Napjaink legégetőbb kérdése lesz a 19. ARC idei témája

Magyarországon, Európában és az egész bolygón zajló jelenségek közül nem volt kérdés, hogy idén a klímaváltozás, klímaválság, klímavészhelyzet, klímakatasztrófa összetett folyamata lesz a 19. ARC fő pályázati témája. Az ARC szerint is ez az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása. Ma már megkérdőjelezhetetlen tudományos tény, hogy klímavészhelyzet és tömeges fajkihalás korában élünk. Ezért a komoly hagyományokkal és ismertséggel rendelkező pályázat és kiállítás az idén különösen felelősségteljes, szabad és kreatív képkészítésre buzdítja a pályázatán résztvevőket.

Részlet a pályázati kiírásból

Klíma. Katasztrófa? Globális akasztófa, amin együtt fogunk lógni? Vagy nem kell a paláver, más az, ami alá ver az emberiségnek? Oszd meg velünk ezügyben az igazságodat, és foglald képbe, plakátba, hogy mit gondolsz a klímaváltozásról! Hiszen te is hatással vagy a környezetedre! Utazol, szemetelsz, húst eszel, cuccokat veszel és levegőt – ezzel is a klímát terheled.

Klíma. Dráma? Félsz tőle? Nem hiszel benne? Generálod? Túléled? A legnagyobb fenyegetésnek tartod? Vagy nem érdekel az egész? Te a szemednek hiszel vagy a propaganda sajtónak? A tényeknek vagy a szósöl trolloknak? Sokezer tudósnak vagy párszáz politikusnak? Mindenkinek jogában áll tévedni, de gondolkodni most erről érdemes szerintünk. Vállald fel, amit gondolsz, és győzz meg másokat!

Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül más ötlettel, témával is pályázhatsz szabadon!

Mutass utat, nevettess meg, gondolkodtass el!

Magyarország legnagyobb köztéri kiállítása várja szabad gondolataidat és zseniális vizuális ötleteidet!

Pályázz!

A pályázat kiírója részletesebb, szakértő segítséget is ad a témában a tájékozódáshoz. Az ARC a Greenpeace Magyarország honlapjának egyik aloldalát ajánlja, ahol egy gyorstalpalót talál az érdeklődő a klímaváltozásról, és néhány tippet arról, mit tehetünk egyénileg és rendszerszinten, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát!

Idén, ahhoz, hogy a pályázatból kiállítás is legyen az ARC-nak most mindennél jobban szüksége van a kedvelőire is. Adománygyűjtő kampányt indítanak és várják minden olyan cég, szervezet és magánszemély támogatását, akiknek fontos, hogy idén is legyen ARC kiállítás és felelősséget éreznek a klímaváltozással kapcsolatban.

Az ARC bankszámlaszáma: 16200010-10073090

Külföldről a következő kódok segítségével lehet utalni az ARC-nak:

HU87 1620 0010 1007 3090 0000 0000

Swift kód: HBWEHUHB

A pályázattal kapcsolatos minden információ megtalálható a facebook oldalon valamint az arcmagazin.hu weboldalakon.

A pályázatok leadási határideje: 2019. július 16. 12:00