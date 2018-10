6 film, amit meg kell nézned idén ősszel

Bár lassan túljutottunk az ősz felén, még rengeteg ígéretes film vár ránk az év utolsó hónapjaiban is. Ezek közül gyűjtöttünk össze hatot, melyek között találsz ijesztő és még ijesztőbb horrorfilmet is. Na jó, a félősek kedvéért találsz a listánkon egy-két könnyedebb filmet is.

Látlak

Tíz éve, hogy egy borzalmas katasztrófában több millióan haltak meg. Azóta minden megváltozott. A történet főszereplőjét, a gimnazista Bellát is megviselték a történtek, mivel rengeteg barátját veszítette el a szerencsétlenségben. Amikor egy ismeretlen, ám vonzó fiú tűnik fel az életében, először azt hiszi, a srác békés szándékkal közeledik felé, ám hamarosan kiderül, mekkorát tévedett. Bella az élők és a holtak világa között találja magát, ahol nagyon nehéz eldöntenie, hova is tartozik valójában.

Premier: október 11.

Halloween

Nem telhet el halloween horrorfilm nélkül. Főleg nem a Halloween nélkül! Tudtad, hogy a folytatásos horrorfilm első része már 40 éve, 1978ben került a mozikba? Az idei rész a 11. epizódja a sorozatnak, mely már csak azért is különlegesnek ígérkezik, mert az első Halloween-filmben feltűnő Jamie Lee Curtis ismét elvállalta Laurie Strode szerepét, hogy még egyszer utoljára szembeszálljon Michael Myersszel. A film másik érdekessége, hogy az 1978-as első rész közvetlen folytatása lesz, a közben leforgatott 9 Halloween-filmről pedig elfeledkeznek, mintha soha meg sem történtek volna.

Premier: október 25.

A végzet órája

A 10 éves Owen nem is sejtette, milyen kalandoknak néz elébe, amikor meglátogatta a különleges házban élő nagybácsikáját (Jack Black), ahol minden tárgy önálló életet él. A ház először megijeszti a kisfiút, majd ahogy az épület sorra felfedi titkait, nagybácsikája pedig megtanítja a legalapvetőbb varázslatokra, egyre inkább úgy érzi, hogy új otthonra talált. Igen ám, csakhogy a ház legsötétebb titkáról még semmit nem tud: a falak között egykoron egy nagyon sötét varázsló élt, aki valami borzalmas dolgot rejtett el az egyik órában…

Premier: november 1.

Bohém rapszódia

A Queen megvan? Ezt a filmet azoknak is ajánljuk, akik nem rajongtak a ’70-es ’80-as évek egyik legmeghatározóbb rockbandájáért, noha kétségtelen, hogy az együttes rengeteg olyan slágerrel örvendeztettek meg minket, melyeket még most is gyakran dúdolunk. A film főszereplője természetesen a Queen 1991-ben AIDSben elhunyt énekese, Freddie Mercury, akit a mozivásznon Rami Malek alakít. A Bohém rapszódiából nemcsak Freddie eddig talán kevésbé ismert oldalát ismerhetjük meg, hanem a banda történetét is, sikereivel, kudarcaival együtt.

Premier: november 1.

Ami nem öl meg

Az ötödik Tetovált lány film több szempontból is felkeltette az érdeklődésünket. Leginkább azért, mert ez már nem a Stieg Larssonkönyveken alapszik, hanem David Lagercrantz 2015-ben megjelent azonos című krimijén. A másik érdekessége a filmnek, hogy teljesen új szereplőgárdával állt elő. A főbb szerepekben Rooney Mara és Daniel Craig helyett Claire Foyt és Sverrir Gudnason láthatjuk majd. A történet szerint Lisbeth egy autista kisfiún szeretne segíteni, miközben ismét találkoznak az útjaik a már jól ismert újságíróval, Mikael Blomkvisttal. Újra kifordul négy sarkából a világ, életveszélyes helyzetben találják magukat, miközben a svéd felső tízezer sötét titkaiban turkálnak

Premier: november 8.

Legendás állatok és megfigyelésük 2: Grindewald bűntettei

A Harry Potter-filmek után nem volt kérdéses, hogy Rowling varázslóvilágát nem tudják megunni a rajongók. Így született meg 2016-ban Eddie Redmayne főszereplésével a Legendás állatok és megfigyelésük című film, melynek idén novemberben érkezik mozikba a második része. A főszereplő ezúttal is Göthe Salamander, akit kalandos útja egészen a már jól ismert Roxfortig repít, ahol Albus Dumledore-nak a Voldemort előtti idők leggonoszabb mágusával, Gellert Grindelwalddal (Johnny Depp) kell szembenéznie, aki mellesleg nem volt mindig gonosz, sőt, valamikor egészen közel álltak egymáshoz Dumbledore-ral.

Premier: november 15.