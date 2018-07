“A jóízlés határain belül próbálunk görbe tükröt mutatni” – Interjú a Szeresd a Trashem kiötlőivel

Fénykorukat élik a tematikus bulik, mert a szórakozásra szomjazó közönség többre vágyik, mint amit a csapból is folyó slágerek adnak. A Szeresd a Trashem Bébi mögött álló srácok ügyesen lavíroznak a modern zenei kínálat és a letűnt, de közel sem elfeledett korok melódiái között, és augusztus 3-án ismét a Budapest Parkban állnak a DJ pultba, hogy bizonyítsák: a trash zene örök. A hétvégi buli apropóján váltottunk velük pár szót.



Kik állnak a bulisorozat mögött?

A lejátszók mögött DJ Hamu&Gyémánt néven pörgetjük a zenéket, a való életben pedig egyetemet végzett, kedves srácok vagyunk. Sok éves tapasztalattal rendelkezünk buliszervezés tekintetében is, amit a Szeresd a Trashem Bébi esetében is jól tudunk kamatoztatni. A sorozat gondolata egy 16 órás autóút alatt fogalmazódott meg bennünk, ahova ébren maradás céljából olyan zenei szelekcióval készültünk, amit teli torokból lehet énekelni, akkor is, ha szégyelled ezt. Annyira jó hangulat lett az út végére, hogy ezt nem volt szabad veszni hagyni. A hazautat követően kezdtük el építeni a brandet, idén pedig a Budapest Park felfedezettjei között szerepelhetünk, na meg nyakunkba ömlenek a bookingok olyan fesztiválokról, mint a LEN (Lágymányosi Eötvös Napok), az East Fest, a Humbákfölde, a No Signal Camp, vagy majd szeptemberben a BME Napok! Itt is üzenjük mindenkinek, hogy köszönjük, és őrizzék meg jó szokásukat, hívjanak minket, ahányszor csak tudnak!

Budapesten számos hasonló, tematikus bulit szerveznek. Miben más a Szeresd a Trashem Bébi, mint a többi?

A Trash számunkra sokkal többet jelent annál, mint ahogy páran gondolják. Ahogy a jelszavunk is elárulja, ez nem retro, ez trash, bébi! Nem csak néhány közép rossz zene, hanem egy életérzés. Szabadabb a szánk, a jóízlés határain belül próbálunk görbe tükröt mutatni a zenei társadalomnak, vagy parodizálni valamilyen ultimate klisét. Szeretnénk egyre inkább 1,5-2 órás fellépéseket vállalni olyan színpadokon, ahol lehetőség van „Dj Koncertet” adni. Ez annyit jelent, hogy próbáljuk élettel megtölteni azt az alattunk lévő pár négyzetmétert, bevonni a közönséget egy-két jó játékba, bohóc jelmezek twerkelhetnek előttünk, vagy épp vattacukrot sütünk együtt. Habár a koncepciónk a nevünkből adódóan a trash zenéken alapszik, célunk olyan estéket biztosítani, ahol tényleg megszólalnak azok az ütemek, amiket senki nem mer lejátszani és amikre mindenki önfeledten bulizik, miközben annyit iszik, amennyit csak bír!

Hogyan definiálnátok a „trash” zene fogalmát?

Angolul nem beszélő olvasóitokra is gondolva említenénk, hogy a trash szó angol jelentése szemét. Ez zeneileg annyit tesz, hogy Krisztus előtti időkből 2020-ig bármi előfordulhat a zenei palettán, a drum and bass remixektől kezdve a hardstyleon át, némi retroval megfűszerezve a mulatósig, egy eladható, és minden fül számára befogadható köntösben.

Mikor volt az első ilyen buli, és eddig hány alkalommal rendeztétek meg?

Tavaly októberben szerveztük meg első saját bulinkat, ami megadta a kezdő lökést az egész sorozatnak. Budapesten azóta is minden hónapban előrukkolunk újdonságokkal, amiket általában valamilyen éppen aktuális dologgal hozunk össze, de vidéki helyszínekre és egyetemi bulikra is egyre több foglalás érkezik. Az augusztusi Budapest Parkos buli után sem lesz időnk a pihenésre, hiszen indul a gólyatábor turnénk, már több mint 10 helyre hívtak meg minket játszani.

Milyenek a visszajelzések?

Abszolút imádnak minket, szerintünk titkon azok is, akik utálnak. Imádják a bulikat, mert tényleg olyan zenék csendülnek fel, amivel nagyon ritkán találkoznak ilyen közegekben, és mi tényleg lejátszunk mindent! Emellett pedig a kommunikációnk és a megjelenésünk az, ami leginkább bejön az embereknek. Volt már „falunapunk” a Budapest Parkban, de van csirke és banánjelmezünk is. Minden bulira valami egyedi „baromsággal” készülünk, amivel tudjuk fokozni a hangulatot, vagy picit polgárt pukkasztani. A legnagyobb álmunk, hogy 2 db rózsaszínre festett, X Zibit által világítósra pimpelt Java Babettán vonuljunk be a tömegen át a Budapest Park nagyszínpadáig.

Augusztus 3-án a Budapest Park látogatói tombolhatnak a bulitokon, de rengeteg más helyszínen megtartottátok már. Mondhatjuk, hogy van egy bázisotok?

Természetesen van fix bázisunk is, a kemény mag, akikkel minden egyes buliban találkozunk, de szeretnénk, ha mindenki hozna magával még több embert. Szeretnénk kiterjeszteni a „birodalmunkat” és botrány jó bulikkal hírhedtté tenni a trash szó jelentését az egész országban. Természetesen nagyon szeretjük a közönségünket, akármerre vagyunk is az országban, és úgy érezzük ez kölcsönös.

Mit terveztek az elkövetkező hónapokra?

Mivel a Trash kommunikációja és szövegei csak egy bizonyos szint felett értelmezhetőek, és néha tudunk kicsit magasröptűek is lenni, így egyetemi gólyabál turnéra indulunk, valamint saját buli téren tervezzük megszervezni a Szeresd a Trashem & Friends sorozatot. Ezt azért tartjuk jó ötletnek, mert van, hogy egész este mi állunk a pultban, ami iszonyú fárasztó tud lenni, valamint szerintünk egy fellépő képtelen “all night long” izgalmas lenni. Itt mi maximum 2 órát szeretnénk DJ-zni, az este maradék részét pedig rábízzuk az általunk választott előadókra. Így mindenki a legjobb formáját tudja hozni, és mi sem égünk ki fél év alatt. Na meg fontos projekt, hogy szeretnénk egy jó szponzort találni, hogy ne kelljen sztárgázsi mennyiséget italra költeni!