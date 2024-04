5+1 kihagyhatatlan program és helyszín a csodálatos Sárospatakon idén tavasszal

Észak-Magyarország egyik legmesésebb vidéke számos izgalmas látnivalót és programot tartogat a páratlan történelmi emlékektől kezdve, a bámulatos kirándulóhelyeken és pazar panorámákon át egészen a végtelenül hangulatos borozókig.

Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtár

Az iskola könyvtárának 1531-es megalapítása Rákóczi Györgyhöz köthető, majd a 19. században készült el a Pollack Mihály által tervezett hatalmas könyvtárterem, amely Észak-Magyarország egyik legkülönlegesebb emlékműveként vonzza a településre a környéken járókat. A sárospataki gyűjtemény mintegy 500 ezres állományából 25 000 kötetet, köztük számos ritkaságot őriznek a klasszicista stílusú teremben, emellett pedig egy állandó kiállítás is várja a látogatókat.

3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. | Weboldal

Megyer-hegyi tengerszem

A területet évszázadokon át a helyi bányászok használták, mígnem 1907-ben a bánya gödrében felgyülemlő jelentős mennyiségű csapadékvíz miatt megszűnt a termelés, és ezzel megszületett az Aggteleki Nemzeti Park egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A magas sziklafalak által szegélyezett, kék színben pompázó Megyer-hegyi tengerszemet és környékét 1997-ben nyilvánították természetvédelmi területté. A tengerszemet a belvárosból induló Malomkő tanösvényen is megközelíthetitek, a bevállalósak pedig még a via ferrata útvonalon is felfedezhetik a páratlan szépséget.

Rákóczi-vár

Sárospatak első számú és kétségkívül kihagyhatatlan látnivalója a város legemblematikusabb épülete, a Rákóczi-vár, ami számtalan izgalmas programot kínál. Az 500 forintos papírpénzünk hátoldalán is ott virító építményt Perényi Péter főispán kezdte el építtetni az 1530-as években, fénykorát azonban I. Rákóczi György uradalma alatt élte a XVI. század első felében, amikor megépült például a belső udvar lenyűgöző oszlopos-árkádos loggiája. A késő gótika és reneszánsz jegyeket viselő épületben található Rákóczi Múzeumban mindent megtudhatunk a Rákócziakról, a környék történelméről és a család itt töltött mindennapjairól.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 19. | Weboldal

Gombos-hegyi pincesor

Sárospataktól néhány kilométerre, Hercegkút határában bukkanhatunk a település büszkeségére, a világörökség részét képező többszintes Gombos-hegyi pincesorra, ami okkal a környékre látogatók egyik kedvence. A Tokaj-Hegyalja szívében található Gombos-hegy domboldalába még a 19. század végén sváb telepesek vájták a pincéket, amiket ma már hangulatos macskaköves sétányok kötnek össze. Ugyan a helyi borok kóstolgatása közben is csodás panorámát élvezhetünk, az igazán lehengerlő kilátásért érdemes útba ejteni a Gombos-hegy tetején található kápolnát is.

A Boros Borbár

A környék egyik legnépszerűbb borbárjában tokaji borok széles választéka vár benneteket, és az egyes tételeket szezonális, helyi alapanyagokból készült bisztróételekkel kóstolhatjátok végig. A rendszeresen megújuló étlapon ínycsiklandó finomságokat próbálhattok ki, a sajttáltól kezdve a különleges hallevesen és a jobbnál jobb húsételeken át a kézműves burgerekig, és természetesen a desszertek közül is talál mindenki kedvére valót. A hangulatos, terasszal is rendelkező helyen előzetes egyeztetés után borkóstolóra is van lehetőség.

3950 Sárospatak, Rákóczi utca 21. | Weboldal

+1: Dűlőngélő séta

Érdemes április 27-re időzíteni a sárospataki kiruccanást, ugyanis a DŰLŐngélő egész nap változatos programokkal, fesztiválhangulattal és egy nagy közös sétával vár. A Harsányi Pincészet és Dűlőbisztró szervezésében betekinthettek a pincészet életébe, és természetesen a kitűnő helyi borok kóstolása sem maradhat el a gyönyörű, nyugodt környezetben.

