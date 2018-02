Indítsd a februárt a legjobb programokkal! – Hétvégi programajánló

Az év első hónapján túl is vagyunk, már csak 11 maradt. Indítsuk a februárt is teljes erőbedobással. Segítünk, hogy ebben a hónapban sem maradj le a legjobb programokról. Össze is gyűjtöttük, milyen kihagyhatatlan eseményekkel kezdődik a hónap. Hétvégi programajánlónkat olvassátok.

Csütörtök – február 1.

Pszichokrimik | Skandináv Krimiklub – Gregersen Art Point – 19:00

A Skandináv Ház és az Animus Kiadó közös Skandináv Krimiklubjának következő alkalma a pszichokrimi műfajával foglalkozik. Az esemény pszichológus vendégével, Bata Zsófiával Kunkli Szilvia, a Skandináv Ház munkatársa többek között arra keresi a választ, hogy miért is olyan népszerűek a kortárs pszichokrimik, illetve mennyire valósághűek a karakterábrázolásaik.

Rizsa – Irodalmi vetélkedő – Magvető Café – 19:30

Hogyan hangzik slam-átiratban a Huszt vagy az Akácos út, időmértékes formában A török és a tehenek vagy az Anyám tyúkja? Hogyan zanzásíthatók tőmondatos formában a világirodalom remekei, és miért készteti fanyalgásra a lektort a Jelenések Könyve? Ezt a fonalat veszi fel most újra a Lecsó-alapító négyes – hogy azután következhessenek majd a további illusztris játszótársak is – a Magvető Caféban.

Heisenberg – Hatszín Teátrum – 19:00

A cím Werner Heisenberg német fizikusra, a határozatlansági reláció elvének kidolgozójára utal. Az elv értelmében bizonyos fizikai mennyiségek csak bizonyos határig ismerhetők meg egyszerre és pontosan. Vagyis minél pontosabb értéke van az egyiknek, annál pontatlanabb a másiknak.

A BBC bemutatja: Testről és Lélekről – Budapest Boulevard Cinema – 18:00

Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? Vagy pontosabban: kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban találkoztok éjszakánként. Örülnél neki? Vagy megijednél? Esetleg romantikusnak találnád? De mi van, ha te cseppet sem vagy romantikus alkat? Hogy nézel egy-egy gyengéd álom után másnap, éberen ennek az idegen embernek szemébe? És, mi van, ha az illető nem kifejezetten szimpatikus neked? Próbálnád megszeretni?

Péntek – február 2.

Vizuál / Techno / Poetry • 0. UbikEklektik – EpreskertM Magyar Képzőművészeti Egyetem – 19:00

Villódzó vizuál, improvizatív elborulás, szövegloopok. Pukpróza és technopoetry fiatal kurrens írók velejéből. Darabolt szavak, tört ritmusok, minimál.

Trippy audiovizuális installációjának alapját fiatal írók szövegei adták, ezzel a fényfestéssel takarózik majd Borda Réka, Décsy Eszter, Gál Soma, Lilla Kopcsányi, Szalay Álmos és Szendi Nóra , miközben friss irományaikból olvasnak részleteket a szövegekre reagáló improvizatív zenére.

I play only Parov Stelar w/ Lapidem – Mika Tivadar Mulató – 22:00

Egy éjszaka, amikor csak Parov Stelar szól. Régi és új slágerek, eredeti dalok és remixek, továbbá side projektek, mashup-ok és minden, ami az osztrák zenész munkásságába belefér. És aki megtáncoltat titeket, nem más, mint Dj Lapidem (FR), a Mika Tivadar Mulató rezidens electroswing-felelőse.

Péterfy-Novák Éva: Egyasszony – Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház – 19:00

Péterfy-Novák Éva majd minden orvostól azt a diagnózist kapta, hogy kislánya a születés során vált súlyosan mentálisan sérültté. A kislány hét évvel élte túl a diagnózist, édesanyja pedig harminc évvel a történtek után döntött úgy, hogy blogbejegyzésekben megírja együtt töltött éveiket. A megrázó őszinteségű blogból könyv született, a könyvből pedig színházi előadás.

Füge Play Grand Open – Nia Even – Füge Udvar – 22:00

Nyissuk meg együtt a tavaszi szezont és fedezzük fel a #Fügefa titkát, ami alatt nem titok, hogy egy hatalmas komplexummal, valamint ezen az estén Dj Nia Evennel várnak. Barangold végig a labirintust, próbáld ki a játéklehetőségek egyikét, iszogass a haverokkal, csörögj a Retro Teremben, vagy tekerd a Disco Teremben!

Szombat – február 3.

Idegenvezetés a Pesti Vigadóban – Pesti Vigadó – 11:00

A Vigadó 2014 decembere óta várja csoportok jelentkezését szervezett idegenvezetéseire, amelyen a látogatók az épületet képzett vezetők segítségével járhatják be.A vezetés várható időtartama 60 perc. A túra során az épület azon részei is bejárhatók, melyek a nagyközönség számára nem vagy csak részben látogathatók.

Függőleges pillanat – Bethlen Téri Színház – 19:00

A függőleges pillanat egy kiragadott szelete a létnek, belesűrítve kirobbani kész világunk őrült káosza, száguldása, bizonytalansága, kiszolgáltatottsága. Hosszú, elnyúló, testtelen, mozdulatlan és kitörésre kész, jelenidejű és több annál. Most épp mint egy táj…

Szólíts a neveden / premier előtt a Művészben – Művész Art Mozi – 20:45

Egy nyár Észak-Olaszországban. Elio (Timothée Chalamet), a 17 éves amerikai srác számára maga a paradicsom. A szüleivel együtt minden évben ugyanabban az ódon villában meg kertben tölti a vakációt, és ugyanazok a régi barátok veszik körül. Buliznak, strandolnak, zenét hallgatnak, beszélgetnek, és persze szerelemesek?

Premier: Szomjas férfiak sört isznak helyettem – Mozsár Műhely – 17:00

Bevállalós egy óra a férfiakról. Meg a nőkről. Meg a kettőről együtt. Szóval a szexről. Vagy annak hiányáról. Meg arról, hogy nem vagyunk már húsz évesek, de azért még jól tartjuk magunkat, és jó lenne tudni, mi felé rohanunk. Versek dalok, monológok azokról a dolgokról, amikről amúgy csak sutyiban.

HELLO – 30 years of KYLIE – Toldi Mozi – 23:00

A pop cukormázába forgatott 18 pluszos Minogue-mignon azoknak, akik a poptörténelem egyik legszexibb desszertje után vágyakoznak. Idén januárban egy teljes éjszakán át tálcán kínáljuk a legvadítóbb Kylie-dallambonbonokat, és mézédes slágerekkel forralhatod fel a táncparkettet.

Vasárnap – február 4.

Skandináv Sunday Brunch – Araz Étterem 12:00

Februárban az északi világ különlegességei kerülnek terítékre az ARAZ-ban. Hogy mi vár rád? Köszöntésképpen egy pohár gyöngyöző pezsgő, korlátlan ételfogyasztás az ínycsiklandozó specialitásokból, korlátlan italfogyasztás a ház boraiból, szénsavas üdítőkből, gyümölcslevekből, ásványvízből és gyümölcsös, házi limonádénkból és egy csésze habos kávé. Gyermeksarok és élő zene is lesz.

Nutella Napok – Sugar! Shop – 10:30

Van, ami úgy jó, ahogy van. Ilyen a Nutella is vagy a Nutellával készült süti, shake, forrócsoki és fagyikehely. 2017-hez hasonlóan a Sugar! Shop idén is megemlékezik a február 5-i Nutella-napról. Újdonságokra is számíthatsz, meg arra is, hogy minden második Nutellás terméked mellé sláger macaront, a Nutella Macaront kapsz.

Havanna, csak oda – Bem Mozi – 19:30

Kubáról az embernek a rum, a színkavalkád, a veterán autók, a salsa és a szivar jut eszébe, netán a nemrég elhunyt emblematikus vezető, Fidel Castro. A Havanna, csak oda c. dokumentumfilm a szigetország másik arcát mutatja meg, három kubai magyar nő szemén keresztül.

