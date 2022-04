Egy napsütötte márciusi ebéd alkalmával váltottunk jegyet a megelevenedett vegán mennyországba, és egy délután erejéig – amíg bírtuk szusszal és étvággyal -, kalandoztunk nem is egy, de rögtön két Las Vegan’s-ba is.

A tökéletesre álmodott vegán streetfood-étkeiről híres Las Vegan’s hat meglévő egysége hamarosan ráadásul egy új helyszínnel bővül. Régi álmuk válik ezzel valóra, hiszen vegán streetfood-kínálatuk így már teljesen lefedi Budapest egész területét.

Mi ezúttal a Kazinczy utcában található Karaván udvarban leparkolt food truckjuk és az udvartól néhány lépésre található éttermük kínálatából kóstoltuk meg 3-3 burgerüket és smoothie-jukat, illetve egyet-egyet burgertáljaik és salátáik közül.

Streetfood-udvar, tele minden jóval

Első állomásunk nem más, mint a többnyire külföldiek által látogatott Karaván udvar, ahol food truckok által kijelölt útvonalon a színes betűivel játékosan hívogató Las Vegan’s autóig sétálunk.

Elsőként Pulled Pork burgerükbe harapunk, aminek titka, hogy a lehető legjobb választás azoknak, akik első ízben váltanak jegyet a vegán streetfood-világba. A pillanat törtrésze alatt vesz le bennünket a lábunkról a szezámos buciköpeny, az üde jégsaláta és pirított hagyma, ahogy a ropogósságot ellensúlyozó könnyed káposztasaláta és a „mézes”-mustáros szósz, ami kellőképpen szaftossá teszi a végeredményt.

Ha nem tudnánk, hogy „húspogácsánk” ezesetben tépett füstölt szójahús, el sem hinnénk, mert mind megjelenésében, mind ízében megszólalásig hasonlít a hagyományosra. Mondanunk sem kell, nem is győztük tunkolni édesburgonyahasábjainkat a „mézes”-mustáros szószba, ami tökéletesen passzol a burger ízvilágához.

Sunshine, Green Glow és Berry Fresh

Következő állomásunk egy eszményi burgertál, ami a Las Vegan’s-nál annyit jelent, hogy bármely választott burgert kérhetjük buci nélkül hasáb-, steak- vagy édesburgonya, illetve salátakörettel és választható szósszal. Mi Dr. Carrot burgerünket váltjuk tálra, így a végeredmény egy színpompás salátával, fantasztikumba menő ropogós steakburgonyával, veganézzel és répafasírttal érkező felejthetetlen összeállítás.

Annak rendje-módja szerint a street foodok mellé könnyen csúsznak a vegán, magyar kézműves frissítők és limonádék, a jó idő beköszöntével pedig szinte kötelező rácsúszni a helyben, friss alapanyagokból készült, sűrű és tartalmas smoothie-jaikra, melyeket kizárólag truckjaikból kínálnak.

A háromféle íz közül abszolút kedvencünk a Sunshine névre keresztelt napsárga, színben és ízben is jókedvet hozó kombó, ami mangóból, egresből, almából és datolyából áll. A legpozitívabb meglepetést a Green Glow zöld színektől kicsattanó brokkolis, őszibarackos és spenótos ízvilága váltotta ki, de a pirosbogyós-gyümölcsös Berry Fresh sem fog senkinek csalódást okozni.

Fiatalos, fesztelen és formabontó étterem

Nagy mosollyal az arcunkon, a smoothie-k keltette jóleső élménnyel sétálunk át második állomásunkra, a Kazinczy utca túloldalán található Las Vegan’s étterembe. A raklapasztalok mellett helyet foglalva egy egészen más hangulat ragad meg itt bennünket: formabontó, alternatív, fiatalos és felfedezésre váró, már csak a különleges, street art hatású falfestmények miatt is.

A két helyszín kínálatában sok az átfedés, de szinte pont ugyanennyire különbözik is a választékuk: bátorítunk tehát mindenkit arra, hogy az összhatás érdekében mindkét helyet próbálja ki. Az étteremben például junior burgerek, mexikói kínálat, rollok, saláták és kávék közül is bátran válogathatunk.

Tökéletesre álmodott gasztrokompozíciók

Burgerek közül előbb az ízében és illatában is megkapó Magic Mushroomot kóstoljuk, amiből egyetlen harapás is elég, hogy megértsük, miért is ez a burger a felhozatal legízletesebbje. A tökéletesre álmodott gasztrokompozícióban a gombafasírtra fokhagymás veganéz kerül, alatta bébispenótlevelek, felette szárított paradicsom pihen.

Az i-re a pontot a grillezett hagyma és a csakugyan grillezett portobello gomba teszi fel: a végeredmény egy fenséges és aromás burger, aminek minden egyes falatja öröm.

Beyond burgerük egy hasonlóan tökéletesre álmodott tápláló hamburger, a tökéletes ízélményért a Beyond Meat fasírt mellett füstös-édes BBQ-szósz, friss zöldségek, pirított hagyma és kovászos uborka felel.

Utolsó állomásunk pedig nem más, mint egy frissítő csobbanás, a közönségkedvenc Teriyaki saláta, amiben a hajszálvékonyra szelt roppanós zöldségeket füstölt tofuszeletek, ropogós szezám- és földimogyoróréteg, lime és komótosan rácsorgatott mogyorószósz dicsőíti meg.

Elérhetőség: Las Vegan's Karaván udvar - 1073 Budapest, Kazinczy utca 18. Las Vegan's étterem - 1073 Budapest, Kazinczy utca 11. Las Vegan's Vegan Garden - 1072 Budapest, Dob utca 40. Las Vegan's Corvin - 1083 Budapest, Futó utca 37. Las Vegan's Miamor Rómaim - 1031 Budapest, Római part 47. Las Vegan's Allee - 1117 Budapest, Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10. lasvegans.eu