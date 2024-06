Újra látogatható a Tisza család kivételesen szép, barokk kastélya

A Tisza család leszármazottjai – Nitsch Gáborné Tisza Ilona, Patay Ilona és Patay Péter – jóvoltából olyan használati tárgyakat is megcsodálhatnak a látogatók, amelyek eredetileg is a kastélyban voltak. Ilyen például Tisza István elefántcsont levélbontója , a már korábban említett Barabás Miklós-portrék és a márványból készült asztali óra, amelynek a tetején egy turulmadár található.

A rekonstrukció elsődleges célja az volt, hogy az épületegyüttes legutolsó, eredeti állapota kerüljön helyreállításra. A főépületben az egyes helyiségek visszakapták korabeli funkciójukat , mint például Tisza István dolgozószobája; míg a női szalon kiállítótérré és rendezvényhelyszínné is vált, ahol lehetőség van üzleti találkozók, csapatépítő tréningek, konferenciák és polgári esküvői szertartások megrendezésére is.

A műemlékhelyszín felbecsülhetetlen értékű festményekkel is gazdagodott, így Barabás Miklós Tisza Lajos és Tisza Lajosné gróf Teleki Júlia portréit, valamint Ferraris Artúr Történelmi tarokkparti című festményét is megcsodálhatjuk a kastélyban.

A rekonstrukciónak köszönhetően teljesen megújult a kastélykert és park is, ahol a dísznövények mellett multifunkciós sportpályák is helyet kaptak. A kert és a park határán fölépült a meghitt atmoszférájú Arany János Vendégház, ami tökéletes szálláshelyet biztosít a több napra érkező látogatóknak, az elvonulásra és elcsendesedésre vágyóknak.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool