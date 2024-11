5 különböző árkategóriájú, pénztárcabarát szépségápolási termék a téli szezonra

A téli hónapokban bőrünk és hajunk különleges ápolást igényel, hiszen a hideg, szeles idő és a fűtött helyiségek száraz levegője könnyen kiszáríthatja őket. Cikkünkben öt különböző árkategóriájú, pénztárcabarát szépségápolási terméket mutatunk be, amelyek segítenek megőrizni bőrünk és hajunk egészségét még a leghidegebb hónapokban is.

Szépségápolási termék 1000 Ft alatt:

Some By Mi – Clinical Solution Cica Calming Care Mask

Élvezzétek a koncentrált szérum és esszencia hatását, de egyúttal a koreai szokások által ihletett gondoskodó rituálénak köszönhetően az ellazulást is. A minőségi Some By Mi Clinical Solution Cica Calming Care Mask fátyolmaszk gondoskodik bőrünk extra adag ápolásáról, miközben a puha szövet érintésével kényezteti az arcot.

Szépségápolási termék 2000 Ft alatt:

Organic Shop – Body Scrub Cocoa & Sugar

Ki ne szeretné a finom belga csokoládét? Az Organic Shop Body Scrub Cocoa & Sugar testradír illata pontosan olyan, akár az ellenállhatatlan finomságé. Tökéletesen kisimítja, ápolja és csodálatosan puhává varázsolja a bőrt. Ezenkívül a csokoládé csábító aromájával illatosítja meg az élményt.

Szépségápolási termék 3000 Ft alatt:

Catrice – Glitter Glam Glow

Táplálja és csodásan ragyogóvá varázsolja az ajkakat a Catrice ünnepi hangulatot keltő, csillámporos ajakbalzsama. Kiemeli az ajkak természetes szépségét, kellemes textúrája könnyen felvihető, és az egész nap folyamán kényelmesen viselhető. Alkalmazkodik az ajkak pH értékéhez, így személyre szabott árnyalatot biztosít.

Szépségápolási termék 4000 Ft alatt:

BrushArt – Home Salon Scalp scrub brush

Minden egyes otthoni hajmosás során úgy érezhetjük magunkat, mintha egy ügyes fodrásznő kezében lennénk, aki a samponozás közben masszírozza a fejbőrünket. A BrushArt Home Salon masszázskellék hajra az ujjaknál sokkal hatékonyabban segít a zsiradékok, a szennyeződések és a hajformázó készítmények maradványainak eltávolításában. Ezen túl a masszírozás olyan kellemes lesz, hogy minden hajmosás előtt már előre örömmel fogunk készülni erre a műveletre!

Szépségápolási termék 5000 Ft alatt:

Ápoljuk érzékeny bőrünket egy adag szeretetteljes gondoskodással. A L’Occitane Shea The Petit Remedy multifunkcionális balzsam 100%-ban természetes, és többféle tápláló növényi olajat tartalmaz. Az eper illóolaja öregedésgátló tulajdonságaival kiváló a ráncok ellen, míg az édesmandula-olaj védelmet nyújt a dehidratáció ellen. Univerzálisan használható balzsam, amelynek köszönhetően az egész testünket ápolhatjuk.

Az adott termékeket az elkövetkezendő hetekben még kedvezőbb áron vásárolhatjátok meg, a naponta változó kuponkódok segítségével. Sőt, a pénztárcabarát vásárlást most a Black Friday időszakos kedvezményei is megkönnyítik, nem is beszélve arról, hogy jelenleg ingyenes a házhozszállítás az oldalon. További információk a Notino honlapján!

(Borítókép: Shutterstock)

