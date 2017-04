Neked feltűntek már a legújabb Facebook-újítások?

Mindannyiunk kedvenc szociális média alkalmazása a héten két új funkcióval is bővül. Bár sokan már tapasztalhatták a változásokat, mostantól minden telefonon megjelennek.

Először is, érkezik az eddig is sokak által használt Történetek, azaz Stories. Az ismerőseink által készíthetett pillanatképek, snap-ek a főoldalon jelennek meg, ahol a profilképek kis köri jelzi, ha valaki megosztotta napjának egy pillanatát. A fotók 24 órán keresztül láthatóak, és a kiterjesztett valóságnak köszönhetően akár élő filterekkel is készíthetőek.

A másik újdonság, amit Direct névre kereszteltek, ugyanennek a privát változata. Ennek segítségével a vicces filteres képeket közvetlenül is el tudjuk küldeni egy-egy ismerősünknek, aki a beszélgetés lezárásáig láthatja azokat.

Ismerősek ezek a funkciók valahonnan? Nem csoda, Zuckerberg csapata a főleg fiatalok körében népszerű képküldő alkalmazás, a Snapchat funkcióit integrálja be szépen lassan a Facebook alkalmazásba.