Street food különlegességek Budapesten: 5 újhullámos hely, amit ki kell próbálnod

Budapest street food kínálata folyamatosan fejlődik, és egyre több izgalmas, újhullámos gyorsétel bukkan fel a város különböző pontjain. Ebben a cikkben bemutatunk öt különleges fogást, amit mindenképp érdemes megkóstolnotok, ha szeretitek az egyedi ízeket és a kreatív gasztronómiai megoldásokat.

Bubu Bubble Tea

Budapesten három helyen is találkozhatunk Ázsia legnépszerűbb italával, amit a Bubu Bubble Tea csapata honosított meg hazánkban. A buborékos teákat ízlés szerint válogathatjuk össze, először 26 különböző íz közül választhatunk, amit zselécsíkokkal, valamint tápióka- és gyümölcsbogyókkal tehetünk még finomabbá. Azért nem érdemes kihagyni a Bubu Bubble Tea csapata által kitalált speciális teaösszeállításokat sem, amelyek mindegyike különleges ízvilágot ígér. A kedvenc teakombinációtokat pedig már otthon is elkészíthetitek a webshopjukon vásárolt hozzávalókból.

3 helyszínen Budapesten | Weboldal | Facebook

Tölcsibe

A Budafoki út után újabban a Corvin Plázába is elég beugrani egy feltétekkel, friss zöldségekkel és szószokkal megpakolt ropogós gofritölcsérért. Ha a télvégi séta során megéheznétek, egyszerűen csak vegyétek az irányt a legközelebbi Tölcsibe felé, ahol fejedelmi, akár útközben is elfogyasztható falatokkal várnak titeket. A saját recept alapján készülő, színültig töltött sós waffle tölcsérek számos húsimádó és vegetáriánus szívét egyaránt elnyerték már, speckó paníros ropogós csirkéik pedig egymás után hódítják meg a rántott finomságok rajongóit.

1111 Budapest, Budafoki út 16., 1082 Budapest, Futó utca 37-45. | Weboldal | Facebook

Édes Mackó

Az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda évről évre egyre népszerűbb eseménye, a Farsangi Kürtőskalács Hétvégék immár ötödik alkalommal édesíti meg a fővárosiak életét. Az idei hosszú, farsangi időszaknak köszönhetően még több alkalom nyílt számunkra, hogy megkóstolhassuk a szezonális kürtősfánkokat és a velük kéz a kézben járó kávékülönlegességeket. Az idei utolsó farsangi hétvége (február 22-23.) középpontjában a vegán kürtőskalácsok és kürtősfánkok állnak, így kizárólag vegán alapanyagokból készülnek majd el a finomságok. Lesz sima fahéjas-cukros, vaníliakrémes és tejszínhabos kürtősfánk is, csapjatok le rájuk!

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Roller Budapest

A minden földi jót kínáló Kazinczy utca után hamarosan az Etele Plázában is megnyitja kapuit a Roller Budapest, amit érdemes útba ejteni némi street food újdonság reményében. A Roller Budapest kínálatában különféle tekercseket találtok, bennük tépett csirke- és malachússal, smashed marhahúspogácsával, szarvaskolbásszal, sok-sok zöldséggel, sajttal és szószokkal. Rollok tekintetében természetesen a vegánokra is gondoltak, nem kérdés tehát, hogy mindenki talál náluk éhséget csillapító falatokat. Kínálatukban megtaláljátok továbbá a smashed burgereket is, amit szószokba tunkolt sült krumplikkal fojthattok le, érdemes kipróbálni!

1075 Budapest, Kazinczy utca 11. | Facebook

Retro Lángos Budapest

Isteni, roppanós szélű lángosokat készítenek Budapest kedvenc lángosozójában, a belváros szívében. Az Arany János utcai metrómegállóval szemben található Retro Lángos Budapest már ötödik éve üzemel beülős étteremként, és széles kínálatában vega, vegán, glutén- és laktózmentes variációk közül is választhattok, így senkinek nem kell lemondania erről a nagyszerű gasztronómiai élményről. Náluk több mint 40-féle lángos, a klasszikus fokhagymás sajtos-tejfölöstől, a kecskesajtos lángoson át a BBQ tépett malachúsos lángosig bármi megtalálható, ezzel megreformálva a lángos fogalmát. A lángosok mellé nemcsak üdítő jár, van a helyszínen bárpult is, ahol lehet csapolt söröket és kézműves söröket, koktélokat rendelni, így teljessé téve az élményt.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25. | Weboldal

Nagyszerű fánklelőhelyek a belvárosban: