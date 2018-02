Már csak pár nap választ el életed legnagyobb kalandjától

Fura Csé és Szivák Zsolt már túl vannak rajta, de február 14-ig még te is jelentkezhetsz a Red Bull Can You Make It? játékára

7 nap, 3 egyetemista és 1 életre szóló élmény – ez a Red Bull Can You Make It?, ahol még a legmerészebb magyar egyetemisták is csak minden értéküket, pénzüket hátrahagyva indulhatnak el egy európai kalandtúrára idén tavasszal. Csupán egy fizetőeszköz áll majd a bevállalós fiatalok rendelkezésére: a szárnyakat adó Red Bull. Még nem késő, február 14-ig akár te is leadhatod a jelentkezésedet!

A Red Bull Can You Make It? keretein belül a világ 60 országából, összesen 200, háromfős csapat áll majd rajthoz öt európai nagyvárosban – Budapesten, Madridban, Manchesterben, Rómában és Stockholmban –, hogy belevágjanak életük kalandjába. A cél a holland főváros, Amszterdam, ahova az egyetemistáknak egy hét alatt kell eljutniuk, érintve bizonyos ellenőrző pontokat, ahol próbatételek várnak rájuk. Ha a kalandlistájukon szereplő összes feladatot teljesíteni akarják, szükségük lesz legjobb fizikai és szellemi adottságaikra is. Útjuk során csak és kizárólag Red Bull-lal fizethetnek, miközben fotóik és videóik közzétételével gyarapítaniuk kell online követőik táborát, ami nagyban hozzásegítheti őket a végső győzelemhez.

Fura Csé és Szivák Zsolt ugyan nem jutott el Amszterdamig, ám a kalandba ők is belevágtak:

„Amikor megkeresett a Red Bull, rögtön arra gondoltam, hogy Csabival együtt kellene csinálnunk, mert mind a ketten elég őrültek vagyunk, meg persze kíváncsiak is, hogy tényleg tudunk-e bármiért Red Bull-lal fizetni. Elég jól sikerült, hiszen kajáltunk, ittunk, mindent összehoztunk”

– árulta el a Cloud 9+ énekese.

A kalandtúra korábbi résztvevői, nem csupán a célig jutottak el, hanem azt is bebizonyították, hogy akár néhány doboz Red Bull is elég lehet ahhoz, hogy legmerészebb álmainkat is valóra váltsuk, legyen az ejtőernyős ugrás, vagy akár egy Bajnokok Ligája meccsbelépő.

Ha nincs számodra lehetetlen, ha igazi utazó vagy, ha úgy érzed még vár rád életed nagy kalandja, akkor a Can You Make It? versenyét pont neked találták ki! Február 14-ig még jelentkezhetsz! Életed élménye csak pár kattintásnyira van! Te képes vagy rá?

Jelentkezés és további részletek a www.redbullcanyoumakeit.com oldalon!