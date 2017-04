Új Facebook Messenger funkciók a láthatáron!

Bár még csak pár hete érkeztek meg hazánkba a legfrissebb Facebook újítások, az amerikai cég már a következő lépcsőnél jár. Az idei F8 fejlesztői konferencián Zuckerberg csapata az üzenetküldő alkalmazás számos új funkcióját jelentett be. Nézzük a legfontosabbakat.

Sok cég a Facebook és a Messenger segítségével tartja a kapcsolatot kuncsaftjaival, az ő munkájukat fogják most megkönnyíteni: érkezik például a Discover részleg, ahol a személyre szabottan ajánlott szolgáltatások, cégek profilját dobja majd fel az alkalmazás külön fülben. Az Instagram felhasználók számára ismerős lehet ez a megoldás, úgy tűnik a Snapchat után a fényképmegosztó programból vettek ötleteket.

Szintén a felhasználókat és a cégeket hivatott egymáshoz közelebb hozni az az újdonság is, hogy csoportos beszélgetés is létrejöhet közöttük. Továbbá bot-okat és zenéket is meg lehet majd osztani ezekben a csoportokban, tehát igazán közvetlenek lehetnek.

A magánszemélyek is örülhetnek: idén fejlődhet majd M, a Messenger asszisztense is, aki a a nap minden percében a felhasználók segítségére törekszik, illetve új játékok lesznek elérhetőek, a beszélgetőpartnereinkkel folytatott versengések esetére.

És végül, de nem utolsó sorban a QR kódok is integrálódnak az alkalmazásba, a látogatott vagy látogatandó eseményekről tudhatunk majd meg részleteket a kódok beolvasásával.