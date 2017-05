5 sorozat, ami idén lehúzta a rolót

Lassan az összes sorozat letudta az idei évadzáró részét, és a nyári szünetre készül. Vannak azonban sajnos olyan sztorik is, melyektől végleg elbúcsúzhatunk, mivel a csatornájuk nem kívánja többé sugározni őket. Azokról a sorozatokról, melyek csak egy évadot éltek meg inkább nem beszélnénk, de összegyűjtöttünk 5 olyan műsorról levett sorozatot, melyek megszűnésén nagyon meglepődtünk – és nagyon sajnáljuk.

2 Broke Girls

A CBS sorozata 6 évadot élt meg. Nagyon meglepődtünk, hogy nincs tovább a két cupcake bizniszben utazó lány kalandjaiból, hiszen az utolsó részeknél még nem éreztük, hogy megfáradt volna a sorozat, sőt, lelkesen vártuk a két anyagilag leégett lány megpróbáltatásainak további történetét. Bár nem vagyunk annyira a magyar szinkron ellen, ha esetleg nem hallottál volna a sorozatról, ajánljuk, hogy eredeti nyelven, feliratosan nézd, úgy a poénok is sokkal jobban átjönnek.

Sleepy Hollow

4 évad után köszönt el a nézőktől a FOX műsora, a Sleepy Hollow. A New Yorkban játszódó misztikus-fantasztikus sorozat már az első évadjában sem szólt akkorát, de a csatorna valamiért mégis berendelte a további évadokat. Sajnos a statisztika nem javult, sőt romlott, és már olyan kevesen nézték, hogy végül nehéz döntésre szánták el magukat a készítők: nincs értelme tovább folytatni.

American Crime

A bűnügyi dráma szintén 3 évadot élt meg az ABC-n. A komoly társadalmi problémákat feszegető sorozat, mely a nemmel, bőrszínnel és társadalmi osztállyal kapcsolatos kérdésekre is válaszokat keresett, nem nyerte el annyira a nézők tetszését, hogy fennmaradjon a rostán. Pedig a szakmának semmi baja nem volt a sorozattal, ezt bizonyítják az Emmy-díj elölések is.

Last Man Standing

Nehéz idők járnak a sitcomokra. A Last Man Standing 6 év után süllyedt le a nézettségi listákon, és tűnt el a mostani évadzárójával örökre a tévék képernyőiről. A sorozat főszereplője egy barkácsbolt tulaja volt, akinek az élete (a munkáján túlmenően) a feleségéről és a három lányáról szólt. Képzelhetjük, mennyi problémája és vicces szituációja lehetett szegény Mike-nak, akivel többé már nem találkozhatunk.

The Real O’Neals

Bár a sorozat csak két évadot élt meg, és hivatalosan nem is jelentették be, hogy megszüntetik a sorozatot, nem árt, ha felkészülünk rá, hogy nemcsak a következő hónapokban, de már soha nem találkozunk az O’Nealekkel. A chicagói katolikus család története úgy látszik mégsem volt elég vicces ahhoz, hogy továbbra is kíváncsiak legyenek rá az amerikaiak. A legnagyobb baj talán az volt a sorozattal, hogy kicsit identitászavarban szenvedett: bár voltak benne egyedi poénok és karakterek, nem mertek eléggé különbözni a megszokott sitcomoktól.