Terasz-válogatás: Kedvenc budapesti vendéglátóhelyeink, ahol élvezheted a napsütést

Ebben a csodálatos időben másra sem vágyunk, csak arra, hogy a szabadban nyugodtan elfogyaszthassunk egy kellemes ebédet vagy vacsorát. Ehhez ajánlunk most öt vendéglátóhelyet, ahol kiváló ételek és italok társaságában élvezhetjük a napsütést.

Émile

A Gerbeaud és az Onyx minősége jelenik meg Budán, ebben a csodás pasaréti villában, mely 1921 és 1928 között épült és mind külső, mind belső falai sokat megéltek és láttak már.

Legyen szó üzleti tárgyalásról, vagy akár családi eseményről, Émile a budai megoldás: a ház emeleti részén található az Étterem-Kávéház, ahol a reggelit, ebédet, vacsorát, süteményeket, és a varázslatos „Émile teadélutánt” kínáljuk. Nincs is egyéb dolgunk, mint könnyedén élvezni a házias ízeket és az egyedi kiszolgálást. Émile-nél az alsó szinten található a nyitott konyha, valamint egy hangulatos gyerekszoba játékokkal és gyerekkonyhával. ’Émile gyerekszobájában’ a szülők is kényelmesen elfogyaszthatják a sütit, kávét, miközben a gyerekek is jól szórakoznak. Továbbá kiváló helyszínként funkcionál gyerekzsúrok és gyerekprogramok szervezéséhez egyaránt. Émile gyönyörű kertjében vendégei élvezhetik a madárcsicsergést, napsütést, házi készítésű jégkrémet, vagy akár egy pohár frissítő koktélt.

Remíz

A Remíz Kávéház és Söröző egy békés oázis a mindig nyüzsgő fővárosban, ahol a tradicionális magyar ízeket nemzetközi trendekkel kombinálják, így régi klasszikusokat és modern kedvenceket egyaránt találni náluk. A budai zöldövezetben megtalálható étterem lávakövön sült ínyencségekkel, különleges desszertekkel és barátságos környezettel várja vendégeit. Lassíts le, dőlj hátra és hagyd, hogy Buda gyöngyszeme elkápráztasson: élvezd a napsugarakat udvarias kiszolgálás és finom ételek társaságában a Remízben.

Pagony

A Pagony kétségtelenül az egyik legmenőbb hely Budapesten, ahol jó időben lazulhat az ember, emellett az egyik legegyedibb kültéri vendéglátóhely is, hiszen az étterem kerthelyisége a Gellért Fürdő régi gyerekmedencéjében üzemel. Hol máshol lehetne egy kiszáradt medencében fröccsöt iszogatni, ha nem a gyógyfürdők városában? Az italok mellett egy jó hamburgert és grillfinomságokat is el lehet fogyasztani, miközben kültéri filmvetítést, illetve cseh és magyar kézműves söröket élvezhetnek a vendégek a madárcsicsergés közepette.

Baalbek Libanoni Étterem

Magyarország első libanoni étterme idén is kinyitotta teraszhelyiségét, és mindenkit arra ösztönöznek, hogy töltsék náluk a hosszú tavaszi és nyári napokat. Ki lehet próbálni náluk a tradicionális „halal” ételeket, mint például a vendégek körében népszerű vegyes grilltálat mezzevel szervírozva; különleges arab italokat, akárcsak a Sahlab, ami egy meleg, krémes tejital rózsavízzel; és persze vízipipák széles választékát. Ugorj be egy ebédre vagy vacsorára a barátaiddal, és élvezd a páratlan arab vendégszeretet hangulatos teraszukon.

Elysée

A magyar és francia konyha elemeit kombináló Elysée elegáns, egyben otthonos étterme a Parlament közvetlen közelében fekszik. Fúziós konyhájuk kínál gulyáslevest, de vadpástétomot szezámos-gyömbéres répasalátával és vérnarancszselével is fogyaszthatunk náluk. Ételeik egytől egyik friss hozzávalókból készülnek, amik mellé kiváló minőségű boraikat ajánlják. Nincs ahhoz fogható élmény, mint mikor a kivilágított Parlament épületében gyönyörködsz egy meleg nyári estén, miközben az Elysée különlegességeit kóstolgatod.