Színek, illatok, pillanatok: Itt az új magyar kedvencünk, a Hello Soap!

Friss és illatos márka indult útjára Magyarországon. Szó szerint, ugyanis a Hello Soapról van szó, az új natúrkozmetikai sikerről, aminek fürdőgolyói bombaként robbantak be a köztudatba, és a fürdőkádunkba is.

Minden fürdőbomba, ajakápoló, testradír, testvaj és szappan kézzel készített, vegán, mesterséges anyag- és állatkísérlet-mentes, itthon készült és természetes. Ez a sok címke azonban semmit sem von le az élvezeti értékükből, sőt! Csodálatos színekre, hihetetlen illatokra és szuper kényeztetésre számíthat az, aki befektet egy Hello szappanba, amit a márka webshopjában vásárolhat meg. A termékeket a világ legkülönbözőbb pontjai inspirálták, azoknak hangulatát idézik fel a használatkor.



A Hello Soap csapata négy tagból áll: a designer-grafikus Krisztából, a vegyész Mónikából, a kommunikációért felelős Idából és a reklámszakember Balázsból. És mégis mi tartja össze őket?

Ami összeköt minket, az a kiapadhatatlan lelkesedés, a vágy, hogy mindig jobbat és jobbat alkossunk, és a szűnni nem akaró gyermeki kíváncsiság, a felfedezés vágya. Az egész ebben az esetben is több, mint a részek összessége, akárcsak egy jó szappanreceptben. Rajongunk azért, amit csinálunk, rajongunk a fürdésért, a színekért, az illatokért, rajongunk az egész világért. Minden szegletébe el szeretnénk jutni, és mindenhonnan szeretnénk elhozni neked valamit. És a legfontosabb, szeretnénk téged boldoggá tenni, mert boldognak lenni jó. Olyan termékeket szerettünk volna készíteni, amik az életörömről szólnak: a fürdés, a színek, az illatok, a pillanat szeretetéről. Ha felmész a netre, rengeteg nagyon természetes, nagyon natúr kozmetikai márkát találsz, és ez nagyon jó dolog. A mi termékeink is természetesek, úgy is mondhatnám, természetes, hogy természetesek, természetes, hogy nagyon magas minőségűek, de mi azt szeretnénk, ha mindez a fürdés, a testápolás, a magunkkal való törődés örömét szolgálná. A Hello végső soron az élet szeretetéről szól.

