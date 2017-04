Kicsit meg fogsz lepődni a Jumanji remake-jén

1995-ben került a mozikba az első, az eredi és az utánozhatatlan Jumani, Robbie Williams főszereplésével. Hogy miért dicsőítjük ennyire az original verziót? Mert a most készülő remake-ről lényegében csak egy konkrét dolog derült ki, és ez sem dobott fel minket.

Ugye még megvan a Jumanji sztorija? Két kisgyerek egy építkezésen megtalál és kiás egy rejtélyes dobozt, amiről kiderül, hogy egy mágikus társasjáték, amin ha elkezdesz játszani, cinkes, hogy maradandó testi- és lelki sérülés nélkül túléled.

A most készülő remake főszereplői Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ésKaren Gillan lesznek, írja az EW, és egész másképp fognak rábukkanni a társasra. Vagyis hogy nem. Mivel az új feldolgozásban nem is társasjáték, hanem egy videójáték lesz a Jumanji. És persze nem is egy ásatáson, hanem a gimi alagsorában fog rábukkanni a 4 (és nem 2) fiatal.

Ja! És még egy infó, amitől könnyen leszakadhat az arcod: a filmben fel fog tűnni az “aranyhangú” Nick Jonas is, egyelőre még nem tudni, milyen szerepben. (Reméljük, nagyon-nagyon mellékszerepben.)