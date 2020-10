Mindent a kézmosásról: Mikor, mennyit, milyen szappannal

Október 15-e a kézmosás világnapja, amelynek célja, hogy emlékeztesse az embereket a szappannal való kézmosás fontosságára és fokozza a tudatosságot. Ennek apropóján Daniel Campbell, a LUSH termékfeltalálóinak egyike kalauzolt el minket a szappanok világába, és azt is elárulta, hatásosabb-e a szappan a kézfertőtlenítőnél.

Hogyan működik a szappan és hogyan segít, hogy tiszta maradhass?

A szappan olyan olajkeverék, ami a nátrium-hidroxiddal reagálva sztearátot (nátriumsót, tehát szappant), egy lúgos kémhatású anyagot alkot. A Lush szappanok bázisa általában repceolajból és kókuszolajból áll – ezt a két olajat keverjük nátrium-hidroxiddal, hogy szappanbázis-pelyhet kapjunk. Ezt követően a pelyhet monopropilén-glikollal (MPG), glicerinnel, szorbitollal vagy más, hasonló fajta sziruppal megolvasztjuk, és gyümölcsöt, főzetet, vizet, illatot és színt adunk hozzá. Végül formákba öntjük, lehűtjük, állni hagyjuk, és készen is van a szappan.

És hogy hogyan is segít, hogy tiszta maradj? A szappan roncsolja a baktériumok és amőbák sejtmembránját és a gombasejtek falának sértetlenségét. Ezeket olyan apró zselés lemezekként képzeld el, amelyeknek ez az olajból felépülő fal a külső rétege. Amikor ezek a falak szappannal érintkeznek, a szappannak az az összetevője, ami szereti az olajat, rákapcsolódik a falban lévő olajra és lebontja, emulziót alkotva a vízzel, amivel kezet mosol. Ennek köszönhetően szétszakítja és elpusztítja a baktériumokat, amőbákat és gombákat. Szóval röviden: A szappanbázisainkat kimondottan úgy alakítjuk ki, hogy biztosan lebontsák a bőrödön lévő baktériumokat, vírusokat és nem kívánt élesztőgombákat, így tisztán és frissen tartanak.

Tömbszappan vagy kézfertőtlenítő?

Különböző módon mindkettő hatékony lehet. A hatásukhoz azonban fontos megérteni a különbséget az egysejtű baktérium és a vírus között. A vírus egy sejten belüli, DNS-sel vagy RNS-sel rendelkező, fehérjeburokkal körülvett parazita, és éppen ezért robosztusabb, mint a baktérium.

A kézfertőtlenítők denaturált etilalkohol vagy izopropil-alkohol bázisúak, amely szétszakítja a baktériumok sejtmembránját és gátolja a szaporodásukat. A vírusok (mint például a koronavírus) esetében kicsit más történik: a denaturált etilalkohol segít szétroncsolni a vírus fehérjeburkát. Ez azt jelenti, hogy a benne lévő DNS/RNS nagyobb eséllyel bomlik le, ezzel csökkentve a vírus patogén erejét.

A szappanok fizikaiak és szilárd halmazállapotúak (a kézfertőtlenítők nem azok), és nem csupán erősen lúgosak, ami roncsolja a baktériumok sejtmembránját és a gombák sejtfalait, de ráadásul barátságtalan biokémiai környezetet is teremtenek a mikroorganizmusok számára. A vírusok esetében a szappan fizikai természete és az, hogy a használatának köszönhetően a vírus nem tud megtapadni a kezeden (a szappan távol tartja a vírust), csökkenti az érintésen keresztüli átvitel kockázatát. A kézfertőtlenítőknek nincs meg ez az előnye. Összefoglalva, a kézfertőtlenítő csak önmagában használva nem olyan jó, mint a szappan, együtt azonban nagyon ütős csapatot alkotnak!

A szappanok antibakterálisak?

Igen. Fontos azonban megérteni a különbséget az antibakterális (megöli a baktériumokat), antivirális (megöli a vírusokat) és az antimikrobiális (megöli a vírusokat, baktériumokat és gombákat) kifejezések között.

Apró zselés lemezeket képzelj el, amiknek a külső rétege egy olajból készült fal (ez a baktériumok és amőbák sejtmembránja és a gombasejtek fala). Amikor ezek szappannal érintkeznek, a szappannak az az összetevője, ami szereti az olajat, rákapcsolódik a falban lévő olajra és lebontja, majd eloszlatja a vízben, amivel kezet mosol. Ennek köszönhetően szétszakítja és elpusztítja a baktériumokat, amőbákat és gombákat.

A hagyományos szappan a vírusokat azonban nem öli meg, mert a vírus nem sejtmembránnal rendelkező sejt, hanem egy sejten belüli parazita, ami gazdasejtet vagy -sejteket fertőz meg. A vírusnak tehát szüksége van rá, hogy bejusson valamibe. A vírusok fehérjeburokba zárt DNS vagy RNS-t tartalmaznak és némelyik száraz felületen is képes hetekig vagy akár még tovább életben maradni. Amiben a szappan mégis segít, az az, hogy szétroncsolja a fertőző részecskéket és lemossa a kézről a vírusokat. A szappan tehát antibakterális hatású, de a COVID-19 vírus, nem pedig baktérium.

Miből készülnek a Lush szappanok?

A Lush szappanok bázisa általában repceolajból és kókuszolajból áll – ezt a két olajat keverjük nátrium-hidroxiddal, hogy szappanbázis-pelyhet kapjunk. Ezt követően a pelyhet monopropilén-glikollal (MPG), glicerinnel, szorbitollal vagy más, hasonló fajta sziruppal megolvasztjuk, és gyümölcsöt, főzetet, vizet, illatot és színt adunk hozzá. Végül formákba öntjük, lehűtjük, állni hagyjuk, és készen is van a szappan. Attól függően, hogy milyen friss összetevőket, főzeteket vagy illóolajokat adunk hozzá, bármit készíthetünk, a mentollal teli Outback Matétól kezdve a krémes-rózsás Ro’s Argan gourmet szappanig.

Mi az olvasztás és öntés módszerét használjuk, ami lehetővé teszi, hogy az őrölt szappanokhoz képest hatékonyabb, a bőrre jótékony hatású összetevőkkel gazdagítsuk a szappanjainkat.

Ha egyszerűen nátrium-hidroxiddal reagáltatnánk a kókusz- és repceolajat, és sajtolt vagy őrölt szappant készítenénk (amit forrón öntött szappannak is hívnak), nem lenne lehetőség további összetevők hozzáadására (beleértve a természetes összetevőket is, például a mézet vagy tengeri sót, amelyek természetes antibakteriális hatással rendelkeznek), mert a nátrium-hidroxid ereje tönkretenné őket. Ehelyett először elkészítjük és megolvasztjuk a szappanalapot, majd hozzáadjuk a friss, természetes anyagokat (amelyekről híresek vagyunk), a masszát formákba öntjük, lehűtjük, állni hagyjuk, feldaraboljuk és végül az üzletekbe szállítjuk.

Létezik megfelelő kézmosási mód?

Igen, abszolút, de egyszerű! A lényeg, hogy légy alapos, használj szappant és forró vizet és habosítsd fel alaposan. Az mindegy, hogy közben mit énekelsz, de legalább 20 másodpercet szánj a kézmosásra.

Hogyan tudom megakadályozni, hogy kiszáradjon a kezem?

Két dolgot tehetsz, ami segíti, hogy a sok kézmosástól ne száradjon ki a kezed. Az első, hogy használj olyan magas nedvességmegkötő szappanokat, mint amilyen például a mézben gazdag Honey I Washed The Kids és egyéb magas glicerin- vagy agavészirup tartalmú szappanok. A Lush szappanok egyik előnye, hogy nemcsak jól habzanak és megtisztítják a kezed, de mivel megkötik a nedvességet, hidratálják is a bőröd. A másik, amit tehetsz, hogy kézkrémet is használsz. Kézmosás után szárítsd meg a kezed, kend be kézkrémmel (ne túl sokkal!) és masszírozd a bőrödbe, hogy teljesen beszívódjon, mielőtt hozzáérsz dolgokhoz.

Mik a Lush szappanok előnyei?

Van pár… Például pálmaolajmentesek. Öntartósítók is, ami azt jelenti, hogy mivel olyan környezetet teremtenek, amiben a baktériumok nem tudnak szaporodni, a termékek saját magukat tartósítják anélkül, hogy mesterséges tartósítószerre lenne szükség. Antibakteriálisak és eltávolítják a vírusokat a kezedről. Szilárdak és pucérak, tehát nem igényelnek szükségtelen csomagolást. Magas a nedvességmegkötő képességük és természetes összetevőkben gazdagok, ami miatt számtalan, a bőrre gyakorolt pozitív hatással rendelkeznek. Nem teszteljük őket állatokon, isteni illatuk van és élmény őket használni!

5 kedvenc szappanunk a LUSH-tól