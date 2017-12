Utazás, az egyetemisták pénztárcájára szabva

Sokan (tévesen) azért nem vágnak bele az utazásba, mert túl drága mulatságnak tartják. Az biztos, hogy nem árt, ha van egy kis spórolt pénzed (vagy félretett ösztöndíjad), de meglepődnél, milyen olcsón is megúszhatod a vizsgák utáni utazós lazulást.

A legjobb választás: a fapados járatok

Ha az útiköltségeken szeretnénk spórolni, érdemes előre, first minute lefoglalni a jegyeket. Nemcsak a repülőgépeken, de a buszokon és vonatokon is olcsóbbak a korán lefoglalt jegyek. A legtöbb utazási társaságnál van diákkedvezmény, melyet érvényes diákigazolvánnyal tudsz felhasználni. Ha nincs érvényes diákod, a 26 éven aluliak számára szóló utazási kedvezményeket is igénybe veheted – bár ezek kevesebb kedvezményekre jogosítanak. A WizzAir légitársaságnál például már 6000 forintért utazhatunk Budapestről Brüsszelbe, vagy éppen Debrecenből Párizsba, 7500 forintért.

Érdemes megfigyelni, mely napokon a legolcsóbb a repülőjegy, és akkorra időzíteni az indulást. Csak a legszükségesebb holmijaidat pakold össze, hogy ne kelljen a poggyászért külön fizetned. A repülőjegy mellé sokszor kínálnak szállást is, amit ha szintén lefoglalsz, olcsóbb lesz a repjegyed. Ám általánosságban inkább akkor jársz jobban, ha magad keresel az ajánlottnál olcsóbb szállást, és nem a kedvezményes repülőjegyre hajtasz. Ha váltasz egy 10000 forintos Wizz Discount Club-tagságot, egy éven át 2500 forint kedvezménnyel utazhatsz egy társaddal együtt minden alkalommal, és extra poggyászt is 20% kedvezménnyel adhatsz fel. Ez az Erasmusról többször hazajáróknak különösen kedvező lehetőség.

Így könnyítheted meg az erasmusos utazásaidat

A lutoni székhelyű EasyJet az egyik legolcsóbb és legrégebbi fapados repülőtársaság. A Ryanair 2017 júliusától áll kapcsolatban az Eramus Social Networkkel, ami azt jelenti, hogy 8 utazás alkalmával 15%-kal olcsóbban kapsz repülőjegyet és kétszer ingyen adhatod fel a bőröndödet. Ehhez nem kell mást tenned, mint készíteni egy Ryanair-accountot, ezután keresd fel az egyetemed az ESN-irodáját, ahol megvásárolhatod a kedvezményre jogosító kártyát.

Érdemes az Utazómajom weboldalát is böngészni, ahol számtalan akciós ajánlat mellett rengeteg tippet találsz, hogyan spórolhatsz az utazásaid alatt, ráadásul még élménybeszámolókat is olvashatsz. A Trivagóhoz hasonlóan a Booking.com oldala is számtalan más utazási oldal legolcsóbb szállásait gyűjti egy csokorba. Az sem gond, ha az utolsó pillanatban mondanád le a foglalásod: a legtöbb helyen ezt ingyenesen megteheted. Ha Genius-felhasználóvá válsz, vagyis évente legalább hatszor foglalsz rajtuk keresztül szállást, minden további utazásod során 5-15 százalékot takaríthatsz meg.

Írta : Jarunik Tímea