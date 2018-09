Ünnepeljük Európa sokszínű kultúráját! – Idén is Európai Hidak

A szeptember 16-án startoló Európai Hidak, a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös rendezvénysorozata az idei évben a Baltikum és Lengyelország kulturális gazdagságára fókuszál. Többek közt a térség legfelkapottabb fiatal zenészei érkeznek Budapestre, akik nemcsak a zenei, de az országhatárokat is átlépve hódítják meg Nyugat-Európát.

Szeptember 19-én egyből két zenekart is láthatnak a nézők: a lett indie poptündéreknek is nevezett Sus Dungo mellett a Lana del Rey előtt is koncertező litván Golden Parazyth lép fel a Fesztivál Színházban.

A két fellépő zenekar tagjainak fiatal kora ellenére nemcsak hazájában aratott jelentős sikereket: nemzetközi klubokban és fesztiválokon is egyre gyakrabban szerepel. Bár megszólalásuk meglehetősen eltérő, közös bennük, hogy zenéjükben sok stílus és hangulat keveredik, a finoman érzékenytől a zajosabbig, akusztikus és elektronikus hangszerelésben is.

Az indie pop tündéreknek is nevezett Sus Dungo különös, „mesebeli” jelenség a lett független zenei színtéren. A hat lányból álló zenekar sok improvizációval és frissességgel saját szerzeményeit játssza, melyekben népzenei elemek is megjelennek. Az együttes minden tagja énekel, emellett harmonikán, furulyán, fuvolán, dobokon, elektromos gitáron és különböző pengetős hangszereken is játszanak. 2012-ben megjelent első lemezüket, mellyel elnyerték a Lett Aranymikrofon legjobb debütáló albumának odaítélhető díját, eredetileg lett nyelven adták ki, de ráérezve a nemzetközi siker azóta beigazolódott lehetőségére, később angolul is megjelentették.

A litván Golden Parazyth kvintett zenéjének minőségét és sokoldalúságát jól mutatja, hogy olyan különböző stílust képviselő nemzetközi előadókkal koncertezhettek, mint Lana Del Rey, az Underworld, a Hurts, a Gusgus, Rhye vagy Nicolas Jaar. A 2005-ben feltűnt zenekar első, Apartment of Steelt című lemezét Litvániában már a klasszikusok között tartják nyilván. Az első album sötétebb elektronikus hangzása az évek során sokat gazdagodott: akusztikus gitárral, neofolkos elemekkel és három zenésszel bővült, így az eredeti duó öttagú együttessé alakult. Mindennek köszönhetően az alternatív-underground szcénán kívül is népszerűek lettek, számaikat a rádiók is gyakrabban játsszák, s a nemzetközi színtéren is érdeklődést váltottak ki.

