Túlélőkészlet fesztiválozóknak – 5 must have fesztiválkütyü

Hamarosan elékezik az idő, amikor elfelejthetjük a tanulást, és a megszokott taposómalmot felváltják a barátokkal töltött pezsgő hétköznapok. A nyári kikapcsolódás és a fesztiválszezon megkönnyítéséhez összegyűjtöttünk 5 olyan elengedhetetlen kelléket, amely garantáltan élményszerűbbé varázsolja kalandjaitokat.

Bírd szuflával!

Mindnyájan ismerjük az érzést, amikor valamelyik készülékünk a legrosszabb pillanatban adja meg magát és merül le. Erre a kellemetlen helyzetre kínál különösen effektív megoldást az IOGEAR GearPower legerősebb, hordozható, külső akkumulátora, amely egyetlen töltéssel akár 6 alkalommal képes teljes egészében feltölteni egy iPhone 6-ost. A powerbank két USB-kimenettel rendelkezik, így egyszerre akár két eszköz energiaellátási gondjait is orvosolhatjuk. A nem egészen 300 grammos eszköz könnyedén elfér a cuccaid között, és kiváló szolgálatot tehet egy hosszú út során vagy a koncertek között a sátorban megpihenve.

Valóságshow a kis kockából

A tikkasztó nappalok és csábító éjszakák történéseinek hű krónikása lehet egy GoPro Hero5 Session. A cég belépőszintű kamerája is elképesztő színvonalat nyújt, akár 1440p-s natív felbontásban is képes rögzíteni, kezelése pedig roppant egyszerű, nem igényel semmiféle hozzáértést, hiszen mindössze egyetlen gomb található a készülék tetején. A Session-széria alig nagyobb, mint egy kulcstartó, szél- és zajszűréssel is rendelkezik, 10 méterig vízálló, így semmi sem szabadhat határt, hogy a balatoni élményeinket vagy az esti buli eseményeit akár a nagyi is visszanézze. (Na jó, erre még csak gondolni is túl merész ötlet volt.)

Hátizsákos presszó

A sok szórakozás közepette könnyen elfáradhatunk. Ahhoz, hogy ne essünk ki a partyformánkból, a leghatékonyabb segítséget egy jó erős kávé nyújthat. A Wacaco Minipresso hordozható kávéfőző kicsi, de annál okosabb és hatékonyabb kütyü. Segítségével, néhány mozdulattal azonnal frissen főzött kávét szürcsölhetünk, sőt a kompakt készülék még a Nespresso jól ismert kávékapszuláival is kompatibilis. A szerkezet pontos mérnöki munka eredménye, a mi feladatunk viszont mindössze annyi, hogy néhányszor megnyomjuk a készülék elején található gombot, mely egyből a poharunkba varázsolja a gőzölgő feketét. A művelet végeztével a Minipresso már landolhat is a zsákunkban, mi pedig újult erővel vághatunk neki az újabb élményeknek.

Fény az éjszakában

Kempingezés közben, napnyugta után kétségkívül a mi placcunk lesz a leghangulatosabb, amennyiben beszerzünk egy Goal Zero Lighthouse Minit. A hordozható lámpa LED-izzóinak köszönhetően magas fényerővel rendelkezik, és a megfelelő beállításokat alkalmazva akár 500 órára is feltornázhatjuk a működési idejét egyetlen töltéssel. A lámpás extra funkciója egy USB-port, amelyen keresztül telefonunkat vagy tabletünket is feltölthetjük. Az eszköz különlegessége, hogy ha beszerzünk egy kiegészítő napelemet is a gyártótól, akkor a fényforrás üzemeltetésével sem kell bajlódnunk, hiszen 4-6 órán belül automatikusan használatra késszé válik a termék.

Vidd magaddal a konyhát!

A CampStove 2 a legjobb barátoddá válhat, ha a természet legtávolabbi zugait is fel szeretnéd fedezni. Távol a város zajától azonban nem olyan egyszerű csak úgy leugrani valamilyen készételért. A Biolite készülékével azonban a környező gallyakból saját kis tűzhelyre tehetünk szert, számos kényelmi funkcióval kiegészítve. Beállíthatjuk a tűz intenzitását, sőt akár annak erejét kihasználva feltölthetjük az eszköz beépített akkumulátorát, amely ezután powerbankként is funkcionál, merülőben lévő szerkezeteink nagy örömére. Attól sem kell tartanunk, hogy a sütögetés közepette mindenünk tiszta füst lesz, mert a Biolite saját technológiája biztosít minket a tiszta, égéstermékmentes működésről.

Szerző: Sipos Bence