Elkészült a Párisi Udvar Hotel Budapest

Júniusban a nagyközönség számára is megnyitja kapuit Budapest legújabb, a Hyatt szállodalánchoz tartozó ékszerdoboza.

A Ferenciek terén álló Párisi Udvar Budapest Európában is egyedülálló épületének teljes felújítására öt évvel ezelőtt vállalkozott a Párizs Property Kft. A történelmi jelentőségű renováció szigorú műemlékvédelmi szabályok szerint, négy és fél éven át, szakrestaurátorok bevonásával zajlott.

Budapest egykori legdrágább telkén eredetileg a párizsi Passage des Panoramas által inspirált, Magyarország első modern értelemben vett üzletháza állt. A 20. század fordulóján a Belvárosi Takarékpénztár ennek a helyére építette fel híressé vált, historizáló stílusú, arab, mór és art nouveau jegyeket hordozó székházát. Az új szálloda díszes majolika csempékkel, muránói üvegmozaikokkal és egy lélegzetelállító luxfer-prizma kristálykupolával a múlt század eleji pezsgő atmoszférát éleszti újjá.

A 110 szobás, 18 lakosztállyal rendelkező butikhotel az amerikai Hyatt Hotels Corporation „The Unbound Collection by Hyatt” almárkájához csatlakozik, mely a szállodaiparban világszerte egyedülálló belsőépítészeti megoldásokkal varázsolja el a vendégeket.

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy ebben az egyedülálló és ikonikus épületben fogadhatjuk vendégeinket. Olyan épületről van szó, amelyet az elmúlt évtizedekben a budapestiek és a turisták is a szívükbe zártak. Már most várjuk, hogy hotelünkben üdvözölhessük vendégeinket, akik felfedezhetik ennek a különleges háznak a történetét, és egyben új élményekkel is gazdagodnak majd.”