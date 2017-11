Maradj egészséges! – Vitaminpótlás télen

Január végére a szervezet vitaminraktárai igencsak kiürülnek, még akkor is, ha egész télen odafigyeltünk az egészséges táplálkozásra, a megfelelő mennyiségű zöldség és gyümölcsbevitelre. De milyen a jó vitamin, ami hatékony és segít megőrizni egészségünket?

„Az a jó, ha egy héten belül már érezhető változást produkál az adott vitaminkészítmény. Egy másodpercre se ringassuk magunkat abban a hitben, hogy a boltban vásárolt gyümölcsökkel, zöldségekkel megbízhatóan biztosíthatjuk napi vitaminbevitelünket. A szintetikus vitaminok azért furcsák, mert ahelyett hogy szép sárga virágok termelnék a napsütés hatására, inkább csövekkel körülvett polírozott fém reaktorokban állítják elő őket. Arra azonban senki sem gondol, hogy egy növényből kivonni a vitamint, sokkal agresszívabb kémiai eljárás, mint egyszerű cukorból kiindulva természetes enzimekkel előállítani. 100 gramm alma hozzávetőleg 3 mg C-vitamint tartalmaz, azaz a 3 mg C-vitaminról el kell távolítani 99, 997 gramm almát” – magyarázza a Scitec Nutrion szakértője, Szász Máté biológus.

„Ehhez képest a szintetikus C-vitamint egy közel 100 éve ismert biokémiai folyamattal állítják elő, amihez egyszerű cukrokat használnak kiindulási anyagként, és amelyet hasznos baktériumok által termelt enzimekkel alakítanak vitaminná. A folyamat egyszerű, tiszta és rendkívül megbízható” – állítja a szakértő.

Gyakran olvassuk, halljuk, hogy a szervezet vitamin- és ásványi anyag szükségletét elsősorban természetes táplálkozással tanácsos biztosítani. Ehhez segítségül táblázatokban, szemléletes ábrákon foglalják össze nekünk a különböző élelmiszerek vitamin- és ásványi anyag tartalmát. Ezek a táblázatok, ábrák viszont általában elfelejtik megemlíteni, hogy az adatok a frissen szedett, szüretelt zöldségekre, gyümölcsökre vonatkoznak. Azonban nemcsak a feldolgozás, de már a szimpla tárolás is csökkenti az élelmiszerek mikrotápanyagtartalmát. Száz évvel ezelőtt a szürettől a fogyasztásig maximum két nap telt el. Jelenleg a két hét a jellemző!

„A vitaminok bomlanak, így idővel a növények vitamin tartalma elenyészően alacsony szintre csökken. Amikor a paprikát Kaliforniából, a szőlőt Spanyolországból, a cseresznyét Kínából importáljuk, a tárolási idő rendkívül megnőtt. A vásárlók ráadásul nem hajlandók magasabb áron elvinni a csúnyább, de természetesebb termést” – magyarázza a biológus.

A túl szép gyümölcs talán nem a legtermészetesebb, s a napok óta nem barnuló alma vagy banán is „gyanús” lehet. Így ha fontosnak tartjuk a vitaminok bevitelét, akkor ne bízzuk a véletlenre: eljött az ideje megbarátkoznunk a vitamin készítményekkel, táplálék-kiegészítőkkel is, amelyek ellenőrzött készítmények, s biztosítják a tápanyagok minőségi bevitelét. Fontos tudni azonban, hogy óriási különbség lehet vitamin és vitamin között is. Az európai élelmiszerbiztonsági rendszer rendkívül szigorú, így az itt gyártott vitaminok és étrend-kiegészítők sokkal megbízhatóbbak, de vásárláskor mindenképpen nézzünk utána, hogy ellenőrzött helyről származó terméket válasszunk. A vitaminokat kizárólag szaküzletben szerezzük be és lehetőség szerint nagy múltú cégek termékeit keressük.

„A téli időszakban az immunrendszer erősítésére a D3 vitamin a legalkalmasabb. Ha a meghűlés első jeleit észleljük, akkor célszerű cinket, C-vitamint és echinacea-kivonatot is alkalmaznunk” – javasolja Szász Máté, aki számos olimpikon felkészítésében is részt vesz. A szakértő szerint a kiegyensúlyozott, változatos és a személy igényeire szabott táplálkozás elengedhetetlen a hosszútávú egészségmegőrzésben, ehhez viszont táplálék-kiegészítőkre és szintetikus vitaminokra is szükség van a friss hazai zöldség-gyümölcs mellett.