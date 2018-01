Fényes árnyékok közepette hallgattunk bele a MÏUS új albumába

Az előszilveszterek legjobb koncertjét adta a MÏUS, ami egyben a készülő új album előzetese is volt.

„Álomszerű, sötét elektronikába hajló este, erősen lüktető vizuállal, techno, jazz és pop inspirálta dalokkal.” – írták az előszilveszterre, azaz december 30-ra kitűzött eseménynél, mely ránk is kellő hatással volt ahhoz, hogy kíváncsian ellátogassunk az Akvárium KisHalljába.

Nem csak mi tettünk így, hiszen egész szép számmal voltunk jelen már a Tape Delay felvezetését követően, amiről sajnos nem tudunk információval szolgálni, mert őket nem hallottuk. De a mögöttük maradó vibe nagyon kellemes volt, várakozva a MÏUS koncertjére:

A kellemes év végi csevegések közepette egyszer csak eltűntek a piros fények és sötétbe borult a terem, majd kezdetét vette a „sötét elektronikába hajló este”, ami ezzel a mélyből építkező zenei fényáradattal kezdődött:

A sejtelmesen vidámnak érzékelhető felvezetést követően nem kellett sokat várnunk, hogy énekhangot is kapjunk a színpadról.

A MÏUS zenékkel már sokat keresztezett Hegyi Dóri hangjára mindenki felkapta a fejét és kellemes hullámzási mámorba fojtotta az addig háttérben húzódó fecsegéseket.

Az új albumba való belehallgatás közben persze az ének nélküli dallamok is jelen voltak, olykor erős pulzálásokkal, vagy ritmikus felhangokkal, érzékeltetve a jövő évi újdonságot, melynek még címe nincs, de áprilisig mindenre fény derül majd.

Nem csak Hegyi Dóri hangját kaptuk meg, hanem azt a kellemes férfihangot is, ami még a Barátok közt Berényi Miklósát is bevonzotta a nézőtérre. A Tape Delay zenekarból ismert Zolo is beállt néhány dal erejéig, hogy megmutassa, hogy a Szőke Zoltánok nem csak színészkedni, hanem a következő generációban énekelni is nagyszerűen tudnak. A különleges hang szinte több évtizeddel előbbre repített minket, ami a jelen hangzásával összeforrva igen kényeztető bizsergést eredményezett.

Majd a bemutató végéhez közeledve megkaptuk azt a zenei fejezetet, mely az új album előszeleként már egy rövid teaser videóban végigsöpört az interneten a koncert előtt. Már akkor is megindító volt, de teljes hosszában mindenkit lehengerelt a tánctéren:

Nem tudjuk mi a címe, nem tudjuk mi lesz az album címe, de ha ilyen dalból még többet találunk majd rajta, akkor akár a következő Oblivionhoz hasonló filmnek is bátran szerezhetné majd a filmzenéjét a MÏUS néven ismert Álmos Gergő!

Ezeknek a mélyből keletkező fényes árnyékoknak is nagyon örültünk, ami alapján akár „Glossy Shadows” névre is hallgathatna a várhatóan áprilisban megjelenő album.

Tökéletesebb szilveszteri felvezetést nem is kaphattunk volna, így külön öröm volt, hogy mindezt az év utolsó óráiba csempészte bele a MÏUS, énekesekkel, zenészekkel és szemet gyönyörködtető vizuállal karöltve. További videókat ide kattintva találtok.