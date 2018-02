Vegán vasárnap az Anker’tben – Élménybeszámoló

Ki korán, aranyat lel. Ezt érezhette mindenki, aki múlt hét vasárnap ellátogatott az Anker’tbe, és vegán finomságokra talált.



Vegán Sunday Market

Állati eredetű anyagok felhasználása nélkül készített ruhák és kiegészítők, vegán szappanok, nyers vegán édességek, finomságok, nápolyi pizza vegán-módra, és a legújabb Vegan Sunday Market sztár, a mindenmentes vegán gofri is szerepel az Anker’t bőséges kínálatában.

Már tucatszor letesztelhettük az itthon kikísérletezett vegán finomságokat, melyeknek már lassan 2 éve ad otthont a Vegan Sunday Market. A hely körülbelül a Vegan Foodfest havonta jelentkező vasárnapi, egynapos kiadásának felel meg.

Kínálat

Vegánnak lenni jó dolog, erről már kerekasztalunk alkalmával is beszélgettünk, és korábban az Anima Sound System frontembere, Prieger Zsolt is hasonló, pozitív élményekről számolt be nekünk. Nem véletlen, hogy a vasárnapi vegán közegben ő is felbukkant párjával, hogy finom és érdekes vegán ételekre csaphassanak le.

Volt mire ráharapniuk: a bejáratnál az Anker’t-ben állandó bódét vert Vegazzi kesudiós besameles pizzával várta az éhezőket, találkozhattunk a legendás kürtöskalácsos sátorral, és először kóstolhattuk meg a Csak.Neked mindenmentes standján a vega gofrit és vega tapasokat. Előbbi kölesből, hamis túrókrémmel készült, utóbbi a gránátalmás-mentás borsókrémmel igazán különleges volt, de indiai-kókusztejes brokkoli krémlevesük is mennyeire sikeredett.

A Csak.Neked mellett fedeztük fel a 827 Kitchen standját, ahol isteni, vegán töltött káposztát és vegán sonkát lehetett kapni. Bizony, vegán sonkát! Hidd el, gyorsan rá lehet kattanni, ha egyszer megkóstoltad.

Ha nem vagy teljesen képben a vegán létet illetően, különböző előadásokon mélyítheted el tudásod. Ezen a vasárnapon például a növényi tejkészítésről, és vegán mama – vegán baba kapcsolatról hallgattunk érdekes beszélgetéseket.

Ha a nem vegánok kellő nyitottsággal állnak az itt található, csodás ételekhez, még az is előfordulhat, hogy maguk is elgondolkodnak az életmódváltáson. Különösen akkor, ha figyelemmel hallgatják az előadásokat, vagy beszélgetésbe elegyednek a standoknál az árusokkal.

Persze felsorolhatatlan a repertoár, hiszen legalább 3 tucat kiállító volt most is jelen, például olyan különlegességekkel, mint a Szigetközből érkező lekvár manufaktúra, a Kanálka vagy a Tunki-Tunki névre keresztelt mártogatós specialisták, az újonc Vega Star „sajtos” pult, vagy a vegán gazdik ebeit megcélzó Vegapet.

Hogy vegánnak lenni jó dolog-e, azt mindenki maga dönti el, de az biztos, hogy egyre szélesebb és izgalmasabb ízkultúrával rendelkezik egy ilyen vegán piac. Arról nem is beszélve, hogy a hús nélküli finomságokkal bőven jóllaktunk.

Legközelebb március közepén mehetünk az Anker’t vegán piacára, már alig várjuk! Addig itt van néhány további kép a hangulatról: