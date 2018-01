A Budapest Park bejelentette a legnagyobb nyári fellépőjét

Alig néhány nappal azután, hogy a Budapest Park bejelentette az Alice In Chains nyári koncertjét, máris itt az újabb meglepetés: 2018. június 6-án visszatér hazánkba a frisslemezes Rise Against is!

A jelenleg kvartett felállásban zenélő amerikai hardcore punk formáció, a Rise Against 1999-ben alakult, első két lemezüket még egy kis független kiadónál jelentették meg, majd 2004-ben kezdték meg nagykiadós pályafutásukat a Siren Song of the Counter Culture című lemezzel, ami a nemzetközi áttörést hozta meg a zenekarnak.

Innentől kezdve albumaik (The Sufferer & the Witness; Appeal to Reason; Endgame; The Black Market) sorra a Billboard 200-as listájának Top10-ébe kerültek, legutóbb pedig tavaly nyáron jelentkeztek lemezzel. A Wolves saját bevallásuk szerint egy kissé vadabb, veszélyesebb oldalukat mutatja be, politikai témájú dalaikkal pedig szeretnék felhívni rajongóik figyelmét a világ igazságtalanságaira. Ez persze nem túl meglepő, hiszen a Rise Against híres arról, hogy sokszor jó ügyek mellé állnak: olyan szervezeteket támogatnak, mint például az Amnesty International vagy a PETA.

A Rise Against többször lépett már fel hazánkban teltházas klubkoncerten, illetve fesztiválokon is hatalmas tömegeket mozgattak meg. Most pedig egy igazi friss lemezzel érkeznek hozzánk, ami ráadásul eddigi pályafutásuk egyik legsikeresebb anyaga is: a Billboard alternatív-, rock- és hardrock-listáját is vezette. De az újdonságok mellett természetesen olyan klasszikusokra is számíthatunk majd, mint a Savior, a Swing Life Away vagy a Prayer of The Refugee, június 6-án a Budapest Parkban.

