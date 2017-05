Megvan a vasárnapi programod: Különleges ausztrál brunch

Kezd a napodat egy különleges gasztroélménnyel: kényeztesd magad Ausztrália konyhájának kevésbé ismert, ám annál finomabb ételeivel.

Az Araz történelmében először rendezik meg az ausztráliai vasárnapi brunch-ot. A vendégek olyan kuriózum finomságokkal örvendeztethetik meg magukat mint a krokodil és kenguru steak. Az ízélményt a különleges ausztráliai borok teszik felejthetetlenné.

Az igazi felfrissülést biztosítja, hogy a Cintinental Hotel Budapest reggel 9 és 12 óra között ingyenes belépést biztosít a wellness részlegükbe (ahol a házi szabályok értelmében 6 éven aluliak nem használhatják a medencéket).

Az ausztráliai brunch már csak azért is kihagyhatatlan ajánlat, mert a korlátlan ételfogyasztáshoz korlátlan italfogyasztás is társul a különleges, 2015-ös évjáratú Lindemans Bin 50 Shiraz ausztrál borból, gyümölcslevekből, limonádéból és ásványvizekből. Az Araz a gyerekekre is gondolt, méghozzá egy remek gyereksarokkal, ahol animátor felügyeli a kicsiket. Sőt, még élő zene is szórakoztatja majd a falatozókat.

Menü

Leves:

Ausztráliai tökleves

Krémes halászlé

Előételek

Vegemite: avokádós szendvics

Fűszeres apróhal édes-csilis szósszal

Húsos pite

Ausztrál kenyér, aszalt paradicsommal

Főétel

Sült csirke curry szósszal és mogyoróval

Kenguru steak gyömbérrel, sült paradicsommal és céklával

Korianderes krokodilfarok citromos-csilis savanyú krémmel

Marhanyak forró Melbourne-szósz

Füstölt disznóborda sörrel és aranymazsolával

Köret:

Piquante paprika sült gesztenyével

Sajttal sült burgonya

Mézes kukorica

Spárgás rizs

Desszertek:

„Lamington” kókusztorta

Pavlova torta

„Antsaks” ausztáliai keksz

Mleaszos édeskenyér áfonyaraguval

Ár: 7490 forint/ fő

6 és 12 év közötti gyerekek 50%-os kedvezményt kapnak

Asztalfoglalás:

Tel: +36 1-815-1100

E-mail: araz@araz.hu

További részletekért kattints ide.