Az 5 legjobb melegbarát bár Budapesten

Idén másodszorra már nem csak egy napot, hanem egy egész hónapot szenteltek a PRIDE fesztiválnak az egyenlőség, a szeretet és a tolerancia jegyében, nemcsak az LMBTQ közösség tagjainak . A teljes júniusban tartó fesztivál keretein belül több mint száz programot szerveztek városszerte, rengeteg önkéntessel és szervezettel karöltve. Ez alkalomból összegyűjtöttük nektek Budapest legmenőbb melegbarát szórakozóhelyeit, ahol szabad a csók és szabad a szerelem!

Anker’t

Szinte megszámlálhatatlan eseménynek és közösségnek ad teret a belváros szívében elhelyezkedő Anker’t. Hétvégente vegán/bio/kézműves finomságokkal kényeztetnek a kistermelők, míg a másik helyiségben virágpiac üzemel, addig éjszakánként a legforróbb hangulattal és fergeteges bulikkal várnak mindenkit. Ha jól beszélsz legalább angolul és egy kötetlen, jó kis estére vágysz, mindenképp itt a helyed, hiszen Budapest egyik legnagyobb expatközössége bulizik itt hétről hétre. A környékbeli szórakozóhelyekhez képest kifejezetten pénztárcabarát, és akkor sem kell messzire menned, ha megéheznél, mert többféle street food található házon belül.

Cím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 33.

Facebook: https://www.facebook.com/ankertbar/

AlterEgo

Az AlterEgo Bár már lassan 10 éve megkerülhetetlen szereplője az örökké pezsgő budapesti éjszakának, mely gyakorlatilag az első között nyitotta meg kapuit meleg közönsége előtt. A Dessewffy utcai szórakozóhely minden pénteken és szombaton várja az lazulni, ismerkedni és táncolni vágyókat, éjfél körül pedig maga Lady Dömper és a Transzugró csoport show-ja szórakoztatja a vendégeket.

Cím: 1066 Budapest Dessewffy utca 33

Web: http://www.alteregoclub.hu/kapcsolat

Why Not? Bar

Ennek a helynek egyik legnagyobb előnye mindenképpen a lokációjában rejlik, hiszen csodás kilátás nyílik a Dunára, melynek köszönhetően fantasztikus naplementékben gyönyörködhetnek a romantikázni vágyók. Az AlterEgóhoz hasonlóan itt is rendszeresen szerveznek transzvesztita show-kat, de a karaokeesteknek hála újra összeállhat a Take That is! Mivel ez nem egy kifejezetten éjszakai bár, nappal kávézóként üzemel, így itt a széles italkínálat mellett olyan egyszerűbb fogások közül választhatsz, mint a roppanós sült virsli vagy a csirkés cézár saláta. Ezenfelül négylábú kedvencedet is szívesen látják.

Cím: 1056 Budapest Belgrád rakpart 3-4

Web: http://www.whynotcafe.hu/

Tütü Budapest

A TÜTÜ minden kétséget kizárólag a város egyik legizgalmasabb és legexkluzívabb melegbarát szórakozóhelye, vagy, ahogy ők mondják; „itt összeforr a hedonista éjjelérzés és a selymes kifinomultság”. Egészen elképesztő koktélok és fantasztikus kiszolgálás várja a betérőket, éjfélkor pedig különböző performanszokkal varázsolják el a vendégeket. A zenei palettában főleg R’n’B- és popslágerek uralkodnak, a hangulat azonban mindig a tetőfokán van, mindegy, hogy este 10-kor, vagy hajnali 1-kor érsz ide. Egyetlen hátránya, hogy a nyári szezon alatt zárva tart, de amint lehullanak az első falevelek, várnak a vöröses fények és a sosem múló csillámporos éjszakák.

Cím: 1051, Budapest Sas utca 17

Web: https://www.tutubudapest.hu/

Ösztrosokk Bulik

Mivel Budapesten érthetetlen módon nincs kifejezetten a hölgyek ismerkedését elősegítő szórakozóhely, kereslet azonban volna rá, ennek az apropóján kezdtek szerveződni az Ösztrosokk-bulik, melyek mindig más és más helyszínen várják az érdeklődőket. Ettől függetlenül a qLit-nek hála rengeteg izgalmas esemény közül válogathatsz, és nem titkolt céljuk, hogy színesítsék a hazai leszbikus igényeket kielégítő palettát.

Bővebb infó és események: http://qlit.hu/hu/altalanos/