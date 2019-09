5 lépés a tökéletes arcbőrért ősszel is

Az ősz beköszöntével, ha nem vigyázunk, nemcsak a jó időnek kell szép lassan búcsút intenünk, hanem a napcsókolta, élettel teli bőrünknek is, a hideg időjárás és a szél ugyanis könnyen kiszáríthatja az érzékeny területeket, így jó, ha már most nekilátunk a felkészülésnek, hogy miként kerüljük el ezeket a problémákat, és őrizzük meg a bőrünk szépségét.

Radír

A bőrradír segítségével minden szennyeződést és elhalt hámréteget eltávolíthatsz a bőrödről, hogy újjászületve ragyoghasson tovább. Házilag is készíthetsz, tengeri sóból a legegyszerűbb, de a peeling termékek között zselés vagy krémes állagú készítményeket is találsz. Heti egy rendszeres használat mellett a sima és ragyogó bőr garantált!

Arckrém

Oké, nem árulunk el nagy titkot, hogy a legfontosabb fegyvered egy jó arckrém lehet. Nem mindegy azonban, hogy pontosan mi is a cél! Hidratálni? Ránctalanítani? Eltüntetni a pattanásokat, vagy csak ragyogobbá tenni az arcod? Ezek akár kombinálva?

Hidratáló krémek: Küzdenek az öregedés jelei ellen, megkönnyebbülést nyújtanak, meggátolják a pikkelyesedést.

Pattanás elleni krémek: Gátolják a faggyútermelést, a pattanásképződést és a pórusok eltömődését, valamint csökkentik a bőrpírt és mitesszerek kialakulását.

Ránctalanító krémek: Feszesítik, táplálják, fiatalítják és felfrissítik az arcbőrt, rugalmasságot adva annak, továbbá küzdenek az új ráncok kialakulása ellen.

Élénkítő és tonizáló krémek: Élénkítik, hidratálják és egységesítik az arcbőrt, biztosítva annak egészséges megjelenését.

Akár szakember segítségét kikérve, mérd fel a bőröd állapotát és szükségleteit, és ennek függvényében szerezd be a számodra legmegfelelőbb krémet!

Száraz olaj

Sokak nincsenek is tisztában azzal, hogy az úgynevezett száraz olaj növényi olajok és vitaminok kombinációját tartalmazza, mely arcra is kiválóan alkalmazható, hiszen pillanatok alatt beszívódik, így nem hagy foltot a ruhán vagy az ágyneműn, bársonyossá és táplálttá téve a bőrt. A piacon már olyan termékek is elérhetők, melyek hajra és körömre is alkalmazhatók. Ezek az olajok idén ősszel könnyen válhatnak a kedvenc szépségápolási termékeiddé!

Házi arcpakolások

Ha a természetesebb megoldások híve vagy, keverj magadnak otthon természetes sminklemosót, arckrémet vagy akár pakolást. Nem is gondolnád, milyen kincseket rejt a konyha, a legtöbb pakolás alapanyagai között joghurtot, mézet, olívaolajat, citromot és zabpelyhet találsz. Ideje végre egy szépségnapot tartani, ahol ezeket kened az arcodra, 1-1 szelet uborka a szemedre pedig kötelező!

Arcmaszkok

Ha nincs kedved otthon pepecselni a házi kencékkel, a egy professzionális arcmaszk lehet a mentőöv. A helyesen kiválasztott maszk felfrissíti a fáradt bőrt, mélyen tisztítja a pórusokat és biztosítja a szükséges vitaminokat az összes bőrtípus számára, de fiatalító maszkok és szérumok is elérhetők már a kínálatban, amelyek helyreállítják a celluláris aktivitást és a bőr kollagén termelését. Az igénybe vett, fáradt és öregedő bőr számára az arcmaszkok rendszeres használata elengedhetetlen.