Festői szépségű bányatóra bukkantunk a Tokaj-Hegyalja apró községében

Erdőbénye egyike a Tokaj-Hegyalja legrégibb településeinek, a hegyekkel körülölelt település őslénytani érdekességekben és ásványokban gazdag vidéke pedig még egy lenyűgöző bányatavat is rejt.

A település a Mulató-hegy köré épült, a Zempléni-hegység és az Alföld találkozásánál, az Aranyosi-völgy kapujában fekszik.

Ezeknek a természeti adottságoknak hála itt található az Erdőbényei-bányató, amely a 230 méter magas Mulató-hegy egykori kőbányájának területén alakult ki.

A Mulató-hegy ásvány- és kőzettani szempontból jelentős szerepet töltött be akkoriban, ezért sok-sok éven át bányásztak andezitet két szinten is a területen.

Később, 1983-ban azonban bezárták a Hubertusz-kőfejtőt, különböző természeti okok miatt. 2000-ben és 2007-ben ugyan újra megnyitották, de ma már csak meddőt hordanak el néha innen, útfeltöltések és mederigazítások céljából.

A bányató mélysége helyenként akár még a 20 métert is elérheti, türkizkék vize miatt pedig meseszép látványt nyújt, ezért nem csoda, hogy sok kirándulót vonz a környékre.

A tengerszemként is emlegetett tó a túrázók mellett a horgászoknak is kedvelt helyszíne, emellett tökéletes úti cél egy kis pihenésre és feltöltődésre. A bányató oldalában található kőzetfalakon akár fel is lehet sétálni a felső részére, ahonnan gyönyörű panoráma tárul elénk.

