Fél lábbal a nyárban: Hétvégi programajánló

Az elkövetkezendő néhány napban képtelenség lesz a négy fal között maradni. 25 fok vár napsütéssel és jobbnál jobb programokkal ezen a hétvégén is kedvenc fővárosunkban.

Csütörtök – Május 18.

Lépcső Akusztik pres. Németh Zsolt “Ritmo” – ZSIRÁF – 20:00

A második Lépcső Akusztikon Németh Zsolt “Ritmo” látogat el az Eiffel térre, aki egy gitárral és egy kongával hozza el a legkellemesebb jazz dallamokat a ZSIRÁF-ba!

Ha a jazz koncert mellett fröccsöznél ma egy jót, kattints IDE.

The Toasters /UK/, Van Dammes /FI/ – A38 Hajó – 20:00

Két évvel a legutóbbi fővárosi koncertjét követően ezúttal főzenekarként, egész estés programmal tér vissza Budapestre a ska második hullámának egyik alapzenekara, a New York-i The Toasters! Robert Hingley és zenekara pedig méltán bizonyítja majd sokadjára is, hogy zenéjük időtlen önfeledtsége senkit sem hagy mozdulatlanul, előzenekarként pedig egy finn garázspunk zenekar, a Van Dammes gondoskodik majd a hangulatról.

ITT csatlakozhatsz az eseményhez.

Péntek – Május 19.

V. Fröccspiknik a Duna-parton – Goldmann György tér – egész hétvégén

Idén tavasszal a Duna parton piknikezünk, a XI. kerületi Goldmann György téri zöld placcon, a volt Zöld Pardon helyén három gyönyörű napon át. A rendezvény fő résztvevője a méltán híres magyar frissítő ital: a FRÖCCS. A borfröccsökön túl italmestereink sörből, pálinkából,és egyéb italokból is készítenek majd nagyszerű spriccereket. A gyermekeket alkoholmentes, friss gyümölcsfröccseinkel várjuk! Finom ételek és italok, lampionok, utcazene és árnyaserdő.Hozz magaddal egy plédet és gyere velünk piknikezni!

IDE kattints, ha piknikeznél.

Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság – Stefánia út – egész hétvégén

Budapest MÁSODIK alkalommal ad helyszínt a sportág Európa-bajnokságának. A háromnapos verseny nem csupán az élsportról szól, hanem igazi élményt nyújt a sportág kedvelőinek is (legyenek ők az RG vel most ismerkedők, vagy már évek óta e szép sportágat űzők). Ezen kívül a családokat is számos programmal és műsorszámmal várja az esemény!

További info ITT.

Nyárnyitó NECC PARTY 90’s + 00’s – Budapest Park – 22:00

Ecc, pecc, NECC! Tudjuk, mit tettél tavaly nyáron! És tudjuk, hogy idén is ezt teszed: a főváros legmenőbb partysorozata, az eredeti és egyetlen NECC PARTY nyárra a Parkba költözik. Könyékig túrunk az ezredforduló zenei szemetesládájában: ász vagy gyász, cuki vagy ciki? Backstreet Boys és Linkin’ Park, t.a.T.u. és Gigi D’Agostino, Scooter és Bon Jovi? Bármi lehet, de minden lesz!

Ha te is ropnád, katt IDE.

Eleven Tavasz a Bartókon – Bartók Béla út – pénteken és szombaton

Az utcai örömzenélés, jazzkoncertek és utcabuli mellett street art alkotásokkal, köztéri installációkkal, közös virágültetéssel igyekszünk otthonosabbá és élhetőbbé tenni a Bartókot.

Hat csatlakoznál, kattints IDE.

Romkert Nyitó Hétvége – Romkert – 22:00

A Romkert nem csak egy szórakozóhely, hanem A nyári szórakozóhely. Hamarosan újra megnyitjuk kapuinkat azok előtt, akik bele akarnak kóstolni a szabadságba és csobbannának egy jót az önfeledt szórakozás életérzésébe. Élvezd, ahogy a dallamok felpezsdítik a lelked és a budai hegyek a Duna fodraival játszadozva visszazengik kedvenc slágereid. Éld át, ahogy egy átbulizott éjszaka után a felkelő nap első sugarai simogatnak és kísérnek haza!

ITT csatlakozz a kora nyári bulihoz.

Szombat – Május 20.

Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak – Szkéné Színház – 19:05

A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem vizsgaelőadása, hasfájós nevetésre számíthatunk!

IDE kattints, ha vidám szombat estére vágysz.

KIOSK Budapest 4. szülinapi zsúr – Millenáris Park – 14:00

A KIOSK Budapest idén betölti a négyet, és ezért összetrombitálnak bennünket, hogy egy igazi tavaszi, fűben hempergős, tortafalatozós születésnapi zsúron ünnepeljük meg születésnapját. Jöjjenek a született feleségek, hozzátok a kis lurkókat, a cserfes kislányokat és a teniszpólós férfiakat is tessék kikérni a country clubból.

ITT csatlakozz a szülinapi zsúrhoz.

Bulgakov: A Mester és Margarita – performatív divatbemutató – Kelet Kávézó – 16:00

A performatív divatbemutató Mihail Bulgakov: „A Mester és Margarita” című regényét dolgozza fel. Akárcsak a műalkotás, a kollekció is a szatíra, a groteszk és a szürrealitás formai jegyeiből táplálkozik, miközben a fennálló hatalmi viszonyok pozitív és negatív tartalmára, szabályaira és erkölcsi fogalmaira reflektál. A felvonultatott furcsa figurák és objektek a jó-rossz, önzőség-önzetlenség, idealizmus-hataloméhség, fantasztikum-valóság kettősségeit jelenítik meg színt, anyagot, textúrát, formát és szöveget egyaránt kombinálva.

Az eseményhez ITT tudsz csatlakozni.

Runway w/ Soulja, Lauer, Pure Mr G – BRKLYN – 23:00

Húzunk egy merészet és egy nagyon komoly elképzeléssel megyünk neki a szombatnak! Ki mondta, hogy nem férnek meg egymás mellett a legnagyobb house és pop slágerek egy este alatt!? Ki mondta, hogy szombaton nem érdemes bulizni menni!?

ITT csatlakozz az idei utolsó Runway bulihoz.

LARM LavaLava Szezonzáró – LARM – 23:00

Megáll az ész. Hogy röppent el így ez a szezon? Hogy sikerülhetett ennyire fantasztikusan? Megünnepeljük, aztán jöhet a nyár.

További info ITT.

Mazel Tov Brunch – Mazel Tov – 10:00

Brunch a láthatáron! A Mazel Tov egy régóta dédelgetett álma válik valóra most szombaton, ugyanis állandó kínálatuk brunch ajánlattal bővül, melyről hétvégente a délelőtti órákban lehet majd mazsolázni.

ITT megnézheted, hogy milyen finomságokkal kezdheted a szombat reggelt.

Vasárnap – Május 21.

Vintage Piac – 10:00

Stílust váltasz? Vagy csak kiegészítőket keresel? Te magad kreatívkodsz, és ehhez szeretnél eszközöket találni?

Ha a vintage stílus szerelmese vagy, akkor jó helyen jársz!

ITT olvashatsz bővebben a vintage kincsekről.

Az ördög Prada-t visel filmvetítés – Bem mozi – 17:00

Miranda Priestly a divat legnagyobb hatalmú úrnője, akinek ápolt kezeitől retteg a New York-i divatipar, aki senkit nem tűr meg útjában, ha tervei kivitelezéséről van szó, tökéletesen ellenőrzése alatt tartja a “divat bibliáját”, a Runway Magazine-t, annak munkatársai életét teljesen megkeserítve. Miranda új munkatársa, Andy Sachs a frissen végzett főiskoláslány egyáltalán nem illik a képbe: szürke, jellegtelen, tökéletes ellentéte a cégnél dolgozó díváknak. Amikor belép a szerkesztőségbe, megdöbbenve jön rá, hogy a munka, amelyre jelentkezett nem elszántság és céltudatosság kérdése.

Az eseményhez ITT tudsz csatlakozni.

Palánta és növényvásár a kiskertpiacon – Anker’t – 10:00

Termelői növények és palánták közvetlenül a kertészetekből, most szombaton az Anker’tben.

További info ITT.

Budapesti Belvárosi Séták – Stefánia Palota – 10:00

Budapest a legszebb fővárosok egyike mind fekvését, mind pedig építészetét tekintve. A páratlan épületek, a sorsfordító színhelyek, a letűnt korok hangulatát hordozó utcák, a külföldről érkező vendégeket is rabul ejtik, elvarázsolják. Legyél te is turista Budapesten! Fedezzük fel együtt e csodálatos város minden nap elénk táruló kincseit! A Belvárosi Séták programsorozat következő sétáján Hild József, a méltán világhíres építész néhány remekével fogunk megismerkedni.

Csatlakozz ITT!