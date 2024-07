Kirándulás Budapest közelében: 5 vízparti úti cél nyári kiruccanásokhoz

Források és vízesések szegélyezik majd azoknak a kirándulóknak az útját, akik úgy döntenek, hogy Budapesttől nem messze keresnek patakparti élményeket. A kisgyermekes családoknak is alkalmas kirándulóhely az Alsó-Jegenye-völgy és a vadregényes környezetben kanyargó Paprikás-patak. A sárga sáv és Kék Mária jelezte útvonal már szinte az első lépésektől a Paprikás-patak mentén halad, melyet átkelésre is alkalmas kisebb fahidak szelnek át. A patak és egyben a völgy különleges látványosságának számít a vízesés, melyet a Budai-hegység legnagyobbjaként tartanak számon, valamint a szintén fahídon át megközelíthető Rózsika-forrás.

