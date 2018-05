Chicagóból Budapestre érkezett a “pizzapite” – Az I55-ben jártunk

Ma nyílik Budapest első deep dish pizzázója, a Bajcsy-Zsilinszky és az Alkotmány utca sarkánál. Mi már kipróbáltunk a különleges “pizzapitéket”, melyeknek egész egyszerűen lehetetlen ellenállni.

A pizzarajongóknak és gasztroőrülteknek szinte kötelező felkeresni az újonnan nyílt helyet, de akkor is ajánlott kipróbálni a szokatlan fogást, ha a pizza és pite párosításának gondolatától a homlokod közepig ugrik a szemöldököd.

Az I55 mögött egy tapasztalt csapat áll: Kiss Péter és Kiss Dávid nevéhez fűződik a Szent István körúton lévő Budapest Barbecue Company és a Wesselényi utcában lévő Budapest Burger Company, utóbbi mostanra bezárt, hogy a fiúk nagyobb teret (szó szerint) és figyelmet szentelhessenek legújabb helyüknek, az I55-nek.

Azért a Burger Company-rajongóinak sem kell szomorkodniuk: a burgerek egy részével az I55-ben is találkozhatunk, ahogy a Babecue Company néhány finomsága is feltűnik az étlapon.

Na de mi is az az I55?

A pizzázó neve a Chicagótól New Orleansig tartó I55-ös útról kapta a nevét, mely több nagyvároson is keresztülhalad, például St. Louison, Memphisen és Springfielden. Az I55-ben a felsorolt helyek legjellemzőbb ételeivel is találkozhatunk, például a New Orleansban népszerű jambalayával (fűszeres, rákos-kolbászos, rizses étel) vagy a Memphisre és Springfieldre annyira jellemző barbecue-fogásokkal. No de mi, akik már jártunk ott, tudjuk, jól, hogy

a hely legnagyobb durranása a deep dish pizza,

ami bár Chicagóból származik, mégis olasz étel, mivel az olasz származású Ike Sewell készítette el először 1943-ban, aki a nagyanyja receptje alapján alkotta meg a piteformában készült pizzát.

A pizza tésztája emlékeztet a linzertésztára, kicsit omlós, kicsit vastagabb, mint a hagyományos pizzáé, aminél alacsonyabb hőfokon, és tovább is sül, ezért a rendelésünktől számítva körülbelül 30 percet kell várnunk, hogy elkészüljön.

A tésztára általában többféle sajt kerül, erre megy a paradicsomszósz, majd a feltétek, melyek közül a legklasszikusabb választás a kolbászhús, de gombát, szalámit is választhatunk.

Ebből talán már rájöhettél, hogy egy deep dish pizza sokkal töményebb és laktatóbb a hagyományos változatnál. (Nem sajnálják belőle a “cuccot”, de tényleg) A legkisebb méretű deep dish pizzával (1,4kg) 2-3 fő lakhat jól, így egy szűk baráti társaságnak vagy párnak elég egyetlen pizzát rendelnie.

Hozzá kell tenni, az ára sem akörül mozog, amit a hagyományos pizzáknál megszokhattuk. A legkisebb méretű “basic” Classic Chicago pizza 4990 forint. (Amit ha elosztunk két vagy három felé, már nem is olyan vészes.)

A deep dish pizzát elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek nem okoznak gondot az emberes adagok, és szeretik a kissé újraértelmezett dolgokat. De nekik nagyon.