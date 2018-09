Turistáskodj Budapesten, ne csak a Turizmus Világnapján!

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) 1980-ban határozott úgy, hogy a turizmus fejlődésének támogatására Idegenforgalmi Világnapot hoz létre. A világszerte szeptember 27-én ünnepelt eseményhez kapcsolódva idén a világ leglátogatottabb városainak listáján 32. helyet elfoglaló Budapest jut központi szerephez: csodás fővárosunkban 46 programon vehettek részt. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) például nyílt napot szervez, de vezetett séták, tárlatvezetés, épületlátogatások is várják az érdeklődőket.

A programok többségére ugyan előzetes regisztrációra volt szükség, ha van pár szabad órád akár ma, akár a hét bármely napján, tervezd meg a saját városnéző kirándulásod! A nevezetességek mellett számos rejtett kincs és érdekesség várja, hogy felfedezd. Ehhez adunk most pár klassz tippet.

Időutazás: antik és modern művészet a Falk Miksa utcában

A főváros egyik tematikus utcájába kalauzolunk, ahol egymást érik a bájos régiségboltok és galériák. Az 1930-as évek francia Art Deco bútoraitól Hári Anikó különleges drágaköves ékszerein át a modern festészeti és grafikai kínálatig mindent megtalálsz itt, akár csupán nézelődsz, akár inspirálódnál vagy tudatosan vadászol valami igazán kivételesre. Ha kiszakadnál a mindennapok szürkeségéből a múlt és a jelen csecsebecséi között, vedd szemügyre az üzletek listáját, amit itt találsz.

Rakparti séta, Pest

Ahogyan a Wellhello is megénekelte, különböző okok miatt a rakpart valamennyiünk szíve csücske. Évszaktól függetlenül bármikor szívesen sétálgatunk a Dunában gyönyörködve, és ha nem fagyunk kockára, üldögélve csodáljuk Budapest szépséges épületeit a hullámzó folyó hátterében. Az őszi időjárás talán még éppen megfelelő, ha a napokban ejtenéd meg a rakparti sétát. Ha igazán megadnád a módját, érkezz hajóval!

Hop On Hop Off, avagy városnéző buszozás, helyieknek is!

Néha megfeledkezünk arról, hogy a város, amelyben élünk igazából a világ egyik legszebbike, és sokkal jobban kellene értékelnünk. A szerkesztőségben többször felmerült már, milyen jó lenne a turisták szemszögéből, városnéző buszra pattanva szemlélni Budapest lenyűgöző nevezetességeit; ha tehetnénk, rögtön indulnánk, amint néhány fokot emelkedik a hőmérséklet. Biztosak vagyunk benne, hogy a város rejteget pár olyan érdekességet, amire a helyiek is rácsodálkozhatnak.

Wekerle-telep, Kós Károly tér

Budapest szecessziós épületei közül a Wekerle-telep az egyik legkiemelkedőbb, és ennek közel sem (csak) az az oka, hogy a népszerű hazai sorozat, a Barátok közt stábja számos alkalommal forgatott a környéken. Az építészetileg egyáltalán nem szokványos lakótelep a magyar Pénzügyminisztérium tervpályázatára, 1909 és 1926 között épült, és bár központi része a belvárosi tereket idézi, széle olyan, mintha egy falucskában járnánk. Kedvcsinálóként korábbi írásunkat ajánljuk, amelyből megtudhatsz néhány kulisszatitkot a Wekerle-telepről.

Termálfürdők

Természetesen a város legnépszerűbb “látványosságai”, a termálfürdők sem maradhatnak ki a felsorolásunkból. Főleg most, hogy az őszi időjárás miatt lassan sapkát és sálat is kell felvennünk, ha elkerülhetetlen, hogy kitegyük a lábunkat a meleg lakásból. A kellemes hőmérsékletű medencékben lazítva néhány órára magunk mögött hagyhatjuk a kinti időjárást és a munka okozta stresszt, miközben átadjuk magunkat a fürdők varázslatos hangulatának. Testet és lelket melengető program! (Az idén 10 éves Gellért fürdőről korábbi cikkünkben is olvashatsz.)