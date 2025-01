8+1 pompás vegetáriánus és vegán étterem Budapesten, ahol nagyszerű ételek és élmények várnak

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő veganuár kapcsán ajánlunk nektek kilenc pompás gasztrohelyet Budapesten, ahol remek vegán ételekkel, mentes és vegetáriánius fogásokkal aranyozhatjátok be a januárotokat.

Tökmag Vegan Street Food

Az évek óta töretlen népszerűségnek örvendő Hollán Ernő utcai Tökmag Vegan Street Food maga a vegánok megtestesült Paradicsoma. Az ínycsiklandó és izgalmas streetfood-fogásokba bújtatott növényi alapú ételek rendre a fővárosnak ebbe a szegletébe csábítják a vegán és nem vegán ételek szerelmeseit egyaránt. A friss, hazai és szezonális alapanyagokból készülő testet-lelket felmelegítő és tápláló levesek, hamburgerek és wrapok mellett a kiadós brunchnak köszönhetően itt a napotokat is méltóképp indíthatjátok.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 5. | Facebook

Botané – mentes vegán étterem

A XI. kerület egy félreeső kis utcájában, egészen pontosan a Szabolcska Mihály utcában bújik meg a vegánok egy újabb gyöngyszeme, a Botané, mely ebédidőben kínál fenséges mentes és növényi alapú ételeket. A friss alapanyagok és a szezonális ételek emlékezetes gasztronómiai élményt kínálnak nemcsak a mentesen és tudatosan étkezőknek, de az újdonságokra éhezőknek is. Az éppen aktuális háromfogásos ebédmenü nem utolsó sorban laktató is, amit vegán desszertekkel és édességekkel, ha szerencsétek van, az igazán népszerű édesburgonyás brownieval kísérhettek.

1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 3. | Weboldal | Facebook

Hippeace by Főzelékesferi

A főváros szívének gyöngyszeme, a Klauzál téri Vásárcsarnokban otthonra lelt Hippeace by Főzelékeferi minden betérőnek egy tálnyi boldogságot kínál. Az újragondolt főzelékekbe zárt öröm, gondoskodás és kreativitás itt nem ismer határokat, sőt mi több, itt mindenki újradefiniálhatja a főzelékekhez fűződő korábbi kapcsolatát. A menün vegán és vegetáriánus fogások egyaránt szerepelnek, az újragondolt ételek pedig stílusos enteriőrrel járnak kéz a kézben, hogy az étkezés még nagyobb élmény lehessen. A főzelékek mellett a laktató levesek sem hiányoznak a kínálatból és hogy teljes legyen az öröm, az arra éhesek húst is találnak a menüben, főzelékfeltét gyanánt.

1072 Budapest, Klauzál tér 11. | Facebook

Rira Vegan and Vegetarian Cafe

Az István utcai Rira Vegan and Vegetarian Cafe egy újabb tündöklő gyöngyszeme a főváros vegán és vegetáriánus éttermi kínálatának. Itt a reggelitől, a tízórain, a laktató ebéden át a délutáni uzsonnáig minden egyes étkezés gasztronómiai élménygyűjtés is egyben. Az emlékezetes élményekért itt a különleges desszertek és a remek kávé mellett gombával és avokádóval megbolondított vegán shakshouka, szaftos hamburgerek, boxokba zárt színes fogások és a városszerte híres sütőtökös falafel felel, amit tápláló és könnyű smoothie-variációkkal kísérhettek.

1078 Budapest, István utca 5. | Facebook

Szabad Új Hely

Józsefváros első és egyetlen vegán gasztrokocsmája, a Szabad Bisztró kistestvére, igen rövid idő alatt a vegánok Mekkájává tette a VIII. kerületi Víg utcát. Náluk a klasszikus ízek kedvelőinek sem kell lemondaniuk a méltó falatozásról, heti menüjükben rendre felbukkan a Nemhúsleves, a Nemhalászlé, de természetesen a hamburgerek kedvelőinek sem kell a szomszédba menniük elemózsiáért. A hazai és szezonális alapanyagokból jó nagy adag kreativitással varázsolt mennyei ételek mellé pedig a legvagányabb szomjoltók járnak.

1084 Budapest, Víg utca 30. | Weboldal | Facebook

Szelence Café

Krisztinaváros szívének otthonos hangulatú kávézó-éttermében, a Szelence Caféban mindenki találhat kedvére való finomságot, legyen az mentes vagy épp vegán. Ebben az egészségtudatos ékszerdobozban hétről hétre új étlappal, édességekkel és harapnivalókkal, valamint tápláló és különleges, egészséges fogásokkal várják a vendégeket reggeltől egészen délutánig. A két fogást tartalmazó menük közül A és B menü áll az ínyencek rendelkezésére, amit napi sütikkel koronázhattok meg.

1013 Budapest, Pauler utca 8. | Weboldal | Facebook

Tahina Bite Vegan Food

Budapest bulinegyede, egészen pontosan a Wesselényi utca eleje rejti a fővárosiak és külföldiek körében is népszerű Tahina Bite vegán falatozóját. A modern csavarral életre hívott vegán kínálat a nemzetközi konyha remekeiből szemezget, így lehet, hogy a étlapon tökéletesen megférnek egymás mellett a közel-keleti mezzék, a vegán bowlok, könnyű saláták, szendvicsek és wrapok. A barátságos, friss és üde hangulat, a nagyszerű ételek legalább annyira mosolyt csalnak az ide betérők arcára, mint a környezetbarát szemlélet, a kedves kiszolgálás és az odafigyelés.

1077 Budapest, Wesselényi utca 2. | Weboldal | Facebook

Vegán hetek a Dobrumbában és a Pingrumbában (2025. január 20. – február 2.)

Január 20. és február 2. között Budapest két népszerű étterme, a Dobrumba és a Pingrumba is megmutatja, mi mindent tudnak a tányérokra varázsolni kizárólag növényi alapanyagokból. Ezidő alatt vegánságba borul tehát a Dob utca és a Széll Kálmán tér is, ahol aztán éteri magasságokba emelik a zöldségek iránti rajongást az első mezzétől az utolsó desszertig. A kínálatban szerepelnek majd az eddig is étlapon lévő vegán fogások, de képviseltetik majd magukat vega ételek, eredetileg húsos fogások vegán változatban és persze újdonságok is, melyek ebben az időszakban színesítik az éttermek szemet- és ízlelőbimbókat kényeztető kínálatát.

1074 Budapest, Dob u. 5. | Tovább az eseményre >>

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 6. | Tovább az eseményre >>

+1 billog burger – Mozogj többet, fizess kevesebbet! (2025. január 8-tól visszavonásig)

A fővárosi billog burger bar – ahol a bölényburgerek mellett vegetáriánus burgerekkel és gluténmentes bucikkal is várják a mentesen étkezőket -, idén januárban egy különleges kampánnyal járul hozzá az újévi fogadalmak teljesítéséhez. Január 8-tól ugyanis pénz helyett akár futással, gyaloglással és kerékpározással is fizethetünk a kiszemelt burgerekért. Az akció során minden megtett kilométer után 1% kedvezményt biztosítanak a burgerekre, így egy 50 vagy 100 km-es biciklitúra után féláron vagy akár ingyen is csillapíthatjátok náluk éhségeteket. Ehhez elég csak letölteni a GEOGO nevű ingyenes applikációt és az aznapi mozgásért cserébe két helyszínen is élvezhetitek a jól megérdemelt elemózsiát!

1055 Budapest, Falk Miksa u. 5. | 1108 Budapest, Maglódi út 12. | További információk >>

Ha a desszertekből és süteményekből is a mentes finomságokat keresitek: