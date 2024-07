5 lélegzetelállító tengerszem és bányató hazánkban, amit érdemes felfedezni

Salgótarjántól északkeletre egy rendkívül különleges fennsíkra bukkanhatnak a túrázás szerelmesei. Ennek részét képezi a Középbánya-tó, amely nem csak esztétikailag, de a tó állatvilágának szempontjából is egyedülállónak számít hazánkban. A bánya pereméhez egy hosszú lépcsősoron juthatunk fel, amelynek tetejéről lenyűgöző kilátás fogad minket az alattunk elterülő gyönyörű bányatóra. A Középbánya-tó különlegessége, hogy a vize olyannyira tiszta, hogy még az Európában nem őshonos édesvízi medúzák is megélnek benne. A néhány centiméteres, átlátszó élőlények emberre ártalmatlanok, a vízminőség mellett pedig az átlagosnál magasabb hőmérséklete vonzotta őket a területre.

A Megyer-hegyi tengerszemet és környékét Magyarország egyik legszebb természeti csodájaként emlegetik, az egykori malomkőbánya pedig nemcsak izgalmas kirándulóhely, hanem földtani érdekességeket is rejteget. A bánya gödrében jelentős mennyiségű csapadékvíz gyűlt fel, aminek következtében megszűnt a termelés és 1907-ben be is zárták. Így született meg a mára népszerű kirándulóhely: a 6,5 méter mély, 4000 köbméter össztömegű, kék színben tündöklő, káprázatos tó. A tó önmagában impozáns látványt nyújt: a víztükröt 70 méter magas sziklafalak törik meg, a környék felfedezéséről pedig több túraútvonal is gondoskodik.

