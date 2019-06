Téged is vár Füreden a Bodorka Látogatóközpont!

Merülj el a Bodorka nyújtotta élményekben!

Balatonfüred turisztikai vonzerejéhez nem férhet kétség. Az osztálykirándulások, esküvők, baráti találkozások, és családi kikapcsolódások helyszínének keresésekor általában elsők között merül fel a Bor és Kultúra Városának neve. De minek köszönheti sikereit az üdülőváros?

Az egyik nyomós ok Balatonfüred legnépszerűbb látogatóközpontja, a több mint 23.000 fős éves érdeklődőszámmal rendelkező Bodorka Vízivilág Látogatóközpont. Az Ökocentrum a Tagore sétány platánokkal tarkított szép virágos környezetében helyezkedik el és a pavilonszerű kialakításnak köszönhetően természetes módon illeszkedik bele a tájképbe.

Az épületen belül 19 akvárium, 2 terrárium és egy kerti tó került kialakításra, megközelítőleg 500 m2 területen, ahol Magyarország védett állatai közül jó néhány megtalálható. Ilyenek többek között a számos hüllő és kétéltű, valamint 4 különböző halfaj: a kövi csík, a szivárványos ökle, a fürge cselle és a fenékjáró küllő.

Két további akvárium a tengerek élővilágát hivatott demonstrálni. Az egyikben az Adria élővilágával ismerkedhet meg a látogató, míg a másik kifejezetten az óceánokra koncentrál. Az akváriumok mellett a modern kornak megfelelően érintőképernyős, háromnyelvű információs monitorok helyezkednek el, melyek nem csak az állatokról, hanem magáról a Balaton földrajzáról, keletkezéséről, és az élővilágáról is információval szolgálnak. A kiállítás középső részén található vetítőteremben pedig egy saját gyártású, a Balaton élővilágát bemutató film kerül folyamatos lejátszásra.

A földszinti kialakításnak köszönhetően a mozgássérültek is könnyen megtekinthetik a kiállítást, valamint az épületbe mozgássérült mosdókat is telepítettek. A látogatók maximális kiszolgálása részeként az előtérben vendéglátóegységet is üzemeltetnek.

A több mint 30 balatoni halfajt bemutató Bodorka Balaton Aquarium méltán vált a forgatócsoportok, a diák-és nyugdíjas társaságok, a fiatal randizók, és a családosok kedvencévé. Látogass el hozzájuk te is!