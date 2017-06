Gyümölcsök másképp – RECEPT

Megállíthatatlanul közeledünk a nyár felé, amikor nemcsak a fák és virágok, de az asztalunkra kerülő ételek is egyre színesebbek, illatosabbak. Az ebben az időszakban érő gyümölcsöket érdemes minél frissebben fogyasztani – hiszen ekkor a legízletesebbek és a legvitamindúsabbak -, vagy eltenni télire akár fagyasztva, akár lekvárként, kompótként.

Bár az importált eper, málna és egyéb gyümölcsök néha olcsóbbak, mint hazai társaik, érdemes mégis az itthoni termést választani. A magyar termelőktől friss gyümölcsökhöz juthatsz, ugyanis a piacon áruló termelő sokszor aznap reggel szüreteli le terményét, melyet te már aznap hazaviszel a piacról!

Ha pedig véletlenül megpuhult volna néhány gyümölcs a nagy melegben, idd meg! Dobd be a turmixgépbe egy kis jéggel, a vitamint még kinyerheted belőle, ráadásul az élelmiszer-hulladékod is csökkentheted. Két könnyen elkészíthető, isteni finom receptet mutatunk be!

Könnyen variálható gyümölcsturmix

Hozzávalók:

1 bögre friss gyümölcs

½ bögre spenót, sóska vagy egyéb zöldség (elhagyható)

1 bögre víz, jég, tej, tea vagy egyéb folyadék

1 tk fűszer (vanília, gyömbér, fahéj, szerecsendió, stb.)

Ha szükséges, mézzel édesítheted, ha pedig krémesebbre szeretnéd, tegyél hozzá néhány evőkanál joghurtot vagy fagyit.

Elkészítés:

A hozzávalókat megmossuk, majd egy turmixgépben összekeverjük, és azonnal fogyasztjuk.

Tippek a hozzávalók párosításához: eper-bazsalikom, áfonya-málna, zöld tea-málna-méz, őszibarack-szeder-fahéj, ribizli-cseresznye-vanília.

Eperlekvár

Hozzávalók: friss eper, cukor, bio citromlé és/vagy citromsav, pektin

Ízesítők: vanília és/vagy bio narancshéj

Elkészítés:

A folyamat rendkívül egyszerű. Mindenek előtt készítsük elő az üvegeket: mossuk el őket kézzel vagy mosogatógépben.

Ezután csírátlanítsuk őket: egy magas falú tepsibe öntsünk 2 ujjnyi forrásban lévő vizet, és ebbe állítsuk bele az üvegeket. Tető nélkül 120-150 fokos sütőben csírátlanítjuk.

Mi 10 kiló eperhez 1 kiló cukrot használtunk, de ez függ a gyümölcs savasságától és az ízlésünktől, ezért érdemes kóstolgatni. Vaníliával ízesíthetjük, 10 kilóhoz 2-3 vaníliarúd vagy bourbon vaníliás cukor kerül. A tartósítás és a szín miatt 1 bio citrom leve vagy egy fél tk citromsav kerül bele. A pektint a használati utasítás szerint adagoljuk és használjuk.

A titok a főzési időben van, igyekezzünk forrástól számítva maximum 15 percig főzni, hogy a színe élénk maradjon. Ezután töltsük rögtön forró üvegekbe. A kupakokat csavarjuk rá, fordítsuk meg, és 5 percig hagyjuk így, fejjel lefelé az üveget. Ezután tegyük száraz dunsztba, és hagyjuk úgy pár órára.

A receptekért köszönet a Felelős Gasztrohősnek!