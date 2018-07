Megnéztük, hogy halad a Párisi Udvar Hotel felújítása – KÉPEK

Ha minden igaz, év végére készül el a Párisi Udvar Hotel, de az épület homlokzata már visszanyerte eredeti állapotát. Belestünk az épület belsejébe is, most pedig megmutatjuk, hogyan is állnak a munkálatok.

Azt már az utcáról szemlélve is észrevehettük, hogy Közép-Európa egyik legdíszesebb épülete kezdi visszanyerni régi fényét. Megújult a híres kristálykupola és a neves művészek által fémjelzett kerámiadíszítésű homlokzat is – az épületet többek között Zsolnay kerámiák, Róth Miksa üvegablakok és Villeroy and Boch mettlachi is ékesíti, amelyek most újra láthatóvá válnak.

A szálloda megnyitása után a Párisi Udvar passzázsa a nagyközönség számára is nyitott lesz. A szálloda földszintjén és félemeletén üzletek, éttermek, kávézók kapnak helyet (melyekbe az utcáról betérő vendégek is vásárolhatnak illetve fogyaszthatnak), az első szinten spa, wellness és fitnesz szolgáltatások várják majd a vendégeket, emellett öt szinten vendégszobák, valamint a tetőtérben ötszáz négyzetméteren két tetőkertes, körpanorámás luxuslakosztályt is kialakítanak.

A műemlékvédelemi szabályok követésével megújuló épület kivitelezéséért a Market Építő Zrt. szakemberei felelnek.

Képek: László Benedek