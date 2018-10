Erőltetett menet volt, de bármikor újra belevágnék – Interjú Balsai Mónival

Sok minden eszünkbe juthat Balsai Móniról. A Liza, a rókatündér bájos és naiv főszereplője, a terápia mindig nyugodt és kedves terapeutája, vagy a válótársak életigenlő Tamarája. A színésznő november 1-jén bemutatott filmje, az X – A rendszerből törölve kicsit kilóg a sorból, hiszen egy olyan krimiről van szó, melyhez hasonlóra eddig még nem volt példa a magyar filmgyártásban.

A filmnek eddig csak az előzetesét láthattuk, ami a skandináv krimik hangulatára emlékeztet. Ez is volt a célotok?

Nagyon jó, hogy ezt mondod, abszolút ez volt a cél. A Liza, a rókatündérrel ellentétben ez nem egy rózsaszín szerelmi történet. Ez egy krimi, ahol egy rendkívül izgalmas, fordulatokkal teli cselekményt követhetünk végig, de ettől még nem akciófilmre kell számítani. A filmnek mély gondolatai, üzenetei is vannak.

Például?

Az, hogy egy ember képes változtatni, nemcsak a saját, de az őt körülvevők életén is. Fontos üzenete, hogy merjünk kiállni magunkért, legyen bátorságunk megtenni a nehéz lépéseket is, ha a helyzet úgy kívánja, és segítsünk egymáson.

Mennyi ideig tartott a forgatás?

Tavasszal, körülbelül két és fél hónapig forgattunk. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy a színházi évad kellős közepén történt mindez, ami azt jelentette, hogy reggel négyre jött elém az autó, reggel hattól este hatig tartott a forgatás, negyed hétre értem a színházba, ahol héttől előadásom volt. Tizenegyre értem haza, ha éjfélre ágyba kerültem, nagyon boldog voltam.

Honnan merítettél energiát?

Nem tudom, nem emlékszem (nevet – a szerk.). Nagyon boldog voltam, hogy egy ilyen filmet létrehozhattunk, és én játszhattam Évát, a rendőrnőt. Ez az öröm nagy lendületet adott a munkához. Erőltetett menet volt, de bármikor újra belevágnék.

Mi tetszett a legjobban a filmben?

Azt szeretem leginkább a szakmámban, hogy mindig tanulhatok valami újat. Az X-ben a rendőrök életébe láthattam bele. A forgatás előtt volt egy gyorstalpaló, ahol megtanultuk, hogyan kell helyszínelni, ujjlenyomatokat venni, fegyvert használni, hogy hitelesebben játszhassuk a szerepünket. A film, az előzetese alapján meglehetősen nyomasztónak tűnik.

Mennyire volt számodra mentálisan megterhelő a szerep?

Nem szeretem ezt a szót, attól félek, nem ez a jó kifejezés. Egy ilyen szorongásokkal és félelmekkel teli krimi a mindennapjainkra is rányomta a bélyegét, amit megpróbáltunk úgy oldani, hogy sokat viccelődtünk egymással, amikor várni kellett valamire két jelenet között. Szokásunkká vált, hogy rossz bűvésztrükköket kellett bemutatni.

Ki volt a legjobb „rossz bűvész”?

Nehéz eldönteni, mindenki. Schmied Zoltán, Molnár Áron különösen jók voltak. Schmied Zoltánnal már többször dolgoztál együtt, például a Centrál Színházban bemutatott Büszkeség és balítéletben is ketten játsszátok az összes karaktert.

Hogyan boldogulsz egy színdarabon belül ennyi szereppel?

Hálás feladat egyszerre több karaktert is megformálni. Mindegyiket élveztem valamelyik tulajdonsága miatt. A legnehezebb Elizabeth volt, talán azért, mert ő viszonylag „egyszerű” karakter volt. A bonyolultabb, szélsőségesebb szerepeket mindig könnyebb eljátszani, ahogy az életigenlő, pozitív, erős női alakokat is.

Melyik a kedvenc, eddig megformált szereped?

Fogalmazzunk úgy, hogy eddig semmit nem bántam meg, és gondolom, ez már jót jelent (nevet – a szerk.). Mindig az éppen aktuális a kedvenc, mivel abban vagyok a legjobban elmerülve.

Schmied Zoltánnal még ennél is régebbre nyúlik vissza a kapcsolatod, ugyanis a Liza, a rókatündérben is vele játszottál, és Ujj Mészáros Károly rendezte mindkét filmet, valamint a Büszkeség és balítélet színdarabot is.

Igen, de színházban most találkozik először ez a felállás, ami mindannyiunk számára nagyon különleges. Az a jó ebben a hármas barátságban, hogy mindig egy irányba haladunk együtt előre. A film is, a színház is a maga módján nehéz, egy filmben sokkal gyorsabbnak és precízebbnek kell lenni.

Van olyan szerep, amit még nem formáltál meg, de rajta van a listádon?

Nem hiszek ebben. Nyilván vannak olyan színészek és rendezők, akikkel szívesen dolgoznék együtt, de ezt babonából nem mondom el. Ebben a szakmában nem nagyon lehet előre tervezni, spontánnak kell lenni. Azt nem mondanám, hogy sodródom az árral, inkább úgy fogalmaznék, aminek meg kell találnia, az úgyis megtalál.