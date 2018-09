Friss klasszikusok a Jameson Cinefesten!

Több okunk is van, hogy miért érdemes elmenned az idei Jameson CineFestre. Például az, hogy a Kitekintő szekcióban sorakoznak a világ legnagyobb filmfesztiváljain díjazott friss klasszikusok. Mutatjuk is őket!

Ilyen például a japán Hirokazu Kore-eda Bolti tolvajok című műve: ezt nevezték meg a perfekcionalizmus kategória legjobbjaként az idei Cannes-i Fesztiválon, azaz neki jutott a patinás Arany Pálma. Kore-eda valóban az egyik legjobb japán képíró, igen termékeny is, és az Anyátlanok című korábbi művével már alkotott egyszer tökéleteset. Most is: egy diszfunkcionális család tagjait mutatja be, akik szegények és kényszerbetegek, és nem lehet eldönteni, hogy miért lopnak mindent össze áruházakból. Miközben ott van a nagyi magas nyugdíja, a mama dolgozik egy mosodában, a férfi „háztartásbeli”, de ő neveli a fiatal fiúkat. Aztán pedig azt a kislányt, akit magukhoz vesznek, miután a szülei verték. Szép lassan kerekedik ki előttünk e furcsa családmodell, amelyben végül az is hoz egy érdekes fordulatot, hogy kiderül: itt senki sem vér szerinti rokon. Választott család, ha úgy tetszik. Persze, ez nem fenntartható hosszú távon, jön is a kötelező dráma, és Kore-eda újfent bizonyítja, hogy a japán kultúra olyan érzékeny módon tud emóciókkal bánni, ahogy arról sokan csak álmodoznak a nyugati világban.

Nuri Bilge Ceylan a török filmművészet élő klasszikusa, akinek A vadkörtefa című filmje a 2018-as Cannes-i Filmfesztiválon szintén versenyzett az Arany Pálmáért. A lassú ritmusú, meditatív alkotás meseszép anatóliai tájakon játszódik, ahol az emberek még titokzatos harmóniában élnek a természettel. A történet hőse Sinan, a szépreményű fiatal író, aki a nagyvárosból érkezik haza szülőföldjére, hogy erőt és anyagi támogatást gyűjtsön első kötete megjelentetéséhez. A visszatérés nehezebben megy, mint gondolná, mert a falu és az emberek megváltoztak, vagy éppen ő maga nem az már, mint aki egykor volt. Ceylan titka, hogy finom ízléssel használja a csehovi dráma és a keleti mágikus realizmus elemeit, az előbbit elsősorban a karizmatikus, mégis visszafogott színészek, az utóbbit Gökhan Tiryaki operatőr segítségével.

A Berlinálén debütált Alekszej Alekszejevics German rendezte Dovlatov című életrajzi film a 20. századi orosz irodalom egyik legeredetibb alakjáról szól: Szergej Dovlatov életének hat napját mutatja be csendes egyszerűséggel és hiteles alakításokkal. Története által megismerhető a kora hetvenes évek Leningrádja is, ahol a diktatúra elnyomása alatt különleges értelmiségi és művésztársadalom élt és alkotott.

A Kitekintő egyik legkülönlegesebb alkotása, egyben a fesztivál zárófilmje a Spike Lee rendezte Csuklyások – BlacKkKlansman lesz, mely Cannes-ban a zsűri nagydíját kapta idén. A mű a Colorado Springs-i rendőrség első afro-amerikai nyomozójának, Ron Stallworth-nak a történetét mutatja be. Stallworth beépült a hírhedt Ku-Klux-Klánba és társával, Flip Zimmermannal eljutottak a Klán legmagasabb köreibe is, hogy megakadályozzák, hogy a szervezet terrorcselekményt kövessen el a város fekete lakosai ellen.