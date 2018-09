10 film, aminek ősszel lesz a premierje, és már nagyon várjuk őket

A hűvösre és esősre forduló idő miatt talán már kevésbé vágyódunk a szabadtéri programokra, de annyi baj legyen: van néhány film, melyeket már régóta meg akartunk nézni, de még csak most ősszel lesz premierjük. Megmutatjuk azt a 10 őszi filmet, amiről mi biztosan nem maradunk majd le és nektek is az tanácsoljuk, hogy nézzétek meg őket.

Peppermint – A bosszú angyala – szeptember 27.

Riley North (Jennifer Garner), szerető anya és feleség élete egy pillanat alatt összeomlik, mikor férjét és kislányát egy brutális támadásban megölik. A kómából felébredt nő igazságot akar, de az elkövetőket – egy befolyásos kartell tagjait – a korrupt bíróság felmenti. Riley nem nyugszik, amíg le nem számol a tettesekkel: vérbeli harcossá képezi ki magát, hogy egytől-egyig kiiktassa a családja haláláért felelős bűnözőket. A mindenre elszánt magányos harcosnak nem csak az alvilág felbőszült embereit, de a rendőrséget, és az FBI ügynökeit is ki kell játszania, hogy kíméletlen bosszúhadjáratát beteljesítse.

Venom – premier: október 4.

Marvel-rajongók, figyelem! Tartogat még az idei év néhány Marvel-meglepetést, például a Tom Hardy főszereplésével bemutatott Venom! A különleges teremtmény az űrből jön, és csak akkor létezik, ha egy másik lényen élősködhet. Gazdateste Eddie Brock (Tom Hardy) fotós, de ő maga hidegfejű szadista, aki a világ létét fenyegeti, ám néha mégis kiáll az ártatlanokért. Pókember egyik különleges erejű, veszélyes és kiismerhetetlen ellenfele maga sem tudja, hogy a fény vagy a sötétség oldalán áll-e: különleges betegsége (mely egyben az emberek fölé emeli) néha a jók, néha a gonoszak közé sodorja.

Látlak – premier: október 11.

Tíz éve, hogy egy borzalmas katasztrófában több millióan haltak meg. Azóta minden megváltozott. A történet főszereplőjét, a gimnazista Bellát is megviselték a történtek, mivel rengeteg barátját veszítette el a szerencsétlenségben. Amikor egy ismeretlen, ám vonzó fiú tűnik fel az életében, először azt hiszi, a srác békés szándékkal közeledik felé, ám hamarosan kiderül, hogy mekkorát tévedett. Bella az élők és a holtak világa között találja magát, ahonnan nagyon nehéz eldöntenie, hova is tartozik valójában.

Az első ember – premier: október 17.

A 6 Oscar-díjas sikerfilmjük, a Kalifornia álom után Ryan Gosling és a rendező Damien Chazelle újra összefogtak: filmre viszik a lebilincselő történetet, amelynek középpontjában a NASA missziója áll, hogy embert küldjenek a holdra. A zsigeri, szubjektív krónika Neil Armstrong 1961 és 1969 közti időszakára koncentrál, és James R. Hansen könyve alapján készült. A film feltárja, milyen áldozatokat követelt Armstrongtól és a nemzettől a történelem egyik legveszélyesebb küldetése.

A bűnös – premier: október 25.

A készenléti diszpécser, felfüggesztett rendőr, Asger Holm egy nő segélyhívását fogadja, akiről hamarosan kiderül, hogy elrabolták. Amikor a hívás hirtelen megszakad, elkezdődik a hajsza az emberrabló után. A hívás az egyetlen nyom, amin elindulhat a hatóság, a diszpécser pedig személyes küldetésének tekinti, hogy az ügy végére járjon. A férfi a veszélyben lévő nő kiszabadításáért versenyt fut az idővel, de hamarosan rájön, hogy egy sokkal súlyosabb bűncselekmény áll az ügy hátterében.

X – A rendszerből törölve – premier: november 1.

Éva (Balsai Móni) zseniális rendőr. Meglátja, amit más nem, megérzi, ami fölött minden kollégája elsiklik, ott is észreveszi a bűnt, ahol minden más zsaru legfeljebb balesetet sejt. Neki tűnik fel az is, hogy a Budapesten rövid időn belül elkövetett jó néhány öngyilkosság igazából összefügg, és egy zseniálisan gonosz sorozatgyilkos műve. Ám Éva használhatatlan. Férje öngyilkossága óta pánikbeteg, szorong és a mániáival küzd. Kinn a terepen leblokkol, képtelen részt venni a fővárosi rendőrség munkájában és kamaszodó, saját problémáival küszködő lányával sem találja meg a hangot. A város választások előtt áll. Az utcákon eluralkodik a káosz. Vandálok, tüntetők, anarchisták teszik lehetetlenné a békés életet – az egyenruhások nem érnek rá egy kétséges, bizonyíthatatlan üggyel foglalkozni.

A végzet órája – premier: november 1.

A 10 éves Lewis Barnavelt (Owen Vacarro), mikor a nagybátyjához, Jonathanhez (Jack Black) költözik nem is sejti, hogy egy mágiával, varázslókkal, boszorkányokkal teli izgalmas világba csöppen. Új otthona, az ódon kastély megannyi titkot rejt, köztük a ház falában egy folyton ketyegő különös órát. Amikor Lewis Hallowenkor véletlenül feltámasztja a holtakat, megkezdődik a versenyfutás az idővel. A bátor fiúnak varázsló bácsikájával, és a szomszédban lakó belevaló boszorkánnyal, Florence-szel (Cate Blanchett) karöltve meg kell találnia az órát, hogy a fekete mágiát űző, holtjából feltámadt gonosz varázslónő, Selena (Renée Elise Goldsberry) kegyetlen tervét megsemmisítsék, és megmentsék a világot a teljes pusztulástól…

Sóhajok – premier: november 8.

Történetünk 1977-ben játszódik, amikor a fiatal amerikai, Susie Bannion (Dakota Johnson) Berlinbe utazik, hogy csatlakozhasson a méltán híres Markos Tanz Companyhoz. Megérkezésekor a tánctársulat egyik tagja, Patricia (Chloë Grace Moretz) titokzatos körülmények között eltűnik. Susie ott tartózkodása idején rengeteget fejlődik a társulat vezetőjének, Madame Blanc-nak (Tilda Swinton) irányítása alatt. A próbák során azonban összebarátkozik egy táncossal is, aki azt gyanítja, hogy a vezetőség valamiféle sötét titkot rejteget.

Legendás állatok – Grindelwald bűntettei – premier: november 15.

Göthe Salmander (Eddie Redmayne) szerencsére nem változik. Most is ugyanaz a kétballábas, nagy tudású varázsló, aki él-hal a legendás állatokért, és mindent megtesz értük, akár a Roxfortban jár, akár a világ más, egzotikus tájain. A varázslények iránti rajongása azonban ismét újabb kalandba sodorja: ezúttal régi szerelme, Leta Lestrange is felbukkan, de mellette vannak az első részben megismert barátai, a két csinos varázslónő, a legilimentor Queenie (Alison Sudol) és az auror Propentina (Katherine Waterston) valamint a legjobb szívű mugli, Jacob. Meg persze a varázslók és emberek közötti békességet gyűlölő, nagyhatalmú és mindenkin átgázoló Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Nyughatatlan özvegyek – premier: november 22.

Négy nő, akikben nincs semmi közös – pusztán egy dolog: az adósság, ami halott férjeik alvilági tevékenysége után maradt. Napjaink Chicagójában, egy zaklatott korban Veronica (az Oscar-díjas Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) és Belle (Cynthia Erivo) maguk kívánják alakítani sorsukat; együtt igyekeznek változtatni szorult helyzetükön és biztosítani jövőjüket, szembeszállva néhai férjeik ellenségeivel.