedelmi kapcsolatot alakítottak ki, kiszolgálva logisztikai igényeiket is. 14 kiemelt borászattal dolgoznak, akikkel személyes és szoros viszonyt ápolnak, mely a forgalmazáson túl kiterjed szakmai támogatásra, egyedi termékfejlesztésekre és marketing támogatásra is.

Az Ital Magyarország Kft. a 2019-es évtől kezdve nyitott a külföldi borászatok felé; hosszas keresgélés és kóstolás után elhozta Magyarországra Dél-Európa legígéretesebb és legjobb tételeit. Jelenleg Olaszországból és Spanyolországból importálnak különleges termékeket, melyek jól kiegészítik a magyar piacon elérhető széles termékskálájukat. Olaszországból jelenleg 8 féle proseccot importálnak – a standard minőségtől kezdve a különleges, dűlőszelektált tételekig -, míg Spanyolországból 2 különleges, dinamikusan növekvő pincészettel dolgoznak együtt. Külön öröm a cég számára, hogy Magyarországon egyedüli forgalmazóként náluk található meg az iSpritz, amely az egyik legismertebb olasz aperitif előre bekevert változata, amihez csak egy pohár, néhány jégkocka és egy-két narancsszelet kell és már garantált is a jó hangulat.

Az idei Budapest Borfesztivál több szempontból is különleges lesz az Ital Magyarország számára. Most mutatják be a nagyközönségnek és partnereiknek az új arculatot, az IMO – TIME FOR WINE-t, mely számukra több egy márkánál, szlogennél. A TIME FOR WINE hűen tükrözi hozzáállásukat a borokhoz, hiszik, hogy mindig, minden pillanat tökéletes lehet egy jó pohár borhoz. Az ilyenkor szokásos szakmai partneri találkozók és tárgyalások mellett, idén egy különleges VIP kóstolót is szerveznek, melyen egy elismert és közkedvelt meglepetésvendég és 10 sorsolás útján kiválasztott nyertes vehet részt. Az exkluzív kóstolóra az Ital Magyarország Facebook-oldalán meghirdetett nyereményjáték keretén belül lehet jelentkezni augusztus 26-tól. Az ország legjobb tételeit gyűjtötték össze, mely válogatást proseccók és az iSpritz tesz teljessé; keresd tételeiket a 139-es IMO – TIME FOR WINE standon.

Ha Villány különleges szubmediterrán klímájának vonásaival rendelkező borokat kóstolnál – könnyed Chardonnayktól kezdve a rozékon át egészen a testesebb vörösborokig -, akkor keresd a Bognár Pincészet és a Polgár Pincészet borait a 127-es és a 128-as standokon. A szintén az Ital Magyarország kötelékébe tartozó könnyed, játékos Velence borcsalád izgalmas fehérboraival és egy különleges rozé tételével pedig a Hunyadi Udvarban a 60-as pultnál vár a nyár slágerének számító vidrás címkéjű borokkal.

Fedezd fel és élvezd az IMO – TIME FOR WINE borait a 28. Borfesztiválon.

48-as stand

A Hajós-Bajai borvidéken található Koch Borászat generációk óta bortermeléssel foglalkozik: Koch József 1748-ban telepedett le egy apró faluban, Császártöltésen, majd nem sokkal később szőlőművelésbe fogott. Koch Csaba már szőlőültetvények és borospincék közvetlen közelében nőtt fel, így ma már ő dolgozik fáradhatatlanul, hogy a családi vállalkozás továbbra is virágozzon. A Koch Borászat 140 hektáron 27 szőlőfajtát termeszt, melyekből évi 800 üveg bort készítenek. A széles választék részét képezik cserszegi fűszeres, cabernet sauvignon, kadarka és rozé borok. 2014-ben a Koch Borászat nyerte el a Magyar Bor Akadémia Az év borászata díját, illetve kínálatuk kibővítése céljából a család megalapította a Vin Art Pincészetet a villányi borvidéken.

6445 Borota, V. ker. 5.

145-ös stand

A Kristinus Borbirtok a balatoni borvidék egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált az elmúlt években. A Kéthelyen található borászat 2005 óta készít nemzetközileg is elismert, díjnyertes borokat, így mindenképpen érdemes őket felkeresni a Budapest Borfesztiválon.

A Balaton déli lankáin elterülő modern komplexumot nem véletlenül hívják élménybirtoknak: a vendégek a finom borok és a Gasztro Műhely ínycsiklandó fogásai kíséretében a meghitt zenés piknikezéstől kezdve a sportolási lehetőségeken át a közös baráti mozizásig számos interaktív program közül választhatnak.

Ám van valami, amivel még inkább kiemelkedik a balatoni borászatok közül: az pedig a tudatos, fenntartható bortermelés. Kevesen tudják, hogy az 57 hektárnyi területen fekvő élménybirtok működtetése mögött egy tudatos és fenntartható termelési stratégia áll, mely 2019 óta a biodinamikus gazdálkodásra épül.

Florian Zaruba, a Kristinus Borbirtok ügyvezető igazgatója szerint a borkészítéshez szorosan hozzátartozik a természet szeretete. A jó bor nem jöhet létre egészséges szőlőszemek nélkül, ezért különös figyelmet fordítanak arra, hogy kíméletesen dolgozzák fel a szőlőt, ezzel is csökkentve a birtok ökológiai lábnyomát.

Az automatizált, intenzív bortermeléstől a borok egy idő után elveszítik egyedi karakterüket, részben a vegyszerek használata és a monokultúra miatt ezért a birtokon tudatosan száműzik a mesterséges permetező szereket. Az, hogy minimálisra csökkentették a traktoros munkát, a borok minőségén is meglátszik: boraikban visszaköszönnek az egyes szőlőfajtákra és termőhelyre jellemző különleges, egyedi ízjegyek, melyek alapfeltétele az egészséges termőföld és persze a sok napsütés. Mivel a Balaton déli lankáin magas a napsütéses órák száma, a napenergiát is fel tudják használni a birtok működéséhez szükséges villamos energia előállítására.

A Kristinus céljai között szerepel, hogy elnyerje a biodinamikus gazdálkodás világszervezetének – a Demeter International – védjegyét, mely 50 ország farmgazdaságát tartja számon. A Demeter a legrégebbi védjegy, mely e speciális ökológiai gazdálkodásból származó termékek megjelölésére szolgál, a birtok pedig mindent megtesz, hogy kiérdemelje ezt a minősítést.

A Kristinus Borbirtok célja az, hogy megmutassa, másképpen is lehet hozzáállni a szőlőtermesztéshez.

8713 Kéthely, Hunyadi utca 99.

55-ös stand

A Szivek Pince egy kis családi borászat, egy teljesen alulról jövő, családi alapokon helyezkedő pince. A borokon feltüntetett logó is elsősorban a családot jelképezi: a három szív Szivek Gyulát, az apát és két fiát, Szivek Györgyöt és Pétert szimbolizálja. A Pilis lábánál található borászatban az őszi/téli szezonban sejtelmes köd, míg a tavaszi és nyári hónapok alatt sugárzó meleg várja a vendégeket. A Szivek Pince fehér szőlőfajtái 340 méter magasan, mészköves talajon érlelődnek, ahol a család organikus művelési módszerrel gondozza az ültetvényeket. Nem meglepő tehát, hogy a Szivek borok megmutatják a termőhely összetettségét és gazdagságát, illetve a Pilis egyedi arcát.

2517 Kesztölc, Csévi utca 17-15.

126-os stand

A Tiffán család 1746 óta, 11 generáción átívelően készít borokat a villányi borvidéken. Tiffán Edének nagy szerepe volt a rendszerváltás után a magyar bor minőségi újjáéledésében, 1991-ben elsőként kapta meg Az év bortermelője címet. A Tiffán családi birtok szőlőterületei a borvidék legkiválóbb dűlőiben helyezkednek el: a Jammertalban, Sterntalban, Ördögárokban, Remetében, a Kopárban, valamint a Várerdőben. Tiffán Ede mindkét unokája, ifj. Tiffán Zsolt és Balázs is elkötelezte magát a családi borászat folytatása mellett. Az Ördögárok-dűlő 100% Merlot bora, a 2013- as évjáratú Elysium a 2019-es VinAgora borversenyen aranyérmet nyert, és kategóriája legjobbja lett. A pincészet borainak legfőbb válogatása pedig a kizárólag kiváló évjáratokban készülő Grande Selection, aminek jelenlegi 2015-ös évjárata számos hazai és nemzetközi díjjal büszkélkedhet: 2018-ban aranyérmet nyert Bordeaux-ban, Berlinben és Egerben a VinAgora Nemzetközi Borversenyen. 2019-ben pedig szintén aranyérmet nyert az MTA hivatalos borversenyén és a bordeaux-i Les Citadelles du Vinen.

7773 Villány, Erkel Ferenc u. 10.

75-ös stand

A badacsonyörsi szőlők között található Váli Birtok egy külön világ. Az otthonos környezetben a borok mellett organikusan művelt szőlők, friss helyi alapanyagok, házi és környékbeli sajtok, sonkák, szalámik várják az ide betérőket. Tételei stílusosak és karakteresek, a választék a könnyű fehértől a vörösig terjed. Az alapborok és a komolyabb tételek egyaránt sajátos hangvételűek: egyszerre fejezik ki a badacsonyi jelleget, a vulkanikus terroirt és a helyi fajtát. A Luca Bora vagy a Budai Zöld egyedi ízvilágával külön kategória a könnyű fehéreken belül, a 2017-es kéknyelű pedig kategóriájában kiemelkedő. A Váli borokat nem csak a birtokon, hanem budapesti top éttermekben, külföldön is egyre több helyen és most a Budapest Borfesztiválon is megkóstolhatjuk.

Badacsonyörs, Major u. 2.